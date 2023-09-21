Legoset gebaseerd op Piranha Plant uit Super Mario-games kost 65 euro

Nintendo en LEGO komen met een bouwset die is gebaseerd op de Piranha Plant-vijand uit de Super Mario-games. De set is bedoeld voor volwassenen, bevat 540 onderdelen en is 23 centimeter lang. Het legopakket moet op 6 november beschikbaar komen en kost 65 euro.

Het is mogelijk om de kop, bek, stengel en bladeren van de legoversie van de Piranha Plant te verstellen, laat LEGO weten. Ook worden er twee munten bijgeleverd, die in de buis kunnen worden gestopt. Door op de knop op de buis te drukken, vallen ze er van onderen weer uit. LEGO benadrukt dat het hier om een displaymodel gaat en dat de set geen digitale speelfuncties bevat.

Dit is tot dusver de goedkoopste Nintendo-legoset die is bedoeld voor volwassenen. De andere sets die in deze lijn zijn uitgebracht zijn het Lego Nintendo Entertainment System, Super Mario 64-vraagtekenblok en De Machtige Bowser, die alle drie honderden euro's kosten. Daarnaast zijn er een hoop speelsets in de LEGO Super Mario-serie verschenen. Daarmee kunnen spelers een parcours in elkaar zetten om met het LEGO Super Mario-figuur, of een andere variant zoals LEGO Luigi, af te leggen.

LEGO Piranha PlantLEGO Piranha Plant

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-09-2023 21:02 86

21-09-2023 • 21:02

86

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bertsmeerink 21 september 2023 21:09
Ik ben een groot Lego liefhebber, maar ik vind het wel jammer dat ze steeds meer customized stenen gebruiken voor lastige(re) vormen. Daardoor verliest het mijns inziens wel wat van de charme.
karel-jacobse @bertsmeerink21 september 2023 21:17
Dit heeft toch niks meer met LEGO te maken… PR des te meer. En ze proberen collectibles te “doen ontstaan”. Dit soort sets zijn voor de volwassenen met budget.
rmk_ @karel-jacobse21 september 2023 21:53
Volgens mij bedoel je "volwassenen zonder budget" want de prijzen van sommige sets gaan echt nergens meer over. Voor dat geld heb je bijna een nieuwe iPhone.
DropjesLover @rmk_22 september 2023 12:00
Op veel sites wordt de prijs ook uitgedrukt in prijs per steentje. Vele sets komen op 8 tot 15 cent/steen, bijv. de gigantische 75252 Star Destroyer (15ct/steen).
Verwijderd @rmk_22 september 2023 09:11
Ik geef je 100% gelijk, want vroeger was LEGO echt voor de grote massa, nu lijkt het alleen nog weggelegd voor mensen met hele diepe zakken.
mjtdevries @Verwijderd22 september 2023 11:22
Daar kon je je wel eens in vergissen. Ik schrok laatst van een lego set die een soort remake was van de oude lego ruimte sets. Dit was dan veel luxer en zeer kostbaar. Niet iets dat je aan een kind geeft.
Maar die oude doos bleek met inflatie mee gerekend in die tijd net zo duur te zijn geweest.

