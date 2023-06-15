Nederlander veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor betrokkenheid bij Megaupload

Een rechtbank in Nieuw-Zeeland heeft een Nederlandse IT'er veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De Nederlander was betrokken bij filesharingdienst Megaupload, die onder meer gebruikt kon worden om auteursrechtelijk beschermde bestanden te delen.

De Nederlander is donderdag samen met een andere ex-medewerker van Megaupload veroordeeld, schrijft ABC News. De Nederlandse programmeur kreeg een celstraf van 30 maanden opgelegd. Zijn collega kreeg op zijn beurt een celstraf van 31 maanden. De maximumstraf voor beide mannen bedroeg 10 jaar, maar het uiteindelijke vonnis viel lager uit. De veroordeelden moeten zich op 1 augustus melden bij de gevangenis. De rechter oordeelde dat ze pas vanaf augustus hun straf moeten uitzitten, omdat de moeder van de Nederlander ziek is en de andere veroordeelde binnenkort een tweede kind krijgt, meldt Stuff.

Vorig jaar sloten de twee mannen al een deal met de autoriteiten in Nieuw-Zeeland. Daarmee bekenden de mannen dat ze betrokken waren bij een criminele organisatie. In ruil daarvoor mochten de twee oud-medewerkers van Megaupload in Nieuw-Zeeland terechtstaan voor auteursrechtenschending en zouden de Verenigde Staten hun uitleververzoek laten vallen.

De veroordeelde Nederlander werkte als programmeur mee aan het draaiend houden van Megaupload, een dienst waarmee gebruikers bestanden met elkaar konden delen. Volgens de rechtbank wisten de twee mannen dat Mega geld verdiende aan het delen van materialen waar copyright op rust, zoals muziek en films. Het Amerikaanse ministerie schat dat de geleden schade onder rechthebbenden neerkomt op ruim 800 miljoen, verdeeld over de periode waarin Megaupload actief was. Megaupload werd in 2005 opgericht en werd in 2012 gesloten op verzoek van de FBI. Megaupload zou zelf 175 miljoen dollar verdiend hebben, waarvan een groot deel volgens de rechtbank afkomstig was uit illegale downloads.

De oprichter van Megaupload, Kim Dotcom, is nog niet veroordeeld. Hij vecht nog altijd tegen een uitlevering aan de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof van Nieuw-Zeeland oordeelde eerder dat Dotcom uitgeleverd mag worden, maar de Nieuw-Zeelandse minister van Justitie moet daarover nog een oordeel vellen, schrijft ABC News op donderdag. Tegen die uitspraak van de minister kan nog beroep aangetekend worden.