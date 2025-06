Gerucht: MediaTek wil Nvidia-gpu gebruiken in high-end smartphonechips

Nvidia en MediaTek zijn mogelijk in gesprek om samen een nieuwe smartphonechip te ontwerpen, claimen bronnen van DigiTimes. MediaTek zou zijn volgende generatie flagshipsoc daarmee voorzien van een Nvidia-gpu.

MediaTek brengt mogelijk volgend jaar al een smartphonesoc met Nvidia-gpu uit, melden ingewijden aan Taiwanees dagblad DigiTimes. Die gpu moet de gaming- en AI-prestaties van MediaTeks chips verbeteren. Momenteel gebruikt MediaTek gpu's die zijn ontworpen door Arm. Concrete details over de soc met Nvidia-gpu zijn nog niet bekend. Het is bijvoorbeeld onduidelijk op welke gpu-architectuur de chip wordt gebaseerd. De twee bedrijven werken volgens DigiTimes ook samen aan Arm-socs voor Windows-laptops, maar daarover zijn ook geen details beschikbaar.

MediaTek zou niet de eerste smartphonechipmaker zijn die een samenwerking aangaat met een gpu-bedrijf. Samsung deed dat eerder al met AMD. Dat bedrijf voorzag zijn Exynos 2200-soc voor smartphones van een RDNA 2-gpu. Samsung kondigde in april aan dat het bedrijf zijn overeenkomst met AMD heeft verlengd.

Nvidia bracht eerder Tegra-socs met Arm-cpu-cores en een Nvidia-gpu uit, die onder meer gebruikt worden in Nvidia's Shield-producten en de Nintendo Switch. Het bedrijf wilde Arm overnemen, maar die overname ging niet door vanwege druk uit de politiek. Een woordvoerder van Nvidia zei later tegen Tweakers dat het bedrijf zijn technologieën nog steeds beschikbaar wil stellen voor gebruik in Arm-chips.