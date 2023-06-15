Nederlander veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor betrokkenheid bij Megaupload

Een rechtbank in Nieuw-Zeeland heeft een Nederlandse IT'er veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De Nederlander was betrokken bij filesharingdienst Megaupload, die onder meer gebruikt kon worden om auteursrechtelijk beschermde bestanden te delen.

De Nederlander is donderdag samen met een andere ex-medewerker van Megaupload veroordeeld, schrijft ABC News. De Nederlandse programmeur kreeg een celstraf van 30 maanden opgelegd. Zijn collega kreeg op zijn beurt een celstraf van 31 maanden. De maximumstraf voor beide mannen bedroeg 10 jaar, maar het uiteindelijke vonnis viel lager uit. De veroordeelden moeten zich op 1 augustus melden bij de gevangenis. De rechter oordeelde dat ze pas vanaf augustus hun straf moeten uitzitten, omdat de moeder van de Nederlander ziek is en de andere veroordeelde binnenkort een tweede kind krijgt, meldt Stuff.

Vorig jaar sloten de twee mannen al een deal met de autoriteiten in Nieuw-Zeeland. Daarmee bekenden de mannen dat ze betrokken waren bij een criminele organisatie. In ruil daarvoor mochten de twee oud-medewerkers van Megaupload in Nieuw-Zeeland terechtstaan voor auteursrechtenschending en zouden de Verenigde Staten hun uitleververzoek laten vallen.

De veroordeelde Nederlander werkte als programmeur mee aan het draaiend houden van Megaupload, een dienst waarmee gebruikers bestanden met elkaar konden delen. Volgens de rechtbank wisten de twee mannen dat Mega geld verdiende aan het delen van materialen waar copyright op rust, zoals muziek en films. Het Amerikaanse ministerie schat dat de geleden schade onder rechthebbenden neerkomt op ruim 800 miljoen, verdeeld over de periode waarin Megaupload actief was. Megaupload werd in 2005 opgericht en werd in 2012 gesloten op verzoek van de FBI. Megaupload zou zelf 175 miljoen dollar verdiend hebben, waarvan een groot deel volgens de rechtbank afkomstig was uit illegale downloads.

De oprichter van Megaupload, Kim Dotcom, is nog niet veroordeeld. Hij vecht nog altijd tegen een uitlevering aan de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof van Nieuw-Zeeland oordeelde eerder dat Dotcom uitgeleverd mag worden, maar de Nieuw-Zeelandse minister van Justitie moet daarover nog een oordeel vellen, schrijft ABC News op donderdag. Tegen die uitspraak van de minister kan nog beroep aangetekend worden.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-06-2023 15:50
167 • submitter: Zerora

15-06-2023 • 15:50

167

Submitter: Zerora

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Reacties (167)

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Anonymoussaurus 15 juni 2023 15:54
Kim Dotcom heeft hier zelf ook op gereageerd met een thread op Twitter: https://twitter.com/KimDotcom/status/1669203006242562048
nst6ldr @Anonymoussaurus15 juni 2023 16:40
Kim Dotcom zegt wel meer:
The US proxy war in Ukraine explained:

[linkdump]
Meet @EdisonGPT the resistance AI that wants to help Americans take back their country from the Cabal.
Translation: The Zaporizhzhia Nuclear power plant is next on the false-flag list of Zelenskyy and his Pentagon handlers. Ready the iodine pills in Europe ☢️
t’s obvious. Isn’t it? #COVID19
[Bill Gates plaatje]
I had almost lost hope for the world.
Then Elon freed Twitter.
Thank you.
Deze man is zwaar schizofreen, ex-eigenaar van MEGA of niet, alles wat hij post zou ik in twijfel trekken.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 24 juli 2024 16:01]

Boxman @nst6ldr16 juni 2023 10:10
Dat hij aardig wat onzin retweet mag duidelijk zijn. Maar om dan te stellen dat hij “zwaar schizofreen” is… Laten we eerlijk wezen, dat is feitelijk net zo’n ongefundeerde waanzin als wat hij op twitter aan complot-onzin neerplempt.

In die zin ben je zelf niet veel beter bezig, je geeft een quasi-feitelijk-bedoeld statement over iets waarvan je veel te weinig kennis hebt.
Anonymoussaurus @nst6ldr15 juni 2023 16:41
Tsja, ik forward ook alleen maar wat ik tegenkom (edit: komt van nu.nl). Maar ja: die gast is zelf ook niet helemaal goed meer in z'n pan, zo lijkt het.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 24 juli 2024 16:01]

The Zep Man
@Anonymoussaurus15 juni 2023 17:16
Tsja, ik forward ook alleen maar wat ik tegenkom.
Zonder nuance klinkt dat als 'dat hep op feesboek gestaan'. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 16:01]

Anonymoussaurus @The Zep Man15 juni 2023 17:17
Lol, agreed. Laat ik je uit je lijden verlossen dan: het komt van nu.nl.
pepsiblik @Anonymoussaurus15 juni 2023 17:51
Tja.... Daar schijven ze ook op wat Trump allemaal roept over zijn strafzaak. Dus dat had een waarschuwing moeten zijn :+
Chilly_Willy @nst6ldr15 juni 2023 17:56
Je moet oudere video's van hem maar eens zien hou hij met zijn Brabussen reedt in de Gumball 3000 enzo.

[Reactie gewijzigd door Chilly_Willy op 24 juli 2024 16:01]

GekkePrutser @Anonymoussaurus15 juni 2023 17:09
Oh, als het na een paar maanden omgezet wordt in huisarrest, zoals dotcom zegt in zijn tweet, dan valt het wel mee. Dat viel uit het artikel niet op te maken.

Anders vind ik het wel zware straffen voor wat copyright schendingen, dat alleen financiele schade heeft berokkend. Lijkt me eerder iets om in een civiele procedure terug te proberen te halen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 16:01]

Verwijderd @GekkePrutser15 juni 2023 17:22
850 miljoen dollar schade door een platform te exploiteren op waarop zelf 175 mil verdiend werd. Wat denk jij dat toepasselijk zou zijn als straf dan?
GekkePrutser @Verwijderd15 juni 2023 17:32
Die schade is natuurlijk behoorlijk opgeklopt. Ze doen altijd alsof elke downloader alles zou kopen wat die downloadt. De meeste downloaders zijn hoarders en pakken alles mee wat los en vast zit :)

Maar ja ik vind het raar dat iemand die een kind en twee grootouders doodrijdt maar een taakstraf krijgt, en deze mannen die het rijke establishment iets minder hebben laten verdienen jaren achter tralies gaan.
bytemaster460 @GekkePrutser15 juni 2023 19:10
Het schadebedrag wordt bepaald door het prijskaartje dat aan een product hangt en niet betaald is. Of je het zou hebben betaald als je het niet illegaal had kunnen gebruiken speelt geen enkele rol.
Als jij de bioscoop via de achterdeur binnensluipt en een film kijkt is de schade gewoon even groot als de prijs van het kaartje. Roepen dat je nooit een kaartje zou hebben gekocht helpt je dan niet.
rikoos @GekkePrutser16 juni 2023 08:59
Ook nog eens ander land andere regels helaas dus niet vergelijken.
RatedR @GekkePrutser15 juni 2023 17:54
ik vind het raar dat iemand die een kind en twee grootouders doodrijdt maar een taakstraf krijgt, en deze mannen die het rijke establishment iets minder hebben laten verdienen jaren achter tralies gaan.
Jammer genoeg helemaal niet zo raar...
bytemaster460 @RatedR15 juni 2023 21:32
Die man heeft uiteindelijk toch 15 maanden celstraf gekregen
Je kunt niet twee zaken even in een paar regeltjes samenvatten en dan vergelijken. Toedracht is veel bepalender voor een straf dan de gebeurtenis zelf.
frere @RatedR15 juni 2023 19:57
is wel raar
Ossebol @RatedR16 juni 2023 08:01
Je kunt appels niet met peren vergelijken. Ten eerste gaat het hier om een heel ander delict, waarbij de strafbepaling heel anders is. Ten tweede gaat het om de context. Ik raad je aan het vonnis te lezen (dus niet de media) om te begrijpen waarom de rechter tot een oordeel komt. Dat zal een boel verduidelijken.
Xander2 @GekkePrutser15 juni 2023 18:14
Maar ja ik vind het raar dat iemand die een kind en twee grootouders doodrijdt maar een taakstraf krijgt, en deze mannen die het rijke establishment iets minder hebben laten verdienen jaren achter tralies gaan.
Met 175 miljoen winst behoor je tot het rijke establishment ;)
lezzmeister @Xander216 juni 2023 06:08
Alsof deze 2 al dat geld in de zak hebben gestopt, aangenomen dat dat bedrag klopt.
Moebius78 @Verwijderd15 juni 2023 18:32
Liedje zingen
https://youtu.be/o0Wvn-9BXVc
AppleFan2007 15 juni 2023 16:03
Wat is hier een verschil met bv WeTransfer of met bestanden delen via eender welke cloud?
Waarom worden de werknemer van die bedrijven niet aangeklaagd?
Ik snap het verschilt niet zo goed, misschien omdat ik MegaUpload niet ken maar kan iemand dit verduidelijken?
wildhagen
@AppleFan200715 juni 2023 16:43
MegaUpload faciliteerde doelbewust copyrightschendingen, en dat is gelukkig dus niet toegestaan. Je kan op deze plek ook lezen wat de basis van de aanklachten is tegen Megaupload. Vooral punten 3 en 8 bewijzen dat wel.