Voor kinderen zijn er nog steeds lego dozen voor acceptabele prijzen. Wat ik echter wel zie is dat ze steeds meer kleine steentjes gebruiken (waarschijnlijk om op de doos grote aantallen onderdelen te kunnen vermelden) maar daarmee word het voor kinderen wel steeds lastiger om zelf iets in elkaar te knutselen. En dat is wat mij betreft waar lego voor staat. Eén keer de doos aan de hand van de instructie in elkaar zetten en daarna allerlei andere dingen er mee maken.
Verwijderd @mjtdevries22 september 2023 15:44
Voor kinderen zijn er nog steeds lego dozen voor acceptabele prijzen.
Wat je er over hebt en wat maar acceptabele genoemd mag worden voor een kartonnen doosje met plastic steentjes.
mjtdevries @Verwijderd22 september 2023 15:49
Acceptabeler dan de prijzen van LOL poppen in ieder geval.
Brandts @Verwijderd27 september 2023 13:43
Vergis je wel niet in de kwaliteit van deze plastic steentjes. Je Lego blokjes van 20 jaar geleden kan nu nog prima mee gebouwd worden en breekt niet af zoals alle andere plastics van 20 jaar geleden. Daarnaast passen deze blokjes van 20 jaar oud nog prima op de blokjes uit de nieuwe sets. Koop maar eens een set "lego" blokjes van een Chinese fabrikant, hiervan passen de blokjes binnen 1 set nog niet eens fatsoenlijk op elkaar. Het zijn dus niet zomaar wat plastic steentjes, ook voor de kwaliteit moet betaald worden.
erikieperikie @rmk_22 september 2023 01:08
Een luxeproduct met een ander luxeproduct vergelijken slaat een beetje de plank mis. Als je nou zou zeggen: '€65, daar kun je een week van eten', dan maak je denk ik een beter punt.

Neemt niet weg dat je gelijk hebt. Maar een dergelijk dure iPhone is niet iets dat iemand nodig heeft. Net als dure Lego. Luxe gaat wat dat betreft nergens over, behalve over de luxe zelf.
!mark @rmk_22 september 2023 01:48
Aan de andere kant, een iPhone of ieder andere telefoon schrijf je na hooguit 5-7 jaar gebruik af en is dan praktisch 0 euro waard.

Een flinke Legoset kan idd richting of voorbij de 500 euro gaan, maar dan heb je wel een fraai displayitem voor zolang als dat je het mooi vind. Of je verkoopt het weer door als je het beu bent en je krijgt zeker bij dat soort sets een behoorlijk deel van de aanschafprijs of soms zelf volledig/meer terug :)

Heb er zelf helaas de ruimte in zijn geheel niet voor, maar snap de appeal zeker.
WhizzKid-Eddy @rmk_22 september 2023 02:49
Het is maar waar je interesse ligt... Ieder zijn/haar ding.
Greymane @karel-jacobse22 september 2023 06:56
Ze proberen het niet, ze doen het gewoon. Want het zijn allemaal collectibles zodra ze retired worden.

Zo is mijn Star Wars Tie Fighter Pilot Helm van aanschafprijs 59.99 naar om en nabij 250 euro gestegen voor een boxed en sealed. Gebruikt tegen de 170 euro.

Lego is als je het goed doet een investering. Daarom koop ik van dat soort altijd 2 sets. 1 voor mezelf, een voor verkoop op een nader te bepalen punt.

[Reactie gewijzigd door Greymane op 22 juli 2024 18:56]

tweakuwe @Greymane22 september 2023 07:46
Maar is er geen kans dat ze met teveel sets gaan komen en de markt voor zulke items instort?
Greymane @tweakuwe22 september 2023 08:03
Nee, want op een gegeven moment gaan de sets met pensioen. De ene wat sneller dan de andere. Vanaf het moment van pensioen gaat de prijs sowieso al met een paar euro omhoog. Maar er zijn ook extremen, zoals de Star Wars Sith Bust, die voor 40 euro te koop was, en nu voor 520 euro te koop is. Dus meer dan 1000% winst.
kodak @tweakuwe22 september 2023 09:45
Die kans is er zeker. De verzamelaars hebben namelijk geen duidelijk invloed op de oplage, de populariteit van bijvoorbeeld deze plant en hoeveel anderen bereid zijn het voor lagere bedragen dan de aankoopwaarde te verkopen.
Het zou bijvoorbeeld prima kunnen dat lego deze versie met een zeer laag bedrag als lokkertje gebruikt en zelf flink wil verdienen aan een hoge oplage.
ToolBee @kodak23 september 2023 13:53
Dat gebeurt "as we speak" met de oude versie van de Ghost uit Star Wars (Rebels) die tot voor kort nog 300-600 euro deed 2e hands. Nu heeft Lego een nieuwe versie gelinkt aan Ahsoka die "maar" 169 euro kost. Inclusief een "Phantom 2"!!! :P
Die komt volgende week... :9~

