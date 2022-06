Atari bestaat 50 jaar en kondigt remasters van retrogames voor Stadia aan

Atari viert zijn vijftigste verjaardag. Op 27 juni 1972 richtten Nolan Bushnell en Ted Dabney het bedrijf Atari Inc. op, dat gamegeschiedenis schreef met Pong en de Atari 2600. Het huidige bedrijf kondigt tegelijk vijf games voor Google Stadia aan.

Atari wist oprichter en bestuurslid Bushnell te strikken voor een interview ter gelegenheid van zijn vijftigjarige bestaan. Bushnell startte in 1971 een samenwerking met Dabney onder de naam Syzygy voor de ontwikkeling van arcadegames. Het eerste resultaat was Computer Space, een afgeleide van een van de eerste computergames ooit, Spacewar uit 1962. Op 27 juni 1972 richtten beide het bedrijf Atari Inc. op en namen ze de ontwikkelaar Allan Alcorn in de arm om een versie van Tennis, een game voor de Magnavox Odyssey-console, voor arcadesystemen te maken. Dit spel met de naam Pong werd een groot succes.

Van links naar rechts: Atari’s Ted Dabney, Nolan Bushnell, Larry Emmons en Alan Alcorn.

Om minder afhankelijk te zijn van arcadekasten, besloot Atari zijn eigen gameconsole voor thuisgebruik te ontwikkelen. Voordat dit project, met de codenaam Stella, afgerond werd, verkocht Bushnell het bedrijf in 1976 aan Warner. Daarmee kwam geld vrij voor het op de markt brengen van de Atari 2600, een enorm succes waarvan de productie pas in 1992 stopte. Wereldwijd waren er toen 30 miljoen van verkocht. Makers van games profiteerden van het succes. Onder andere Activision is opgericht om games voor de Atari 2600 te maken.

In 1978 vertrok Bushnell al bij Atari, waardoor zijn betrokkenheid na lange tijd eindigde, ondanks een poging in 1996 om het bedrijf weer over te nemen. Atari is in zijn bestaan diverse keren in andere handen gekomen, waaronder die van Jack Tramiel van Commodore, Namco, arcadefabrikant WMS Industries en Hasbro. Het huidige bedrijf met de naam Atari SA is ontstaan uit de Franse gamemaker Infogrames. Dit bedrijf wil de merknaam nieuw leven inblazen met games waar het de rechten op heeft. Dit zijn games van onder andere Atari Inc, Hasbro, Infogrames en Ocean Software.

Atari SA kondigt bij het vijftigjarig jubileum van de merknaam aan remasters van vijf retrogames naar Google Stadia Pro te brengen. Het bedrijf spreekt van Recharged-versies van Centipede, Black Widow, Kombinera, Asteroids en Breakout. Op 1 juli verschijnt Centipede: Recharged. In september volgt Kombinera Recharged.