WeTransfer doet dat expliciet niet, dat is juist een reguliere bestandshoster.

En, zoals @Anonymoussaurus al terecht opmerkt, WeTransfer handelt takedown notices gewoon netjes en correct af. Terwijl bij MegaUpload die notices gewoon genegeerd werden, en de 'klanten' dus gewoon ongemoeid gelaten werden. Zie punten 5 en 6 uit de aanklacht. Ook dat geeft wel iets over de intenties van de website aan, en niet in positieve zin, om het maar zacht uit te drukken.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 24 juli 2024 16:01]

CH4OS @wildhagen15 juni 2023 16:54
Dat Megaupload de DMCA requests zou negeren klopt niet. Men zorgde dat de buitenwereld niet bij de files konden komen, terwijl de files wel bij Megaupload bleven staan op de servers, terwijl men dus ook wilde dat de files verwijderd zouden worden van de servers van Megaupload.
wildhagen
@CH4OS15 juni 2023 17:00
En dus is de DMCA request, op zijn minst deels, genegeerd. Want het alleen onbeschikbaar maken is niet voldoende, het moet geheel van het platform worden verwijderd.
A DMCA Takedown is when content is removed from a website or internet platform at the request of the owner of the content. The DMCA Takedown is a well established and accepted internet standard followed by website owners and internet service providers everywhere.
Zie https://www.dmca.com/FAQ/What-is-a-DMCA-Takedown

Dus het is op de website niet meer te vinden, maar is nog wel aanwezig op het platform zelf, in dit geval dus MegaUpload.

"Removed" is iets anders dan "Made unavailable for the public, but still present on platform".

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 24 juli 2024 16:01]

CH4OS @wildhagen15 juni 2023 17:04
De rechtszaak gaat dus o.a. over wat "removed" exact inhoudt en wanneer dat voldoende is, voor deze heren zal dat dan niet meer komen, maar voor Kim Dotcom mogelijk wel, omdat hij de strijd wel doorzet (zoals hij het noemt).
supersnathan94
@wildhagen15 juni 2023 17:22
"Removed" is iets anders dan "Made unavailable for the public, but still present on platform".
Maar dat is dus niet zomaar waar.

Zeker gezien het feit dat er gruwelijk veel misbruik wordt gemaakt van DMcA verzoeken zou ik juist pleiten om altijd een “functional delete” te doen ipv “actual delete”. Een functional delete is namelijk vele malen makkelijker weer terug te zetten in het geval van een false positive. Vlaggetje omzetten en klaar.

Deze zogenaamde DMcA Takedown laag dan ook ruimte voor interpretatie over. “Takedown” beteken namelijk niets anders dan: “maak het ontoegankelijk”. Er hoeft daarmee dus niks daadwerkelijk verwijderd te worden zolang het publiek er niet bij kan.

Voor eventuele juridische nasleep is het namelijk verdraait handig als je de file waar het om ging nog wel degelijk hebt. Ook al kan alleen jij als bedrijf er nog bij.
n4m3l355 @wildhagen16 juni 2023 03:44
Het is niet eens "made unavailable for the public", veelal werden dezelfde files geupload. Dus wat MU deed is een link verwijderen maar liet tegelijkertijd de rest van de links met rust. Niet alleen dat, MU verspreed die links moedwillig en ging actief op zoek naar content leveranciers.
coen254 @wildhagen16 juni 2023 07:40
removed from a website or internet platform
Niet meer via de website bereikbaar is dus "removed from a website". De website is het deel wat publiek toegankelijk is.
GekkePrutser @CH4OS15 juni 2023 17:07
terwijl de files wel bij Megaupload bleven staan op de servers, terwijl men dus ook wilde dat de files verwijderd zouden worden van de servers van Megaupload.
Stomme vraag maar waarom deden ze dat dan? Lijkt me voor een filesharingdienst nou niet zo handig als je bestanden bewaart die niet geshared worden, dat kost alleen maar opslag waar je verder niets meer mee doet.
CH4OS @GekkePrutser15 juni 2023 19:34
Ik heb geen idee, ik kan dat ook niet invullen voor ze. Maar wellicht als honeypot bijvoorbeeld?
jeanj @GekkePrutser15 juni 2023 21:36
Als hetzelfde bestand wederom wordt geupload, dan staat het er al, dus is de upload sneller (door eerst een checksum uit te rekenen)

Wat ze volgens mij ook deden was als er meerdere verwijzingen naar 1 bestand waren (dus meerdere mensen uploaden hetzelfde bestand), zij dan alleen de verwijzing van de klacht verwijderden, en niet de andere verwijzingen.
Mathijs Kok @CH4OS15 juni 2023 18:21
Dat Megaupload de DMCA requests zou negeren klopt niet.
Wij hebben 187 maal een DMCA verzonden. Alleen op de eerste kregen we een reactie (dat we een fax moesten sturen), de andere 186 zijn totaal genegeerd.
torretje2012 @Mathijs Kok16 juni 2023 08:33
dus je heb doelbewust 186x mail verstuurd(Spam?) terwijl je wist dat de procedure bij mega per fax was? ;)
Terrestrial @wildhagen16 juni 2023 07:44
Elke filetransfer dienst inclusief google drive en onedrive heeft copyright zooi er op staan. Er zijn genoeg mensen die hun hele collectie online bewaren. Dit kan op heel veel verschillende manieren.

Ook wordt er nog steeds massaal geld verdiend door mensen te lokken om een abo op zo'n fileshare dienst af te sluiten door op forums door anderen links te laten posten. zodat mensen voor een paar euro per maand spul kunnen downloaden.