[Reactie gewijzigd door ToolBee op 22 juli 2024 18:56]

Auredium @Greymane22 september 2023 14:36
Er is een risico. Als iemand die uit de TCG wereld komt is reprint een ding. Lego heeft nergens beloofd dat een set van het verleden niet nog een keer opnieuw wordt uitgebracht. Zolang Lego de rechten heeft op een franchise kunnen ze een nieuwe oplage voor de set maken. Bij deze nieuwe oplage zijn ze ook niet verplicht om een nieuwe set nummering gebruiken (alhoewel dit in een ver verleden wel eens is gedaan).

Een goed voorbeeld is MtG waarbij enkel de reserved list niet opnieuw wordt geprint omdat ze dit wel hebben beloofd (alhoewel zelfs daar nu een officiële proxyset voor is gemaakt). Lego kan besluiten dat sets over de tafel schuiven belangrijker is dan vraag vanuit de collector markt. Vooralsnog is het een goede investering. Maar er is geen garantie voor de toekomst dat Lego een set niet opnieuw uitbrengt.
Wat wel kan is dat de licentierechten voor een third party verloopt zoals Staar Wars. Dan wordt het opnieuw uitbrengen van een set uit die franchise onmogelijk tenzij er een nieuwe licentie wordt aangeschaft.

Hasbro (de baas van WotC die weer MtG maken) kijkt naar de collectormarkt om te bepalen wat ze opnieuw moeten uitbrengen voor goede verkoop. Lego kan hetzelfde pad volgen. lego kan zien dat set X op de secodnary market een hele hoge vraagprijs heeft en dan dus set X gewoon nog een keer uitbrengen. Dat is vervelend voor collectors maar de prijs op de secondary market getuigd van vraag en dus zal het gaan verkopen.

Investeer dus als je wilt, maar doe het met zorg.
Groningerkoek @karel-jacobse21 september 2023 22:01
Proberen te doen ontstaan?

Ik ken werkelijk geen ander merk van wat dan ook wat wereldwijd zoveel collectors heeft als Lego, of we het leuk vinden of niet. Ze doen het geweldig.
RRRobert @Groningerkoek22 september 2023 08:52
* RRRobert is AFOL

Vanuit commercieel oogpunt doen ze het geweldig. Vanuit creatief oogpunt is het voor de liefhebber ( ≠ verzamelaar) echt huilen met de pet op. Prijsstijgingen van 10, 15% per jaar. 'Technisch' Lego die amper nog fatsoenlijke mechanica bevat, veel kant en klaar elementen. Het nieuwe dieptepunt is wel de Liebherr hijskraan, een 'flagship' set van bijna 3000 stukjes, voor de prijs van een whopping 700 euro. Totdat je de set eens kritisch bekijkt, dan blijken er van die bijna 300 stukjes liefst 1600 pinnetjes te zijn. En de mast uit semi- kant en klaar elementen te bestaan.

Gelukkig is het Lego concept sinds enige jaren niet langer meer auteursrechtelijk beschermd. Dit geeft de concurrentie (merken als CADA, Mould King) volop ruimte om wél fatsoenlijke sets te ontwikkelen en uitgeven, en ook nog eens tegen een alleszins acceptabele prijs.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 22 juli 2024 18:56]

