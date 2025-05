Tencent ontsloeg vorig jaar 120 werknemers vanwege corruptie en verduistering

De Chinese techgigant Tencent heeft in 2023 meer dan 120 medewerkers de laan uit gestuurd vanwege het plegen van fraude waaronder corruptie en verduistering. In totaal zijn er minstens zeventig overtredingen geconstateerd.

Naast de ruim 120 ontslagen, zijn er iets minder dan 20 werknemers aangegeven bij de Chinese autoriteiten, schrijft het Amerikaanse financieel nieuwsblad Barron's. Ter vergelijking: Tencent telt in totaal meer dan 100.000 werknemers. Een van de ontslagen medewerkers zou zijn veroordeeld tot vier jaar cel en een boete hebben gekregen van omgerekend bijna 13.000 euro.

Een deel van de ontslagen medewerkers werkte voor de entertainment- en nieuwstak van het bedrijf. Een ander deel was werkzaam in de afdeling voor medische toepassingen van Tencent, waar het bedrijf in China ook een grote rol in bekleedt. Pony Ma, de oprichter van Tencent, noemde de mate van corruptie binnen het bedrijf eerder al 'schokkend' en beloofde beterschap.

De techgigant bevindt zich al enige tijd in zwaar weer vanwege de strenge regelgeving van de Chinese autoriteiten. Zo gelden er beperkingen voor online gaming door minderjarigen en is er toezicht op financiële diensten. Dat zijn zaken waar Tencent een groot deel van zijn inkomsten mee genereert.