Adobe bouwt AI om manipulatie van gezichten in Photoshop te herkennen

Adobe heeft een manier ontwikkeld om via software te herkennen of gezichtskenmerken in een foto zijn gemanipuleerd. Dat werkt met foto's die zijn bewerkt in Photoshop, en het is daarbij ook mogelijk om de bewerkingen weer terug te draaien.

Hoe dat werkt legt Adobe uit in een blogpost. De onderzoeksafdeling van Adobe heeft voor de tool samengewerkt met wetenschappers van UC Berkeley. Het onderzoeksteam heeft een neuraal netwerk opgezet waarmee foto's van gezichten gescand kunnen worden op bewerkingen. Daarbij moeten de desbetreffende foto's overigens wel nabewerkt zijn in Photoshop met de Face Aware Liquify-tool.

De onderzoekers vergaarden duizenden foto's van internet, waarbij een aantal willekeurig gekozen foto's werden nabewerkt door een artiest, waarbij verscheidene gezichtskenmerken werden gemanipuleerd. Na de training kreeg het ontwikkelde neurale netwerk twee versies van een foto te zien, een originele versie en een gemanipuleerde. Daarbij moest de gemanipuleerde versie worden geselecteerd.

Het bleek dat in 99 procent van de gevallen de AI van Adobe de gemanipuleerde foto eruit wist te vissen. Toen diezelfde test met menselijke beoordelaars werd gedaan, bleek dit maar in 53 procent van de gevallen te zijn; iets hoger dan wanneer er willekeurig een keuze gemaakt zou worden.

Adobe stelt dat het de tool heeft ontwikkeld omdat er steeds meer aandacht komt voor de problemen die gemanipuleerde foto's veroorzaken. In het verleden kwam het softwarebedrijf al eens met een neuraal netwerk om manipulaties die zijn uitgevoerd met andere Photoshop-tools te herkennen.