Groningerkoek @RRRobert22 september 2023 11:28
Hier ook rond de 75.000 steentjes volgens de brickset account en veel bouwplezier. En ja er zijn andere merken, en toch net als veel anderen komt dat niet in de buurt van ons Lego. Om mij hoeft het er allemaal niet zo gelikt uit te zien als het tegenwoordig doet. Lego voor mij is hoekig en redelijk lomp.
aadje93 @RRRobert22 september 2023 12:32
en dan een giek* (een schip heeft een mast) die totaal niet in proportie is voor het model hijskraan....
BlaDeKke @aadje9322 september 2023 12:44
Een schip heeft ook een giek.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 18:56]

ToolBee @BlaDeKke23 september 2023 13:55
Aan de mast... ;)
kneusteun @Groningerkoek22 september 2023 14:38
Nike, ik denk dat die misschien wel een grotere markt collectors heeft momenteel. Maar zal er om spannen.
De resellers van nike draaien samen meer omzet dan het de nummer twee in de schoenen branche |:(
MeMoRy @karel-jacobse22 september 2023 07:43
Proberen ze?
Nee, dit doen ze al heel lang (Lego Icons, Lego Creator Expert). Ze hebben het lang geleden (~2000) al getest, en het bleek populair genoeg om een lijn van te maken.

Dus niets nieuws onder de zon en ook geen vervanger van de bestaande Lego.
grimson @bertsmeerink21 september 2023 21:22
Als ik eerlijk ben was dit ook mijn eerste gedachte bij het zien van dit soort 'Lego' items zelfs als doorsnee consument. Playmobil is volgens mij het 'andere' merk waar ik custom items mee associeer en zeker niet Lego, ergens wel jammer dat het deze kant op gaat.

[Reactie gewijzigd door grimson op 22 juli 2024 18:56]

Oon @bertsmeerink21 september 2023 21:38
Op zich niet verkeerd om nieuw opties te introduceren, maar dan moet het wel iets zijn dat standaard toe te passen is in andere nieuwe sets.

Ook dan heb je het probleem dat het leuke 'simpele' van Lego er steeds meer uit gaat, maar dan heb je in ieder geval niet een 3D-model dat zo uitgeprint wordt en als één brok in je set zit
djwice @bertsmeerink21 september 2023 21:45
Deels vindt ik het wel gaaf:
https://rebrickable.com/m...rNL/royal-abacus/#details

Heeft een echt LEGO gevoel om te bouwen (zie inventory), maar ziet er voor veel mensen niet direct al LEGO uit.

Ook al in de jaren '80 probeerde ik LEGO auto's gladde buitenkanten te geven en meer curves dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld met scharnieren en tiles. Nu is dat iets makkelijker.
Lastig is wel dat er nu meer dan 7.000 verschillende steentjes zijn in tientallen kleuren.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 18:56]

Tielenaar @bertsmeerink21 september 2023 22:10
Volgens mij bevat deze set geen nieuwe steentjes, behalve misschien de witte stippen.
Er komen zeker steeds meer nieuwe steentjes bij, maar dat gaat al sinds jaar en dag heel geleidelijk. Lego doet genoeg om sets uit te brengen die het nostalgische gevoel met weinig recente elementen naar voren brengen. Ik zie het probleem niet.
RVervuurt @bertsmeerink21 september 2023 22:10
Ik zie geen unieke, nieuwe stenen, afgezien van eerder gebruikte stenen met print (de rode stukken met witte stippen)?
Benjamin- @bertsmeerink21 september 2023 22:15
Ik heb er een beetje gemengd gevoel bij. Ik ben opzicht niet tegen meer vormen, alleen ben ik het wel eens dat dit specifieke models wel echt het Lego gevoel mist.

Wanneer ik kijk naar bijv de modular buildings, dan zie je daar weleens nieuwe blokjes aan toegevoegd worden, maar het geheel voelt nog steeds echt Lego naar mijn idee, kijk ik bijvoorbeeld naar een andere Mario set, namelijk Bowser, dan zie die er erg gaaf uit, maar voelt absoluut niet meer als Lego. De Pacman kast hetzelfde, super tof, maar voelt wederom niet Lego.

