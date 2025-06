Vodafone schrapt wereldwijd 11.000 banen, geen gevolgen voor Nederland

Vodafone schrapt wereldwijd elfduizend banen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat om ongeveer tien procent van het personeelsbestand. Met de ingreep wil de provider de organisatie eenvoudiger maken. De ontslagen vallen niet in Nederland.

Vodafone zegt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het bedrijf de herstructurering in de komende drie jaar gaat uitvoeren. De ontslagen vallen op het hoofdkwartier en op de lokale markten in Europa waar Vodafone actief is. Dat is onder meer in Duitsland, maar ook in Spanje, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

VodafoneZiggo zegt dat de ontslagen niet in Nederland zullen vallen. "Het besluit van Vodafone Group heeft geen betrekking op ons", aldus woordvoerder Ton Boon. VodafoneZiggo is een joint-venture van Vodafone en Liberty Global.

De ontslagen zijn volgens het bedrijf nodig om de organisatie eenvoudiger en zo concurrerender te maken, redeneert de top van het bedrijf. De eerste reorganisaties vinden plaats in Duitsland, Spanje en op het hoofdkantoor van het bedrijf.