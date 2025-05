Atari wil Digital Eclipse-studio die remasters van retrogames maakt overnemen

Atari wil Digital Eclipse overnemen, een ontwikkelaar die remasters maakt van retrogames. Digital Eclipse werd in 1992 opgericht en heeft ruim 250 spellen of remasters gemaakt. Met de overname is maximaal 20 miljoen dollar gemoeid.

Met de overname wil Atari zijn interne ontwikkelcapaciteit vergroten, en de ervaring en technologie van Digital Eclipse gebruiken om 'te kunnen focussen op retrogames'. Om die reden nam Atari eerder dit jaar Nightdive Studios over, een studio die remasters van System Shock, Doom 64 en Quake maakte.

Digital Eclipse heeft recent onder meer aan Street Fighter: 30th Anniversary, Mega Man Legacy Collection, SNK 40th Anniversary Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection en Disney Classic Games Collection gewerkt. Vorig jaar bracht de studio samen met Atari de Atari 50: The Anniversary Collection uit.

De studio zegt de vrijheid te behouden om aan projecten te werken buiten Atari en dankzij de overname meer middelen te hebben om geplande projecten uit te kunnen voeren. Daarnaast krijgt Digital Eclipse aanvullende toegang tot Atari's spellencollectie. Atari betaalt als de overname definitief is 6,5 miljoen dollar voor Digital Eclipse, met een extra 13,5 miljoen dollar bonus afhankelijk van de prestaties van Digital Eclipse. Atari verwacht de overname in de komende dagen te kunnen afronden.