Die hele aanklacht is van het begin tot het einde op niks gebaseerd. Amerika die probeert een voorbeeld te stellen.
Anonymoussaurus @AppleFan200715 juni 2023 16:06
Volgens mij is het puur het gehoor geven aan takedown verzoeken: WeTransfer verwijdert het bestand als er een DMCA-verzoek wordt ingediend, MegaUpload deed dit niet.
MightyFool @Anonymoussaurus15 juni 2023 17:07
Is DMCA niet een Amerikaanse wet? Waarom zou Megaupload of Wetransfer daaraan moeten voldoen? Zo lang ze niet in de VS worden gehost heeft die wet geen kracht.
Anonymoussaurus @MightyFool15 juni 2023 17:16
Op veel piracy websites zie ik DMCA-linkjes staan. Denk dat dat komt omdat bijvoorbeeld veel film-en muziekmaatschappijen Amerikaans zijn en dus daar inbreuk op maken.
Groningerkoek @MightyFool15 juni 2023 17:46
Het is een beetje een algemene benaming geworden, er zijn ook zat mensen die een take-down verzoek van Brein binnen Nederland een DMCA request noemen.
CH4OS @Anonymoussaurus15 juni 2023 16:49
Deed Megaupload wel degelijk, maar vrij laat / later pas. Ik kan mij genoeg linkjes van Megaupload waarvan de download (die er achter zou zitten) niet meer werkten vanwege DMCA. Dus dat men dat niet deed, is absoluut niet waar.
Anonymoussaurus @CH4OS15 juni 2023 16:51
Dat is effectief hetzelfde gebleken, anders hadden er ook geen grote gevolgen plaatsgevonden. Als jij pas na 1 jaar de bestanden verwijderd, is dat lang genoeg om dit te verspreiden naar anderen, welke het dan weer ergens anders naartoe verspreiden. Vaak wordt er namelijk in een takedown verzoek vermeldt hoelang je hebt om de content offline te halen.
CH4OS @Anonymoussaurus15 juni 2023 16:55
De verzoeken zijn wel uitgevoerd, de buitenwereld kon niet bij de bestanden, maar intern stonden de bestanden nog wel op de servers, terwijl men wel verlangde dat de files ook van de server verwijderd zou worden.

De rechtszaak gaat o.a. over de definitie "beschikbaarheid voor de buitenwereld". ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 16:01]

Kevjoe @Anonymoussaurus15 juni 2023 17:09
Het grote probleem was - if I recall correctly - dat MegaUpload de gerapporteerde links wel buiten werking stelde, maar het bestand zelf behoude en niet gerapporteerde links ook gewoon liet werken.
Door deduplicatie en hashing konden ze perfect achterhalen waar de gerapporteerde bestanden nog stonden en deze verwijderen, maar dat deed MegaUpload dus bewust niet en zaten ze in een serieus dubieuze situatie: op dat moment waren ze in kennis gesteld dat ze illegale content hadden staan en hadden ze dus ook die andere links moeten verwijderen/files met dezelfde hash.

Dat deden ze dus bewust niet en dat is het grote verschil geweest met andere upload-diensten zoals indertijd RapidShare.
RRRobert 15 juni 2023 15:54
Een rechtbank in Nieuw-Zeeland heeft een Nederlandse IT'er veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar.

(...)

Vorig jaar sloten de twee mannen al een deal met de autoriteiten in Nieuw-Zeeland. Daarmee bekenden de mannen dat ze betrokken waren bij een criminele organisatie. In ruil daarvoor mochten de twee oud-medewerkers van Megaupload in Nieuw-Zeeland terechtstaan voor auteursrechtenschending en zouden de Verenigde Staten hun uitleververzoek laten vallen.
Geen slechte deal. Er hing ze een celstraf van 185(!) jaar boven het hoofd als ze zouden zijn uitgeleverd aan de VS.
CH4OS @RRRobert15 juni 2023 16:37
Los van dat, levert het nu wel weer andere vraagstukken op: kunnen anderen van grote (tech)websites nu ook aangepakt worden, omdat de gebruikers van hun website illegale praktijken er op na houden?

Kan het dus zo zijn, dat software engineers / developers opgepakt worden omdat ze (al dan niet in het verleden) aan website X hebben gewerkt, dat schijnbaar ook illegale praktijken er op nahield?

En in dat licht: wat is het verschil tussen een site als Megaupload en bijvoorbeeld Facebook? Kan een Mark Zuckerberg nu ook opgepakt worden omdat stoute gebruikers (ik noem even een extreem voorbeeld) illegale content naar "zijn" website uploaden?
Gustaaf437 @CH4OS15 juni 2023 17:18
Bij Megaupload wist iedereen waar het voor werd gebruikt en waarom, evenals RapidShare. Dat was voor 99% het illegaal delen van bestanden. Aan takedown-requests werd maar mondjesmaat gehoor gegeven en enige filtering zat er ook niet in. Ook geen alert als een anoniem gepost bestand plotseling 10.000 hits kreeg. Illegale bestanden waren een verdienmodel. Legaal aanbod was er nauwelijks op MU. Alle links die ik ooit naar Megaupload heb gezien zaten op zijn minst in het grijze gebied. Nooit 1 ‘eerlijke’ upload gezien behalve misschien een promotie om te tonen dat ze echt wel legale content hadden.

Anderen hoeven hiervoor echt niet bang te zijn in het zelfde schuitje te belanden. Als een bestand van een nieuwe gebruiker op WeTransfer of een video op YouTube plots 10K hits krijgt dan volgt er zeker een review en aan andere takedown-verzoeken werken deze diensten ook mee. Ook zitten al die diensten niet ergens verborgen met hun bedrijf zoals Megaupload, maar meestal ‘gewoon’ in de VS of Europa.
SinergyX 15 juni 2023 16:03
Heeft die man dan nog steeds Nederlands paspoort? Volgens mij woont hij daar al sinds de klap van Mega in 2012, mogelijk al langer.
Het.Draakje @SinergyX15 juni 2023 16:53
Als je emigreert blijf je gewoon Nederlander. Je hebt daarmee het recht op een Nederlands paspoort en een "verblijfsvergunning" in Nederland. (En ook het recht op een AOW mits je oud genoeg bent, al wordt die wel gekort met het aantal jaren dat je niet in Nederland gewoond hebt).

Het land waar je woont zal een buitenlander meestal een verblijfsvergunning verlenen. En meestal wordt die niet verleend of niet verlengt bij crimineel gedrag.

Grote kans dat desbetreffend persoon na het uitzitten van zijn straf ook een enkeltje naar Schiphol mag bekostigen.
GekkePrutser @Het.Draakje15 juni 2023 17:15
AOW is niet helemaal gekoppeld aan nationaliteit. Mensen die in Nederland wonen maar geen Nederlander zijn hebben er natuurlijk ook recht op. En mensen die de nederlandse nationaliteit opgeven ook, anders hebben ze al die jaren voor niets betaald.
Het land waar je woont zal een buitenlander meestal een verblijfsvergunning verlenen. En meestal wordt die niet verleend of niet verlengt bij crimineel gedrag.
Als je ergens 12 jaar woont dan heb je bijna altijd wel een permanente verblijfsvergunning. Een tijdelijke kan je ook niet onbeperkt verlengen in de meeste landen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 16:01]

Groningerkoek @GekkePrutser15 juni 2023 17:44
Ook een permanente verblijfsvergunning kan in een heel stel landen ingenomen worden bij crimineel gedrag.
Maurits van Baerle @SinergyX15 juni 2023 17:05
Als hij een Nieuw Zeelands staatsburgerschap had aangevraagd was hij zijn Nederlandse kwijtgeraakt omdat Nederland (op dit moment) geen dubbele nationaliteit toestaat.

En aangezien het Nederlandse paspoort veel meer waarde heeft dan een Nieuw Zeelands paspoort is het logisch voor hem om zijn Nederlandse te houden.
lezzmeister @Maurits van Baerle16 juni 2023 06:12
Overheid staat officieel geen dubbele nationaliteit toe, maar de praktijk laat toch anders zien.
stefanass @lezzmeister16 juni 2023 08:46
Dat staan ze wel toe, alleen niet in alle gevallen.

Als jij zelf vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt zou je wettelijk gezien in de meeste gevallen je Nederlandse nationaliteit op moeten geven.

Maar als je als buitenlander met een Nederlander getrouwd bent, of hier bv. als kind naar toe gekomen bent, kun je de Nederlandse nationaliteit krijgen als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet, en hoef je je "oude" nationaliteit niet op te geven.
Maurits van Baerle @lezzmeister16 juni 2023 11:35
Er is een heel beperkt aantal mogelijkheden om je Nederlandse nationaliteit met een andere te kunnen combineren, de meeste rondom trouwen met iemand met een andere nationaliteit. Maar het gaat vaak genoeg fout omdat mensen het niet weten en ze hun Nederlanderschap verliezen. Er is rondom de Brexit veel aandacht voor geweest, inclusief een campagne met waarschuwingen niet de Britse nationaliteit (of welke andere dan ook) aan te nemen als je je Nederlandse wil behouden.
Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt. U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een andere nationaliteit aanneemt of als u een dubbele nationaliteit heeft. De overheid kan ook uw Nederlanderschap actief intrekken.

