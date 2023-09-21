Legoset gebaseerd op Piranha Plant uit Super Mario-games kost 65 euro

Nintendo en LEGO komen met een bouwset die is gebaseerd op de Piranha Plant-vijand uit de Super Mario-games. De set is bedoeld voor volwassenen, bevat 540 onderdelen en is 23 centimeter lang. Het legopakket moet op 6 november beschikbaar komen en kost 65 euro.

Het is mogelijk om de kop, bek, stengel en bladeren van de legoversie van de Piranha Plant te verstellen, laat LEGO weten. Ook worden er twee munten bijgeleverd, die in de buis kunnen worden gestopt. Door op de knop op de buis te drukken, vallen ze er van onderen weer uit. LEGO benadrukt dat het hier om een displaymodel gaat en dat de set geen digitale speelfuncties bevat.

Dit is tot dusver de goedkoopste Nintendo-legoset die is bedoeld voor volwassenen. De andere sets die in deze lijn zijn uitgebracht zijn het Lego Nintendo Entertainment System, Super Mario 64-vraagtekenblok en De Machtige Bowser, die alle drie honderden euro's kosten. Daarnaast zijn er een hoop speelsets in de LEGO Super Mario-serie verschenen. Daarmee kunnen spelers een parcours in elkaar zetten om met het LEGO Super Mario-figuur, of een andere variant zoals LEGO Luigi, af te leggen.