De combinatie van heel erg veel gladde blokjes + de schaal, zorgt dat alles steeds ronder en gladder is, ipv hoekig met veel 'studs'. Ik begrijp dat het op die manier wat makkelijk een plekje krijgt voor mensen die niet specifiek liefhebbers zijn van Lego, maar dit soort sets verliezen wel hun charme.

PS de Mario 64 Vraagteken blok vind ik een beetje wisselend. De kubus zelf is erg strak, maar de levels voelen dan wel weer een stuk meer Lego.
ShadLink @bertsmeerink22 september 2023 03:04
De vormen komen vooral door heel creatief met de steentjes te bouwen. Dat zie je hier ook, er zijn op prints na, geen unieke steentjes in deze set.
tweakuwe @bertsmeerink22 september 2023 07:50
Volgens mij is er weinig nieuws aan deze unit, buiten de prints.

Maar ik denk dat Lego meer aan customizen doet nu hun patenten zijn verlopen. Reguliere sets met steentjes zijn niet onderscheidend van de namaak, maar deze zorgvuldig gecureerde sets zijn dat nog wel.
cricque @bertsmeerink22 september 2023 08:49
Yups
Langs 1 kant is het wel prachtig ... Langs de andere kant ...

Mijn kinderen hebben hier playmobil, maar ik zei altijd nee we moeten Lego kopen, kan je zelf gemakkelijk dingen mee bouwen. Nou dat valt dus dik tegen, vroeger in mijn tijd als je een paar grote sets had kon je het tafel vol zetten. Er was niet zoveel variatie en custom stenen.

Als je een paar grote sets nu hebt is het meeste custom blokjes. Dat is dus het spijtige eraan. Uiteraard kan je ook gewoon dozen kopen met stenen, maar dan nog heb je te weinig grote stukken.

Ik heb zo ooit met alles van mijn kastelen en robin hood sets een hele tafel volgezet bij mijn oma in de zomer, was een mega kasteel met een berg onder. Dat kan je vandaag niet meer zonder veel extra dozen te kopen. De lego probeerden we wat gescheiden te houden, maar als ik de piraten mengde met mijn ridders, man, wat een dingen dat je daar mee kon maken

Maar toen was de trend al ingezet, bij de "piraten" sets kwamen er al wat meer kleinere custom dingen, en was leuk uiteraard. En ik weet dat wij thuis ook zo een brandweer, politiekazerne etc hadden, maar dat waren allemaal relatief grote stukken

Nu is er wel veel meer detail mogelijk, wat ook leuk is uiteraard, maar dus veel te veel kleine stukjes die je met moeite in veel andere combinaties kan gebruiken.
keverjeroen @bertsmeerink22 september 2023 09:09
Ik zie zo geen custom parts hoor. Misschien alleen custom prints.
mortal @bertsmeerink22 september 2023 09:10
Helemaal mee eens, maar customized stenen zijn naar mijn al dingetje van de laatste 25 jaar.
DropjesLover @bertsmeerink22 september 2023 12:02
Dat is van alle tijden, mijn 8480 Space Shuttle uit 1995 heeft ook een paar onderdelen die nauwelijks in andere sets gezeten hebben...
Pompidompi @bertsmeerink22 september 2023 15:09
Voorheen was ik dezelfde mening toegedaan, maar daar ben ik recentelijk een beetje van terug gekomen. Ik zie de zogenaamde `customized' stenen tegenwoordig meer als een uitbreiding van het assortiment `generieke' stenen. Een van de redenen voor dit inzicht is het gebruik van een `custom' steentje in de vorm van een kikkertje, als stempel van de bloem in de Orchidee bouwset: https://www.lego.com/nl-nl/product/orchid-10311. En voor de 'Grote golf van Hokusai' bouwset: https://www.lego.com/nl-n...usai-the-great-wave-31208 worden vogeltjes gebruikt voor het schuim op de golven. Beide voorbeelden vind ik best wel creatief en bovendien passend gebruik van voorheen `custom' steentjes.
Tc99m
@bertsmeerink22 september 2023 15:44
Het leuke is dat onderdelen die voor specifieke sets worden ontwikkeld (bijv. vanwege een lastige vorm), dan later weer op een heel andere manier gebruikt worden in andere sets. En ook als je zelf LEGO modellen ontwerpt, bieden nieuwe 'specialistische' stenen weer nieuwe mogelijkheden. Voor de 'puristen' is er overigens niemand die ze dwingt om speciale stenen te gebruiken. ;)
tagersenim @bertsmeerink22 september 2023 06:54
De customised stenen vind ik ook altijd jammer. Het is juist mooi om te zien wat voor creatiefs je kunt bouwen met normale stenen. Customised stenen zie ik toch altijd een beetje als het niet creatief genoeg zijn van de ontwerper.

