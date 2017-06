StarCraft: Remastered verschijnt op 14 augustus voor vijftien euro

Blizzard heeft bekendgemaakt dat StarCraft: Remastered op 14 augustus verschijnt en vijftien euro gaat kosten. Om de remaster te spelen, moet ook StarCraft Anthology ge´nstalleerd zijn, maar dat spel is gratis. De remaster wordt als upgrade over de oude versie ge´nstalleerd.

Uitgever Blizzard heeft de pre-orderpagina voor StarCraft: Remastered online gezet. In een nieuwe cgi-trailer staat de exacte releasedatum. Eerder zei Blizzard al dat de opgepoetste versie van StarCraft in de zomer uit zou komen.

StarCraft: Remastered komt uit voor Windows en Mac. Bij de omschrijving staat dat spelers StarCraft Anthology nodig hebben om de remaster te spelen. Dat is de nieuwe naam voor de klassieke versie van de game uit 1998 inclusief de uitbreidingen. Die versie is sinds april gratis te downloaden voor iedereen met een Blizzard-account.

De vernieuwde game werkt via de Blizzard-desktopapplicatie. De remaster belooft grafische verbeteringen, terwijl de gameplay ongewijzigd zou zijn. Alle sprites, de tweedimensionale afbeeldingen waaruit de hele game is opgebouwd, zijn opnieuw gecreëerd in een hogere resolutie. Er is ondersteuning voor resoluties tot 4k en brede beeldverhoudingen als 21:9.