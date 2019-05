Xiaomi hint op komst opvolger Mi 9 met pop-upcamera

Xiaomi lijkt binnenkort te komen met een opvolger voor de Mi 9. Waarschijnlijk gaat het om de internationale versie van de recent aangekondigde K20 en K20 Pro met pop-upcamera, waarbij de internationale versie waarschijnlijk de naam Mi 9T gaat dragen.

De Chinese fabrikant zette een Twitter-bericht online met een verwijzing naar de al eerder uitgebrachte Mi 9, met daarin de vraag welk achtervoegsel de opvolger zou moeten krijgen: T, K of I. Verder gaf Xiaomi geen informatie vrij, behalve dat het toestel er binnenkort aan zit te komen. Wel kwamen er onlangs nog geruchten naar buiten over een toestel dat in Polen uit zou moeten komen onder de naam Mi 9T en Mi 9T Pro; als die geruchten kloppen zijn dat dus waarschijnlijk de opvolgers van de Mi 9.

Alhoewel Xiaomi dus geen specificaties van de opvolger van de Mi 9 bekendmaakte, gaat het waarschijnlijk om een internationale versie van de K20 en K20 Pro, die het bedrijf onlangs aankondigde. De K20 Pro-smartphone beschikt over een 6,35"-scherm met een pop-upcamera aan de voorkant, vergelijkbaar met de OnePlus 7 Pro. Omdat Xiaomi in het bericht op Twitter gebruik maakt van de hashtag #popupinstyle, lijkt het inderdaad om een internationale variant van de K20 Pro te gaan. Xiaomi heeft eerder toestellen als eerste in thuisland China aangekondigd om vervolgens met een internationale versie te komen.

In de behuizing van de K20 Pro zit een Snapdragon 855-soc, vergezeld van 6GB of 8GB ram. Aan de achterkant zit een 48-megapixelcamera, gebaseerd op een IMX 586 van Sony met pixelgrootte van 0,8μm. De niet-Pro-versie heeft een minder krachtige processor met de Snapdragon 730, een snellaadcapaciteit van 18W in plaats van 27W, en de Sony IMX 582-camerasensor in plaats van de 586. Verder zijn de specificaties nagenoeg gelijk aan de Pro-versie.