Rijksoverheid: Nederlandse nationaliteit verliezen
Kortom, neem nooit een andere nationaliteit dan de Nederlandse aan zonder vooraf juridisch advies in te winnen.
batjes @Maurits van Baerle16 juni 2023 01:25
Genoeg mensen met dubbele nationaliteit in Nederland. Kan prima.
Trinitronic @Maurits van Baerle16 juni 2023 08:12
omdat Nederland (op dit moment) geen dubbele nationaliteit toestaat.
fout, ze zitten zelfs in de 2de kamer.
Drharlin @SinergyX16 juni 2023 06:48
zover ik weet heeft Kim geen Nederlands paspoort of nationaliteit. Hij is geboren in Duitsland en later naar NZ vertrokken? Waar heb je dat gelezen?
Oon 15 juni 2023 16:00
'Betrokken bij' vind ik toch wel een héle enge gedachte. Ze waren gewoon als developer actief om aan een platform te werken, en de bazen hebben besloten om niet mee te werken aan takedown requests.

Als dus mijn baas ooit besluit om iets illegaals te doen en daarbij het bedrijf betrekt, ondanks dat ik niks met zijn illegale activiteiten te maken heb buiten dat hij mij betaalt voor het schrijven van software, dan kan ik lekker 2,5 jaar gaan zitten?
pepsiblik @Oon15 juni 2023 16:09
het ging om managers die wisten waar ze mee bezig waren. Kom op mensen! Dit zijn veroordeelde criminelen die schuld hebben bekend. Hou toch eens op steeds alles en iedereen vrij te pleiten die aan copyright schendingen meewerkt.

En ja, wanneer jou baas iets illegaals doet en jij weet daarvan af en geeft daar willens en wetens ondersteuning aan, dan ben je medeplichtig en strafbaar.
ErikT738 @pepsiblik15 juni 2023 16:19
Bekend omdat ze anders uitgeleverd zouden worden aan de VS waar ze een idioot hoge straf boven het hoofd hing. Je mag er prima wat van vinden, maar krom is het wel.
pepsiblik @ErikT73815 juni 2023 16:27
Als ze onschuldig waren dan laat je je uitleveren en wacht je de uitkomst af. Of nog anders, tenzij de rechter duidelijke bewijs ziet dat er sprake is van potentiële betrokkenheid, wordt er niet uitgeleverd. Nieuw Zeeland is natuurlijk wel een rechtstaat, waar mensen niet zomaar worden opgesloten en waar verdachten een eerlijk proces krijgen. Schuldig is schuldig.
Kevinp @pepsiblik15 juni 2023 16:32
Tja zo zwart wit is het niet.

Heel naief gezegd wisten ze misschien niet of het illegaal was. Als je baas verteld wat we doen is legaal.

Ja heel naief.

Daarnaast wil je niet in Amerika in de cell zitten dan liever in nieuw zeeland. Dus wil je het risico lopen?

Je wordt mogelijk veroordeeld op een bekentenis die je niet zou afgegeven hebben als er geen hele zware dreiging tegenover zou staan.
pepsiblik @Kevinp15 juni 2023 16:49
Het is niet zo dat ze in Nieuw Zeeland hebben gezegd "beken of we leveren je uit". Er is in NZ gezegd "als je bekent, krijg je strafvermindering. Anders wordt het een strafzaak en kun je tot 10 jaar in NZ krijgen". De uitlevering aan de VS staat daar los van.
Robin94 @pepsiblik15 juni 2023 17:34
Er staat letterlijk in het artikel : "en zouden de Verenigde Staten hun uitleververzoek laten vallen."
pepsiblik @Robin9415 juni 2023 17:43
Da's toch iets heel anders dan "we sturen je naar de VS wanneer je niet bekent"? Dat is gewoon een randvoorwaarde geweest die de twee heren hebben uitonderhandeld. Kijk, de VS kan wel uitlevering willen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat het gebeurd. Kim DotCom zit ook nog gewoon in Nieuw Zeeland. Gezien het feit dat ze in Nieuw Zeeland nu veroordeelt zijn, lijkt me ook dat de misdaden onder Nieuw Zeelandse jurisdictie hebben plaats gevonden en de autoriteiten dit in eigen land willen afhandelen.

Wat goed is dat deze mannen nu in elk geval na het uitzitten van hun straf niet dan ook nog eens vervolgd kunnen worden in de VS.
lezzmeister @pepsiblik16 juni 2023 06:15
Wat goed is dat deze mannen nu in elk geval na het uitzitten van hun straf niet dan ook nog eens strafrechtelijk vervolgd kunnen worden in de VS.
Lijkt me dat ze de kans om 800 miljoen op te halen niet laten varen, zeker niet nu het appeltje eitje is met een veroordeling. Als de VS zo'n sterke zaak, had, hadden ze doorgevochten voor uitlevering lijkt me.
pepsiblik @lezzmeister16 juni 2023 07:22
Weet ik niet. Misschien zijn ze blij met de veroordeling, omdat het in de VS niet veel anders zou zijn geweest. Misschien willen ze zich concentreren op Kim. Misschien was er een grote kans dat uitlevering niet zou slagen.
ErikT738 @pepsiblik15 juni 2023 16:35
Sure, in theorie zijn NZ en de VS beiden rechtstaten, maar als er met meer dan 100 jaar(!) gevangenisstraf wordt gedreigd dan zou ik het ook wel weten, schuldig of niet. Waarschijnlijk zijn deze mensen gewoon schuldig, maar met dit soort acties kan je moeilijk zeggen dat het recht heeft gezegevierd.
pepsiblik @ErikT73815 juni 2023 17:03
De keuze was niet "beken of ga naar de VS". Het was "beken en krijg strafvermindering. Anders wordt het een strafzaak met potentieel 10 jaar".
LurkZ @pepsiblik15 juni 2023 21:08
Het was: Beken en je krijgt in NZ 2.5 jaar i.p.v. max. 10 jaar, en de rechtszaak in de VS vervalt waar 185 jaar is geëist.
De Nederlandse programmeur kreeg een celstraf van 30 maanden opgelegd. Zijn collega kreeg op zijn beurt een celstraf van 31 maanden. De maximumstraf voor beide mannen bedroeg 10 jaar, maar het uiteindelijke vonnis viel lager uit.
Vorig jaar sloten de twee mannen al een deal met de autoriteiten in Nieuw-Zeeland. Daarmee bekenden de mannen dat ze betrokken waren bij een criminele organisatie. In ruil daarvoor mochten de twee oud-medewerkers van Megaupload in Nieuw-Zeeland terechtstaan voor auteursrechtenschending en zouden de Verenigde Staten hun uitleververzoek laten vallen.
pepsiblik @LurkZ16 juni 2023 07:24
Er is nog geen zaak in de VS. Die 185 jaar is de maximale straf, niet wat geeist is. In de VS vallen de feitelijke straffen vaak een stuk lager uit.
lezzmeister @pepsiblik16 juni 2023 06:16
Dat was het dus expliciet wel. Enige vraag is of de uitlevering zou slagen, en NZ kruipt toch wel.
pepsiblik @lezzmeister16 juni 2023 07:15
Dat valt mee denk ik. Kim zelf is nog steeds niet uitgeleverd.
jeanj @pepsiblik15 juni 2023 21:46
Kijk eens hoeveel onschuldigen in de gevangenis zitten en later vrijkomen. En dan bedoel ik niet USA, maar ook in Nederland.

En sommige mensen is van bekend dat ze een valse bekentenis hebben afgelegd dat ze schuldig zijn terwijl ze onschuldig zijn

Dus schuldig bevonden is niet altijd schuldig.

Onderdeel van deze deal is dat ze niet uitgeleverd worden aan de USA, daar hadden ze levenslang kunnen krijgen.