Hetzelfde geldt trouwens voor overmatig gebruik van de platte 1-steentjes. Die overal tussen proppen getuigt ook niet van een goed ontwerp.
2400baud @bertsmeerink22 september 2023 09:29
Volledig mee eens.
markvankampen @bertsmeerink22 september 2023 09:49
Ja, herkenbaar. Lijkt er soms op dat er elk seizoen wel een serie nieuwe 'stenen' bij komt. Creativiteit en vindingrijkheid worden juist gestimuleerd door te werken met beperkingen.
StefanJanssen @bertsmeerink22 september 2023 10:44
En tegelijkertijd willen ze geen fietspaden op de wegtegels hebben waar de lego fietsjes op passen.
arnoid 22 september 2023 10:20
Over groen gesproken... ik vraag mij af hoe het zit met ontwikkeling om over te stappen op bioplastic? Las daar een tijd geleden iets over maar is verder stil gebleven:
https://recyclingnederlan...steentjes-van-bioplastic/
Zou een mooie zijn geweest voor dit product ;-)
Groningerkoek @arnoid22 september 2023 12:26
De Bioplastics zijn geschikt (en worden daar ook al voor gebruikt) voor niet last dragende objecten als bomen, bosjes, hekjes e.d. Voor bouwsteentjes zelf is het niet geschikt omdat het te weinig druk aan kan. Voor de bouwsteentjes zelf kijkt men nu naar gerecycled PET. De doelstelling is om tegen 2030 de "vergroening" van het bedrijf afgerond te hebben. Maar er is veel onderzoek en testen nodig omdat de eisen aan kwaliteit enorm hoog liggen. En dan moet men ook nog alles opzetten om met de schaalgrootte om te kunnen gaan (rond de 100 Megaton plastic in gewicht en rond de 110 Miljard steentjes per jaar). Laatste wat ik weet is dat men de Clutch bijna rond had na het testen van 250 soorten PET en bezig was met hoe de kleuren erin te verwerken.

Het lastige is dat de nauwkeurig 1 Micron is om de juiste klikkracht te hebben dat ze en blijven zitten maar ook relatief gemakkelijk met je vingers los te trekken zijn, een nieuwe plasticsoort ontwikkelen welke dit ook decennia kan leveren en welke in massa geproduceerd kan worden is echt een enorme klus.
Calamor @Groningerkoek22 september 2023 13:26
Het is inderdaad een hele klus.
De kleur hebben ook erg veel effect op kwaliteit.
Een heel bekend probleem is bij de kleur bruin dat de legosteen snel kunnen breken.
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=4n5bGr9dTDM waar dit besproken word.
Heb het zelf ook wel eens gehad. Bij het vast maken die nieuw uit de doos kwam dat die gelijk brak. Gelukkig stopt Lego extra steentje bij de kleine steentjes.
Edgenumber @Groningerkoek22 september 2023 17:24
Maar er is veel onderzoek en testen nodig omdat de eisen aan kwaliteit enorm hoog liggen.

