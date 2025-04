Stichting daagt Nederlands ministerie voor de rechter vanwege GGD-datalek

De stichting ICAM klaagt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid aan vanwege een groot datalek bij de GGD. Daardoor kwamen coronavaccinatiegegevens van tienduizenden Nederlanders op straat te liggen. De stichting zegt dat gesprekken over een schikking op niets zijn uitgelopen.

De stichting schrijft in een persbericht dat het de rechtszaak doorzet in de rechtbank van Amsterdam. De stichting startte in december van 2021 een 'collectieve zaak' tegen het ministerie, maar dat was geen rechtszaak. De stichting wilde toen nog in gesprek namens slachtoffers; de eisers wilden openheid over de omvang van het datalek en pleitten voor een schikking van 500 tot 1500 per slachtoffer. In november vorig jaar zei de stichting al dat gesprekken met het ministerie 'op niets waren uitgelopen' en dat er werd gewerkt aan een dagvaarding. Die is er nu, zegt ICAM. Wel gaat het waarschijnlijk 'nog enkele jaren duren' voordat de zaak is afgerond.

ICAM, wat staat voor Initiatieven collectieve acties massaschade, beroept zich op de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Die wet maakt het mogelijk voor stichtingen om namens een grote groep personen een massaclaim in te dienen bij een organisatie.

Stichting ICAM zegt op te treden namens 133.000 Nederlanders. Die hebben zich eerder aangemeld als 'actieve deelnemer' via de website. De zaak draait om een groot datalek bij de GGD. RTL Nieuws onthulde in januari 2021 dat de privégegevens van Nederlanders werden verhandeld uit de coronasystemen van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Het ging onder andere om burgerservicenummers. Tot nu toe is altijd vaag gebleven hoeveel gegevens van hoeveel burgers er werden verhandeld. De GGD houdt het op maximaal 1250 burgers, die in mei vorig jaar een schadevergoeding van 500 euro kregen aangeboden. Volgens RTL Nieuws en de stichting ICAM gaat het echter om veel meer slachtoffers; de stichting heeft het over tienduizenden slachtoffers.

Een deel van de aanklacht gaat er dan ook over dat het ministerie van VWS openheid moet geven over de omvang van het lek. Daarbij zou de stichting een schadevergoeding eisen van 500 euro voor iedere deelnemer van wie gegevens in het systeem stonden. De stichting eist daarnaast 1500 euro aan schadevergoeding voor iedereen 'waarvan vast komt te staan dat hun gegevens inderdaad zijn gestolen'.