Ik weet van een zaak in de USA dat iemand onterecht veroordeeld was en al 20+ jaren in de gevangenis zat.
Dan zal je zeggen die wordt vrijgelaten. Maar hij kwam alleen vrij als hij een verklaring tekenden om geen schadevergoeding te krijgen. Ging hij niet akkoord dan moest hij nog een half jaar tot een jaar in de gevangenis wachten, tot er een nieuwe rechtszaak was geweest. Maar zijn onschuld stond buiten kijf d.m.v. DNA. Dit is de rechtspraak in USA..... (ik heb even geen link was al jaren geleden)
Praetextatus @pepsiblik15 juni 2023 16:59
Ah ok, net zoals de (grotendeels) onschuldigen die in Guanta gevangenis zitten zonder een rechtzaak?
CH4OS @pepsiblik15 juni 2023 16:40
Ze zijn schuldig bevonden omdat ze na 11 jaar (!!) het juridische gevecht meer dan beu zijn en een deal sloten met de autoriteiten. Je kunt je dus afvragen of men daadwerkelijk crimineel is. Door deze deal hebben ze moeten bekennen (en dat maakt ze nu crimineel, mind you, ze waren het voor deze veroordeling nog niet!), maar je kunt je dus afvragen in hoeverre dat is, wanneer je 11 jaar in een juridisch gevecht zit / hebt gezeten.
pepsiblik @CH4OS15 juni 2023 16:52
Nee. Ze zijn schuldig bevonden omdat ze schuldig zijn. Die autoriteiten hebben dingen als bewijs enzo. Die hebben een casus.

je bent onschuldig totdat je schuldig bevonden bent. Dat is bij elke zaak zo. Maar laten we nu wel even in ogenschouw nemen dat ze veroordeeld zijn in een rechtstaat. Er is bewijs om de veroordeling te staven.
CH4OS @pepsiblik15 juni 2023 16:58
De rechtszaak liep elf jaar. Daar was nog geen uitspraak uit, dat de autoriteiten een zaak hebben omdat men bewijs heeft, zegt nog niets, het maakt ze in elk geval niet automatisch schuldig. Alleen een rechter bepaald of iemand schuldig is of niet en niet de autoriteiten. Gelukkig maar.

De twee heren hebben een deal gesloten, waardoor ze o.a. een flinke kwijtscheldiing gekregen hebben op hun straf, in ruil voor hun bekentenis. Na 11 jaar juridische strijd waren zij die juridische strijd moe; Kim Dotcom zet overigens nog door, die is de strijdlust nog niet kwijt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 16:01]

pepsiblik @CH4OS15 juni 2023 17:02
En die rechter heeft nu gezegd dat ze schuldig zijn en heeft ze veroordeeld tot celstraffen. Dus het zijn criminelen met een strafblad. Niet zo moeilijk toch?
LurkZ @pepsiblik15 juni 2023 21:22
Je mist het hele punt!
Na 11 jaar waren ze nog steeds niet schuldig bevonden door de rechter.
Maar omdat ze van het gezeik af wilden zijn bekenden ze schuld en daarom veroordeelde de rechter ze.

Schuld bekennen staat niet altijd gelijk aan schuldig zijn.

Een prima voorbeeld van eigen bodem. De twee van Putten bekenden verkrachting en moord, omdat ze langdurig onder zware druk werden gezet door de politie. Later bleken ze onschuldig.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Puttense_moordzaak
https://www.rd.nl/oud/000...pg=bin%2F000527bin45.html

[Reactie gewijzigd door LurkZ op 24 juli 2024 16:01]

CH4OS @pepsiblik15 juni 2023 17:07
Ja, die heeft dat gezegd, doordat deze twee (van de drie) heren een deal hebben gesloten, waarbij dus een bekentenis afgedwongen is. Het zou dan vreemd zijn als een rechter dan iemand alsnog niet schuldig verklaart (zou ook onlogisch zijn, na een bekentenis).
pepsiblik @CH4OS15 juni 2023 17:24
De rechter spreekt dat oordeel alleen uit wanneer die zeker weet dat dit niet onder dwang is gebeurd en er een zuivere rechtsgang heeft plaats gevonden.
CH4OS @pepsiblik15 juni 2023 17:58
Met afgedwongen bedoel ik dus dat het onderdeel is van de deal en de 'korting' op de celstraf die men heeft gekregen. Niet dat ze het hebben afgegeven met het mes aan de keel, ter verduidelijking. :$

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 16:01]

Deadnet @pepsiblik16 juni 2023 02:52
Dat,Mr Pepsiblik,is zuivere theorie. Rechters zijn net mensen,ze hebben wel eens n kater op Maandagochtend enzo.Jouw geloof in dat het recht perfect foutloos is,is levensgevaarlijk,Zeker in t Usa systeem waar rechters gekozen worden met als perversie : Hij die t hardst (niet verwarren met rechtvaardig) straft,is hij die verkozen wordt,Dan t jury stuk ,Kranten hebben zoveel zin/onzin over MU geschreven.Het lijkt mij onmogelijk n jury samen te stellen die totaal vooroordeelloos zal oordelen.Recht is prachtig,maar je moet t verdomd goed bewaken want ,gekocht recht (zeg,jij minimaal kapitaal tegen ehm ,Warnerbros max kapitaal) succes met je zuivere rechtsgang-geloof.
aadje93 @pepsiblik16 juni 2023 04:55
want gelukkig is het hier in NL ook nooit gebeurt dat mensen onterecht veroordeeld werden en jaren gevangenis straf hebben gezien
GekkePrutser @pepsiblik15 juni 2023 17:12
Aan de andere kant gaat er wel een redelijke dwang uit van zo'n deal systeem zoals ze in Amerika en blijkbaar in Nieuw Zeeland hebben.

Als het gaat om maar 25% van de straf die je dan uit hoeft te voeren, word je bijna gedwongen om de gok op een eerlijk proces niet te nemen. Zeker aangezien er zulke zware belangen achter zitten die de onpartijdigheid kunnen aantasten.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 16:01]

pepsiblik @GekkePrutser15 juni 2023 17:25
Wanneer je zeker weet dat je niet schuldig bent, kun je die gok goed nemen. Alleen denk ik dat de heren zelf ook wel aanvoelen dat er voldoende bewijs is voor een veroordeling. Zij worden ook bijgestaan door een team die hen hierin adviseert.
DaemonAngel @pepsiblik15 juni 2023 19:05
Onschuldig tot schuldig bewezen is wel onzin.
In België ga je bijvoorbeeld lekker in voorarrest.
Maar, je zit in het gevang tot een rechter tijd heeft om naar je zaak te kijken.
Ook als je onschuldig bent. Dat wordt pas later bekeken.

Verder is er ook een gradatie in schuld vaak.
Bv door de mate van betrokkenheid en kennis van wat er gebeurde.
Maar hier kan het zijn dat je dus een gok doet. Hetzelfde met strafmaat.

Dat je denkt dat een onschuldig persoon niets te vrezen heeft van het rechtsysteem is enorm naïef.
Heel simpel voorbeeldje in België.
Boete voor het eerst rijden op de bus strook. Onterecht want ik sloeg af aan de eerste zijstraat.
Advocaat gesproken die aangaf het te laten. Want ondanks dat ik het zou winnen komt het wel in mijn dossier dat ik voor de politie rechtbank ben moeten verschijnen. Ook al won ik de zaak.
Bij een volgende boete waar ik zou moeten verschijnen word ik dan harder gestraft omdat die rechter ziet dat ik reeds ben moeten voorkomen.
pepsiblik @DaemonAngel15 juni 2023 20:17
Dat is feitelijk onjuist. Er zijn genoeg gevallen waar je je rechtszaak in vrijheid mag afwachten tot aan de uitspraak. Deze mensen hebben hun rechtszaak ook in vrijheid afgewacht. Voorarrest wordt alleen gehanteerd wanneer daar een rede voor is, zoals vluchtgevaar of hindering van een lopend onderzoek.
https://www.rechtspraak.nl/Themas/voorarrest

Een rechter is verplicht binnen een bepaalde periode naar je zaak te kijken en ook verplicht om de zaak binnen een bepaalde periode af te ronden. Anders volgt meestal onmiddellijk vrijspraak.

