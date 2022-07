LEGO brengt Atari 2600-bouwpakket uit op 1 augustus

Lego heeft een nieuw bouwpakket onthuld, waarbij bouwers de Atari 2600 kunnen namaken. Het pakket is vanaf 1 augustus beschikbaar en gaat 239 euro kosten. De datum dat het bouwpakket verschijnt, valt samen met de vijftigste verjaardag van Atari.

De opgebouwde set is 8 centimeter groot, 33 centimeter breed en heeft een diepte van 22 centimeter. Aan de binnenkant van het console zit een diorama verborgen, die tevoorschijn komt wanneer de bovenkant van de Atari 2600 naar voren wordt geschoven. In totaal zitten er 2532 onderdeeltjes in het pakket, dat het nummer 10306 heeft.

Naast de console en de bijbehorende joystick kunnen er drie gamecartridges worden gemaakt: die van Asteroids, Centipede en Adventure. De cartridges passen in de gleuf van de console, net als bij het NES-bouwpakket. Het pakket bevat ook 3D-modellen van de genoemde spellen.

De Atari 2600 kwam in 1977 uit in de Verenigde Staten onder de naam Atari VCS. Drie jaar later was de console in Nederland te koop. In 1982 verscheen de opvolger van de VCS, de Atari 5200. De VCS kreeg toen de Atari 2600-naam, vanwege het fabrieknummer van de console (CX2600).