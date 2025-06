Studieboekensite Studystore stopt door aanhoudende technische problemen

The Learning Network trekt de stekker uit de website Studystore en zustersite Studers. Deze sites zijn bekend van het leveren van met name studieboeken voor het mbo, hbo en wo. Medewerkers van Studystore verliezen hun baan.

Op zijn eigen website, op de studieboekensites Studystore en Studers en in e-mails gericht aan klanten maakt The Learning Network melding van het staken van de activiteiten. Het bedrijf spreekt van een 'zware beslissing': "In januari, tijdens de leveringen voor het tweede semester, is gebleken dat wij de problemen onvoldoende te boven zijn gekomenen en heeft de directie moeten besluiten om de Studystore-activiteiten definitief te staken", schrijft het bedrijf.

Het is sinds maandagmiddag niet meer mogelijk om op beide sites een boekenbestelling te plaatsen, zoals ook duidelijk in beeld komt als een van de twee sites wordt bezocht. Het bedrijf zegt zijn uiterste best te doen om al geplaatste bestellingen te voldoen en dat klanten hun geld terugkrijgen als de leveringen niet meer lukken. Door het beëindigen van de activiteiten van Studystore komen alle functies gerelateerd aan de website ook te vervallen. Afgenomen licenties en digitaal lesmateriaal zijn gewoon geldig voor de duur zoals is aangeschaft.

Het personeel van The Learning Network is op de hoogte gebracht van het besluit. Er zijn ongeveer 17 medewerkers direct werkzaam voor Studystore en in totaal negen indirect betrokken medewerkers. Zij verliezen allemaal hun baan. Het moederbedrijf zegt dat het de getroffen medewerkers 'maximaal zal faciliteren in hun volgende stap'. The Learning Network onderzoekt de mogelijkheden om een gedeelte van de Studystore-activiteiten over te dragen aan marktpartijen. Het bedrijf zegt zich met de merken VanDijk en Studieshop.be nu volledig te richten op leveranties voor het voorgezet onderwjs in Nederland en België.

Volgens The Learning Network zijn 'verslechterde marktomstandigheden en interne veranderingen' de voornaamste oorzaken voor het huidige besluit. In september zei The Learning Network nog dat de technische problemen rondom de leveringen grotendeels waren opgelost. Er ontstond een aanzienlijke achterstand doordat het bedrijf zijn logistieke activiteiten had uitbesteed aan een derde partij en door aanpassingen in de automatisering. Dat laatste was volgens het bedrijf nodig om de leveringen vanaf een nieuwe locatie mogelijk te maken. Zodoende bleek het onmogelijk een deel van de bestellingen door te sturen en voldoende voorraad in te slaan. Nadat de leveringen wel weer mogelijk waren, waren er alsnog problemen.

The Learning Network spreekt van een 'samenloop van omstandigheden' en wijst daarbij ook naar een grote groep studenten die in 2022 in korte tijd boeken heeft besteld. Zij deden dat ook veel later dan in eerdere jaren het geval was, stelt het bedrijf. Aldus werd de logistieke dienstverlener 'geconfronteerd met een enorme piek aan bestellingen'. Dat leidde tot vertragingen, waardoor studenten soms het studiejaar moesten beginnen zonder studiemateriaal. De NOS schreef eerder over een student die een tentamen moest maken voor een vak waarvoor de boeken nog niet waren geleverd. Ook werden toetsen aangepast door het boekengebrek.