De gradatie van de schuld en het actief danwel passief meedoen in iets illegaals wordt afgewogen in de strafmaat en de strafeis (bijvoorbeeld het eisen van doodslag versus moord). Net zoals je niet een beetje zwanger kunt zijn, ben je ook niet een beetje schuldig. Er kunnen wel verzachtende omstandigheden zijn, zoals een bekentenis of het tonen van berouw. Dat zie je dan terug in een lagere straf.

Verkeersrecht met betrekking tot een overtreding in de tweede graad is wel wat anders dan strafrecht. Die bepaling die jij er bij haalt, dat je bij een tweede beschuldiging een zwaardere straf zou krijgen voor eenzelfde vergrijp, ook al is bij de eerste beschuldiging er sprake van vrijspraak. daar kan ik nergens iets over vinden.
DaemonAngel @pepsiblik17 juni 2023 02:01
Dat is feitelijk onjuist.

Je verwijst naar Nederland terwijl ik meermaals duidelijk België vermeld.
Precies waar voorarrest heel algemeen wordt toegepast.

Het 2de deel over vrijspraak na bepaalde periode is dan misschien 10j ofzo? Want voorarrest kan jaren duren in België.
pepsiblik @DaemonAngel17 juni 2023 06:35
https://www.advocatenkant...g-de-voorlopige-hechtenis

Bij deze de Belgische regels. Die wijken niet wezenlijk af van die in Nederland. Frank Masmeijer heeft zijn rechtszaak gewoon in vrijheid door gemaakt. In geval van een veroordeling met celstraf, wordt de voorlopige hechtenis gezien als deel van de straf.

Note: ik ga er vanuit dat je voorlopige hechtenis bedoeld. Voorarrest kan in België maximaal 48 uur duren.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 24 juli 2024 16:01]

Oon @pepsiblik15 juni 2023 16:46
Dit zijn veroordeelde criminelen die schuld hebben bekend
Het zijn mensen die een deal hebben genomen, dat is heel wat anders. Als je óf 2,5 jaar kan zitten of riskeert dat je de rest van je leven vast zit en tonnen kwijt bent om jezelf te verdedigen en alsnog nooit meer een baan in de IT kunt krijgen omdat je naam bekend is, dan zou ik mezelf ook al dat geld en die moeite besparen.
pepsiblik @Oon15 juni 2023 16:54
Dat is de keuze niet geweest voor ze. Dat wil Kim .Com je doen geloven op Twitter. De keuze was strafvermindering bij een bekentenis of de volle 10 jaar krijgen in NZ. De officier van justitie heeft echt wel bewijs, anders laat ie de zaak niet voorkomen.
Yzord @pepsiblik15 juni 2023 17:14
OvJ had helemaal geen bewijs, want zolang hun ontkennen dat ze er iets vanaf wisten dan haalt dat een eventueel bewijs flink onderuit. Want als ze namelijk onomstreden bewijs hadden tegen ze dan had het ook nooit elf jaar geduurd om ze te veroordelen. Er moest dus een list bedacht worden om ze te laten bekennen zodat het ‘bewijs’ die ze denken te hebben rechtsgeldig te maken. En dat is nu gebeurd.

Bedenk wel dat er al elf jaar tussen zit en de jongens ook gewoon verder willen met hun leven. Ik zou ook bekennen met zo’n dreigement tegen me. We zien allemaal met Assange dat de US vieze spelletjes kan spelen en daar wil je dus echt niet heen.
pepsiblik @Yzord15 juni 2023 17:29
Tuurlijk had de OvJ bewijs. Daarom komt het namelijk voor de rechter. Een OvJ kan niet zomaar een zaak starten. Daar moeten gegronde redenen voor zijn en die komen bij de eerste zitting aan bod. En vervolgens komt ook een schikkingsvoorstel ter sprake (wat alleen mag onder voorwaarden).

Sorry, maar inzake Assange heeft de VS natuurlijk alle recht om om uitlevering te vragen. Het is Assange die dat al jaren afhoudt. En dat houdt hij af omdat ie ook wel weet dat ie schuldig is. Die arme Manning heeft een flinke prijs moeten betalen voor het gemanipuleer van Assange.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 24 juli 2024 16:01]

Yzord @pepsiblik15 juni 2023 17:50
Een OvJ kan ten alle tijden een zaak starten op grond van wat zij denken aan bewijs te hebben. Maar dat wilt niet zeggen dat het bewijs is wat gegrond is. Zou mooie bak zijn. Daarvoor heb je altijd een tegenpartij (verdachte en advocaten) die het bewijs onderuit kunnen en mogen halen.

De verdachte dan te laten bekennen onder druk van iets ergers zorgt er voor dat het bewijs gegrond is geworden.
pepsiblik @Yzord15 juni 2023 17:55
Een OvJ kan een zaak starten en een advocaat kan vragen om verdaging bij gebrek aan bewijs. Dus een OvJ gaat echt niet zomaar naar de rechter. Dan staat die persoon voor paal.

De verdachten hebben hun eigen teams. Wanneer die denken dat de zaak geen grond heeft, zullen ze hun cliënten zo adviseren. Maar het feit dat ze hun cliënten geadviseerd hebben deze deal te maken zegt natuurlijk wel dat ze niet denken vrijspraak te kunnen krijgen. En daarnaast is er ook een rechter, wiens taak het o.a. is om de zuivere rechtsgang te bewaken. Die persoon heeft hier een jaar lang naar gekeken, voordat ie het vonnis velde.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 24 juli 2024 16:01]

Deadnet @pepsiblik16 juni 2023 03:02
En wederom gaat u mis,Je verwart NL recht met Usa recht ,In Nl moet n rechter binnen n tijdvenster aandacht aan n zaak besteden,Niet in alle staten,maar in Bv Tenessee heeft n rechter geen tijddwang MAW je voorarrest kan eeuwig uitgerekt worden,Ander dingetje Qualiteit advocatuur ,als je in de States n prodeo moet,kan ik je garanderen dat zelfs als alle sporen jou onschuld zouden wijzen,je evengoed voor jaren n kamer in n staatshorel bewoont
pepsiblik @Deadnet16 juni 2023 09:45
Jij gaat zeker mis. Dit hele verhaal valt onder het federale recht en zal, als het ooit voorkomt, in een federale rechtbank dienen. Heeft niks met de staten te maken.

En er zou ongeveer 175 miljoen zijn verdient met dit hele verhaal. Ik denk niet dat ze een pro-deo advocaat nodoig hebben.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 24 juli 2024 16:01]

ELD @pepsiblik15 juni 2023 16:43
Kom op mensen! Dit zijn veroordeelde criminelen die schuld hebben bekend.
Kim is nog niet veroordeeld volgens mij.

[Reactie gewijzigd door ELD op 24 juli 2024 16:01]

pepsiblik @ELD15 juni 2023 17:00
Kim is in sommige gevallen veroordeeld, in andere gevallen lopen de zaken nog. Zijn rechtzaak omtrent uitlevering naar de VS loopt nog. Die twee Nederlanders zijn wel veroordeeld.
Polderviking @pepsiblik15 juni 2023 16:32
Dit zijn veroordeelde criminelen die schuld hebben bekend.
Dat zou ik ook doen ja als uitlevering aan VS boven mijn hoofd hing.
Geheel los van of ik vind dat me iets verwijtbaars boven het hoofd hangt.