......

Het lastige is dat de nauwkeurig 1 Micron is om de juiste klikkracht te hebben dat ze en blijven zitten maar ook relatief gemakkelijk met je vingers los te trekken zijn, een nieuwe plasticsoort ontwikkelen welke dit ook decennia kan leveren en welke in massa geproduceerd kan worden is echt een enorme klus.
Helaas weet lego al jaren lang deze kwaliteitseisen niet meer te halen met hun huidige blokjes.

Hopelijk word de nieuwe generatie die ze proberen te ontwikkelen weer beter.

Maar voorlopig vraag ik mij af waar lego mee bezig is. Mijn oude lego ca. 30 jaar oud klikt nog prima en scheurt niet.

De huidige lego, waar mijn zoontje inmiddels bergen van heeft. Het ene blokje klemt goed, de volgende zit los, de andere scheurt binnen een week.

Erg jammer van zo'n mooi product.
Roel1966 21 september 2023 23:41
De set is bedoeld voor volwassenen
Dat vind ik wel lachen dat Lego nu zelfs al specifiek bouwsets voor volwassenen maakt. Enfin nu hoef ik mij ook niet ervoor te schamen dat ik nog steeds de Donald Duck lees. Misschien dus een idee voor Donald Duck om een volwassenen versie uit te gaan brengen :)
Fly666 @Roel196621 september 2023 23:57
Hiermee bedoelt men eigenlijk, dat deze sets niet gemaakt zijn om mee te spelen, maar deze bedoelt zijn als display model. Het zijn meestal heel fragiele sets. (En dat de jeugd deze +18 sets met hun zakgeld moeilijk kan betalen)
MeMoRy @Fly66622 september 2023 07:34
Alle grote Lego sets zijn zo duur. Voor een klein dingetje betaal je al snel 10 euro, maar een redelijke bouwset is 50-200 euro.
En volgens mij zijn er weinig kinderen die het van hun eigen zakgeld kopen. Meestal iets wat voor verjaardagen gegeven wordt.
Meeste zakgeld gaat naar snoep, kleine accessoires (sieraden, makeup, etc), mobiele telefoons en microtransacties.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 18:56]

ShadLink @Roel196622 september 2023 03:05
Lego heeft de laatste 30 jaar continu 16/18+ sets gehad. Ja, het is tegenwoordig een stuk meer dan vroeger. Maar vooral omdat tieners vrijwel niet meer met Lego spelen.
MeMoRy @ShadLink22 september 2023 07:29
En als je ergens "18+" op zet, dan willen pubers het juist graag weer wel doen. Aha, marketing 😉
MallePietje @Roel196622 september 2023 07:25
[...]
.lMisschien dus een idee voor Donald Duck om een volwassenen versie uit te gaan brengen :)
18+?
84hannes @Roel196622 september 2023 07:34
Misschien dus een idee voor Donald Duck om een volwassenen versie uit te gaan brengen :)
Die is er geweest, het mannenblad van Duckstad.
Groningerkoek @Roel196622 september 2023 12:28
Lego bouwt al heel lang sets welke bedoelt zijn als showcase en niet geschikt zijn mee te spelen (Ja je kunt er altijd mee spelen als je wilt maar loop er 1x de kamer mee door als kind en de onderdelen vallen eraf)
bones 21 september 2023 22:33
Het ziet er niet eens meer uit als lego met al die ronde vormen.

