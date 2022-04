Lenovo introduceert Smart Clock Essential met Alexa en nachtlampuitbreiding

Lenovo introduceert een variant van zijn Smart Clock Essential met Amazon Alexa-integratie. Het bedrijf bracht eerder een Google Assistent-versie uit. Het nieuwe Essential-model heeft hetzelfde ontwerp als de Smart Clock 2.

Omdat het ontwerp van de Alexa-versie van de Smart Clock Essential gelijk is aan dat van de duurdere Smart Clock 2, kunnen dezelfde accessoires gebruikt worden. Lenovo bracht al een Qi-lader uit voor draadloos laden van bijvoorbeeld smartphones en introduceert nu een dock met kleurenverlichting, waardoor de slimme klokken als nachtlampje gebruikt kunnen worden. Er is keuze uit twee verschillende Ambient Light Docks, die ieder een andere vorm hebben.

De Smart Clock Essential met Alexa is net als eerdere Smart Clock-producten van Lenovo een smarthomespeaker met een lcd waar in grote cijfers de tijd op weer wordt gegeven. Het scherm kan ook andere informatie zoals het weer laten zien en er is ondersteuning voor het afspelen van muziek via streamingdiensten.

Zoals de naam aangeeft werkt de Alexa-uitvoering van de Lenovo Smart Clock Essential met de gelijknamige spraakassistent van Amazon. Dat betekent dat gebruikers ook andere producten die werken met Alexa kunnen aansturen via de klok. De Smart Clock heeft een hardwarematige switch om de microfoon uit te schakelen.

De behuizing heeft een afwerking van stof in de kleur blauw of rood. Volgens Lenovo is de Smart Clock Essential met Alexa rond maart of april te koop in Europa voor 70 euro. Het Ambient Light Dock verschijnt in april voor 30 euro.