VS wordt gerund door bedrijven, als je ergens niet voor copyrightschending voor wil komen is het daar wel want dan kan je beter gewoon direct van een gebouw springen.
Dat kan je makkelijk herleiden uit de rest van het gestommel rond megaupload en kim schmitz.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 16:01]

Polderviking @pepsiblik15 juni 2023 16:39
Hoezo wappietaal?
pepsiblik @Polderviking15 juni 2023 16:46
Ja, wappietaal. Die juffrouw is tot drie keer toe veroordeeld en weigerde alle medewerking. En bovendie is het een zaak van meer dan 13 jaar geleden. Die wetten zijn inmiddels alang aangepast. En iets soortgelijks kan in Nederland evengoed. Weiger je de schikking van BREIN, dan wordt je ook strafrechtelijk vervolgd. En ze werd weliswaar vervolgd voor 24 liedjes, maar ze was zeer actief op Kazaa, waar ze tienduizenden nummers heeft gedeeld.

https://en.wikipedia.org/...ds,_Inc._v._Thomas-Rasset

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 24 juli 2024 16:01]

Polderviking @pepsiblik15 juni 2023 16:54
Ja, wappietaal.
Sterk argument.
Die juffrouw is tot drie keer toe veroordeeld en weigerde alle medewerking. En bovendie is het een zaak van meer dan 13 jaar geleden.
Dat is niet zo relevant.
Dat je mensen financieel voor het leven kan ruineren om wat liedjes op Kazaa is een fundamenteel probleem in een systeem wat vooral gerechtigheid zou moeten zorgen.
Gerechtigheid stond ook dertien jaar geleden in onlosmakelijk verband met strafmaat.
Deadnet @pepsiblik16 juni 2023 03:05
En weer fout,Brein kan je enkel civiel pakken,Brein heeft geen ruk met overheid of justitie te maken,Het is n particuliere stichting,De duivel verhoede dat zij ooit justitieele macht krijgen.
aadje93 @Deadnet16 juni 2023 04:53
doch kunnen zij via een artikel 12 procedure alsnog een poging wagen tot strafzaak tegen hun doelwit....
Blokker_1999
@Oon15 juni 2023 16:07
Maar in dit geval wisten ze zeer goed wat het businessmodel van het bedrijf was, waar het geld mee verdient werd.
BiaggioLuciano @Oon15 juni 2023 16:15
Deze mannen gaven toe weet te hebben van het verdienmodel. Dus, als u baas de wet breekt door bijvoorbeeld illegale goederen te verhandelen achter de deur, en hij vraagt om uw hulp, dan ligt het toch echt wel zelf aan u of daar door gaat of niet. Bij mij op de uni had ik een module “professional skills” en daarbij kwam ethiek ook terug. In het kort: je moet doen waar jij je comfortabel bij voelt. Want het kan fout gaan, maar het kan ook lonen. Bij deze heren is het dan maar fout gegaan.
Mirved @Oon15 juni 2023 16:24
Als dus mijn baas ooit besluit om iets illegaals te doen en daarbij het bedrijf betrekt, ondanks dat ik niks met zijn illegale activiteiten te maken heb buiten dat hij mij betaalt voor het schrijven van software, dan kan ik lekker 2,5 jaar gaan zitten?
Als jij er vanaf weet en er gewoon aan mee werkt dan zeker ja. Dat heet medeplichtig.
Jerie @Oon15 juni 2023 17:04
Ja, betrokken bij, dat heeft hij immers zelf toegegeven. Is dus juridisch afgedekt.

Bram van der Kolk heet de webdev. Mag er best met voor- en achternaam bij. Is immers geen verdachte meer, maar veroordeeld.

Plus niet geheel onbelangrijk (@AverageNL) voorheen (dus voor z'n Mega avontuur) draaide hij een andere, eigen website: zoekmp3.nl ook daarmee is hij destijds ook in de problemen gekomen.
Bartmanz @Oon15 juni 2023 17:14
Bram was niet een 'gewone' freelancer die door domme pech juridisch aansprakelijk is geworden.
Hij was zeer close met Dotcom (woonde met zijn gezin bij Dotcom in huis) en 'co-founder' van Mega.
mdrop @Oon16 juni 2023 08:11
Dat valt te bezien, Bram zat al in deze wereld voor hij bij Megaupload begon;

"Hij lanceerde Mp3Top40.net waar Top 40 nummers gratis konden worden gedownload. Een groot succes, tot Stichting Brein met een megaclaim dreigde. De site ging weliswaar op zwart, maar Van der Kolk ging door. Hij kwam in contact met Kim Dotcom."

Bron: https://www.deondernemer....-tegen-uitlevering~483603
Verwijderd @Oon16 juni 2023 08:55
Nee, niet 'gewoon' betrokken. Je kunt ook terug zien op de website van MEGA dat hij wel een grotere rol heeft bij de organisatie.

https://careers.mega.nz/people/608020-bram-van-der-kolk

Als jij als programmeur de opdracht krijgt om malware te schrijven van je baas (voorbeeldje) dan kun je daar ook voor gaan zitten, ja.
nehal3m @InsanelyHack15 juni 2023 16:21
Ten eerste: Als je een zinnig antwoord wilt moet je dus niet employer/employee door elkaar halen. Een employer is een werkgever, en een employee is een werknemer. Natuurlijk is een werkgever verantwoordelijk voor wat hij zijn werknemers opdraagt. Of werknemers schuldig zijn als ze daar aan meewerken is een veel subtielere vraag.

Ten tweede: Aangezien ChatGPT mogelijkerwijs hallucineert is klakkeloos uit gaan van het antwoord een slecht idee.
pepsiblik @nehal3m15 juni 2023 16:33
Dat is minder subtiel dan je denkt. Wanneer de werknemer kan weten dat ze deelnemen aan illegale activiteiten, dan worden ze gewoon door justitie aangepakt.
nehal3m @pepsiblik15 juni 2023 16:35
Als van tevoren duidelijk is dat het om een illegale activiteit gaat wel ja. Maar wat als dat niet direct duidelijk is? Als op het moment dat je meewerkt nog niet is vastgesteld dat de acties van je werkgever illegaal zijn, maar je had daar wel een vermoeden toe kunnen hebben, is het dan nog steeds zo klip en klaar?

Ik praat de acties van de mannen in kwestie niet goed hoor; m.i. terecht dat ze de cel in draaien. In bredere zin is het volgens mij echter niet in alle gevallen duidelijk dat het zo moet, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.
pepsiblik @nehal3m15 juni 2023 16:39
De bewijslast zal gaan over of je het had kunnen weten. Voorbeeld: je sjouwt 's nachts in de Rotterdamse haven dozen uit een boot. Later blijkt dat het om cocaine smokkel ging. Wanneer die dozen niet open zijn en wanneer niemand je vertelt wat erin zit, dan kunnen ze je weinig maken. Maar wanneer die dozen open zijn, zonder vrachtbrief worden afgeladen en je na afloop steeds een dikke envelop krijgt met €5.000,- erin, dan is het vrij duidelijk en had je kunnen weten dat je iets illegaals aan het doen was.
batjes @nehal3m16 juni 2023 01:23
De interne mails van o.a. deze Nederlandse gozer staan ergens nog wel online. Ze wisten er alle 3 duidelijk van en het was ook duidelijk dat ze met de autoriteiten zaten te spelen.
InsanelyHack @nehal3m15 juni 2023 16:24
Goed punt. Had het idd te laat gezien. Ga de meuk wissen ;-)
Het.Draakje @InsanelyHack15 juni 2023 16:30
Employer is het bedrijf. Een medewerker is een employee.

Jouw vraag aan ChatGPT slaat dus de plank volledig mis.
joeyhelmond0492 15 juni 2023 16:02
Verbeter me maar als ik het fout heb maar ik vind dit een beetje een "meld je geen misdaad ben je zelf een misdadiger" achtig geval

Weet niet of het maar een angstverhaaltje is of dat het klopt maar mij werd vroeger verteld dat als je een misdaad op heterdaad zag gebeuren en geen 112 belde dat je dan ook strafbaar was. Geloof er eerlijk gezegd niks van maar dit doet me hier heel erg aan denken.
pepsiblik @joeyhelmond049215 juni 2023 16:10
Het verzwijgen of achterhouden van kennis over een misdaad is inderdaad strafbaar.