Ondanks dat zal ik hem toch kopen.
PrimusIP 21 september 2023 23:09
Ik vind deze set wel heel gaaf. Zowel lego als Mario hebben hoge nostalgie factor voor mij en dan vind ik die plant best iconisch. Deze zet ben ik sterk aan het overwegen.
DedSec85 22 september 2023 01:07
Gemiste kans dat er geen kleine feature in zit voor het LEGO Super Mario poppetje. De NES en het Question Mark block hadden dat beiden wel. Desondanks wel een grappige set maar ik ga hem niet halen denk ik.
0b1 21 september 2023 21:13
De prijzen worden alsmaar belachelijker.
Ricko1 @0b121 september 2023 21:40
Lego kost gemiddeld 11 cent per steen. (Minder dan 6 cent is een uitstekende deal en meer dan 19 cent is slecht)

Dit is 540 stenen. Dat betekend een prijs van 12 cent per steen. Dit is dan ook nog een product waar licentiekosten voor moeten worden afgedragen (aan Nintendo). Minder dan gemiddeld zou ik nooit verwachten van Nintendo.

[Reactie gewijzigd door Ricko1 op 22 juli 2024 18:56]

D3ft0n3 @0b121 september 2023 22:24
12 cent per steentje is idd een dure set voor LEGO begrippen.
Verwijderd @0b121 september 2023 21:18
Precies, 65 euro en 'goedkoop'.
AppieNL
@Verwijderd21 september 2023 21:26
Quote uit het artikel:
goedkoopste Nintendo-legoset
Staat niet per se dat het goedkoop is, alleen dat het de goedkoopste is van de Lego Nintendo sets. Zoals al kort benoemd in het artikel kosten de andere 3 veel meer. Die beginnen bij zo'n €165 euro (aanbiedingsprijs, adviesprijs is €200 of meer voor die sets).

[Reactie gewijzigd door AppieNL op 22 juli 2024 18:56]

DGTL_Magician @AppieNL21 september 2023 23:45
Ik was op vakantie in de Lego store in Neurenberg. De prijzen vielen me reuze mee. Ja, ze hebben dure sets maar veel voor 15 - 25, iets meer van. 25 - 50, heel veel van 50 - 100 en daarna wordt het uniek.

Er is voor iedereen wat en de basissets kosten geen drol. Lego doet het gewoon goed in mijn ogen.
Kol Nedra @Verwijderd21 september 2023 21:39
prima prijs, je koopt het voor €65 en je bergt het goed op en kijk over 20 jaar wat de rendement is.

boxed houden natuurlijk

[Reactie gewijzigd door Kol Nedra op 22 juli 2024 18:56]

Lothlórien @Kol Nedra21 september 2023 21:43
Wat is je doelgroep? Pensionado,s die jeugdsentiment op willen halen?
Greymane @Lothlórien22 september 2023 07:24
Er zijn genoeg verzamelaars die het ervoor over hebben. Lego is een goede investering. Neem maar eens een kijkje op brickeconomy wat de gemiddelde retired star wars sets doen. Sommige worden in een jaar tijd 66% meer waard.
kodak @Greymane22 september 2023 10:03
Er waren jaren geleden, toen het verzamelen van lego nog niet zo polulair was, genoeg sets die voor veel minder dan de aankoop van eigenaar wisselde. Aangezien populariteit dus sterk kan wisselen is stellen dat er genoeg verzamelaars zijn dus vooral wensdenken.
Greymane @kodak22 september 2023 10:43
Ligt een beetje aan in welk thema je inkoopt. Harry Potter, LOTR, Star Wars en Marvel zijn financiele knallers geweest tot nu toe. Daar zijn nu eenmaal veel fans voor te vinden, en dus populair bij verzamelaars, jong en oud.
souljah1h @Kol Nedra21 september 2023 22:07
Boxed hopelijk? :+
Dorank 21 september 2023 22:06
540 "blokken", waarvan 540 custom?
Linksquest Moderator Spielerij
23 september 2023 04:54
Ik vind hem wel vet uitzien als ik eerlijk mag zijn, probleem is altijd waar zet je het neer :D Zo heb ik lang moeten zoeken naar een plaats voor mijn LEGO NES, en die staat nu netjes opgebouwd en al in mijn Game Room.

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