Vraag maar aan het personeel van Enron, Parmalat, Ahold, Rabobank, Barclays, Arthur Andersen etc wat er met ze gebeurde omdat ze kennis over malversaties achter hielden.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 24 juli 2024 16:01]

joeyhelmond0492 @pepsiblik15 juni 2023 21:21
Goed om te weten. Voorheen meldde ik niks omdat ik geen doelwit wil worden. Vaak zat gehoord dat iemand voor een misdaad de politie had gebeld en dagen/weken later een steen (of erger) door de ruit kreeg van iemand die erbij betrokken was.

Maar dit is het laatste wat ik erover zeg anders wijk ik wel erg van het topic af
Bozebeer38 15 juni 2023 16:18
Oh ja dat was die onzin van die dikzak die het voor elkaar kreeg wat al die dinosauriërs in de muziek industrie niet voor elkaar konden krijgen.
En de FBI in Nieuw-Zeeland de boel binnenviel, zonder gerechtelijk bevel en zonder toestemming hem meenam naar Amerika om terecht te staan voor bullshit aanklachten omdat ze niks hadden en het dus probeerde te gooien op dat Megaupload niet snel genoeg naar de zin van een hoop engnekken aan takedown requests deed.. ondanks dat diezelfde partijen gewoon toegang hadden op het systeem om materiaal te verwijderen exact zoals de wet voorschreef. (Of schrijft wat dat betreft)

Als je 1 zaak wil hebben waar Amerika overduidelijk een groot corrupt land is op elk denkbaar vlak, dat was een hele mooie qua voorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Bozebeer38 op 24 juli 2024 16:01]

bugcyber @Bozebeer3815 juni 2023 17:12
ik vind het elke keer wel grappig als ik het promofilmpje dat hij ooit heeft laten maken. met gekende rappers en andere bekende personen :+
https://www.youtube.com/watch?v=o0Wvn-9BXVc
GekkePrutser @Bozebeer3815 juni 2023 17:18
Oh ja dat was die onzin van die dikzak die het voor elkaar kreeg wat al die dinosauriërs in de muziek industrie niet voor elkaar konden krijgen.
Ik denk eerder dat dat Spotify was, eigenlijk. Die doen het best goed vind ik, ik download ook geen muziek meer. Maar de videomarkt is nog steeds 1 grote puinhoop.
Milanobrotchen 15 juni 2023 16:37
De oprichter van Megaupload, Kim Dotcom
Dot Com, Dat is wel een leuke achternaam voor iemand die een website heeft opgericht. :)

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 16:01]

.oisyn Moderator Devschuur® @Milanobrotchen15 juni 2023 16:57
Hij heeft zijn naam gewijzigd, zijn originele naam is Kim Schmitz.
Kevjoe @Milanobrotchen15 juni 2023 17:13
Het is dan ook niet zijn originele naam, hij heeft zijn naam hiernaar laten veranderen.
Daarvoor ging hij door het leven als Kim Schmitz.

Alles behalve toeval dus :+
aadje93 15 juni 2023 16:50
als men al veroordeelt word omdat je meewerkt aan een product wat "voor misdrijven gebruikt kan worden" Dan kun je ongeveer iedereen wel veroordelen, een broodmes kun je iemand mee doodsteken als je maar sterk genoeg bent, een schroevendraaier nog makkelijker. Een auto is ook gewoon een wapen en ga zo maar door
Groningerkoek @aadje9315 juni 2023 17:41
Als jij gereedschap ter beschikking stelt aan iemand waarvan jij weet dat die hiermee gaat inbreken dan kun je inderdaad veroordeelt worden voor medeplichtigheid/faciliteren.

Het gaat erom wat voor kennis je hebt of redelijkerwijs dient te hebben van wat er mee wordt gedaan.
iRob87 @Groningerkoek15 juni 2023 18:06
Hoe werkt dat voor infosec (digitale tools) of lockpick gereedschap?

The lockpick lawyer verkoopt gereedschap waarmee letterlijk iedereen een Volkswagen opent binnen een minuut.
Ambilite @iRob8715 juni 2023 18:20
Oh dat kan sneller hoor, gewoon een baksteen ;)

Nee maar inderdaad, je kan wel overal de tools krijgen maar tot hoeverre kan je dan medeplichtig zijn?
Groningerkoek @Ambilite15 juni 2023 18:35
Het gaat erom welke kennis je hebt of dient te hebben omtrent de intentie van de koper.
Deadnet @Ambilite16 juni 2023 03:15
Eh nee tot de golf III was n rolmaat voldoende.en er zijn nog steeds moderne auto,s waarbij n rolmaat alles is wat je nodig hebt : men steekt de rolmaat tussen raam en raamrubber men voelt even,blijft ie hangen,trk m omhoog en tada,unlocked door (uiteraard is t n pietje lastiger en vergt t oefening,maar kan je t ,is de portier net zo snel los als met sleutel)
aadje93 @Groningerkoek16 juni 2023 04:40
Maar Megaupload is dus een service die bedoeld is om auteursrecht te schenden, of om makkelijk bestanden met elkaar te kunnen delen? Want zo kun je alles wat recht is krom praten, en vice versa.
Groningerkoek @aadje9316 juni 2023 11:16
Het 1 sluit het ander niet uit.
stefanass @Groningerkoek16 juni 2023 08:42
dan zou dus elke werknemer van een wapenfabrikant veroordeeld kunnen worden.
joost00719 15 juni 2023 15:54
Bizar... Dit is alsof een google medewerker wordt veroordeeld omdat google drive gebruikt wordt om copyrighted bestanden te delen met anderen.
BiaggioLuciano @joost0071915 juni 2023 16:02
Volgens de rechtbank wisten de twee mannen dat Mega geld verdiende aan het delen van materialen waar copyright op rust.
Met dit in het achterhoofd lijkt het me wel correct hoor. Het is niet een willekeurige programmeur, maar een hoger geplaatste die er geen probleem van vond om illegale content te verplaatsen. Hem vrijpleiten ivm “slechts een programmeur” betekent dat personeel geen ethiek-verantwoordelijkheid nodig heeft, want ja ze doen maar hun werk.
jeanj @joost0071915 juni 2023 21:49
Ik denk dat ze wel iets meer op hun kerf stok hebben, er wordt beweerd dat ze bewust het delen van illegale bestanden stimuleren en bevorderden
Mavamaarten @joost0071915 juni 2023 15:57
Het ligt een beetje anders, maar je vergelijking is op zich zo scheef nog niet. Er is een verschil tussen een filesharingdienst die meewerkt aan takedown requests, of eentje die nog net niet promoot om illegale files via je platform te delen. MegaUpload was wel degelijk een filesharingdienst van die tweede categorie.
Sebas1979 @InsanelyHack15 juni 2023 16:18
Het is vooral beangstigend dat er mensen zijn die de output van ChatGPT automatisch als ‘feitelijke weergave’ accepteren…
InsanelyHack @Sebas197915 juni 2023 16:20
Onterechte reactie van mij. Je hebt gelijk. Zal ChatGPT anders gebruiken vanaf nu (please forgive me) ;-)

[Reactie gewijzigd door InsanelyHack op 24 juli 2024 16:01]

Tweakwondo @InsanelyHack15 juni 2023 16:12
En dit is precies waarom we ons moeten beschermen tegen Ai diensten als chatGPT
Tweakwondo @InsanelyHack15 juni 2023 16:15
Waar lees jij dat ik tegen chatgpt ben?
InsanelyHack @Tweakwondo15 juni 2023 16:16
ons moeten beschermen tegen Ai diensten als chatGPT
Tweakwondo @InsanelyHack15 juni 2023 16:34
Dat betekent niet dat ik er automatisch tegen ben in tegen deel

echter lijkt het mij niet de bedoeling een vraag in chatgpt stellen en aanduiden als volledige waarheid
InsanelyHack @Tweakwondo15 juni 2023 16:40
Ok. Maar naar mijn mening leek ChatGPT toch wel beter onderbouwd dan de voorafgaande stelling:" MegaUpload was wel degelijk een filesharingdienst van die tweede categorie." Dat wordt deels bevestigd maar ook deels genuanceerd doordat er nog steeds geen gerechtelijke uitspraak is. Dat vind ik best een interessant feit. En dat lijkt hier bevestigd te worden.

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