Microsoft zet in privacystatement dat mensen audio Skype Translator luisteren

Microsoft heeft enkele documenten van privacystatements van zijn diensten een update gegeven, waarin naar voren komt dat mensen soms luisteren naar opnames van Skype Translator en Cortana. Dat stond er eerder niet in.

In de Skype Translator FAQ, het privacybeleid van Cortana en het privacybeleid van Microsoft staan nu verwijzingen naar het luisteren naar opnames door medewerkers van Microsoft of bedrijven die samenwerken met Microsoft. "We beoordelen bijvoorbeeld handmatig korte opnames van een klein deel van stemdata die we hebben om spraakdienten te verbeteren", zo schrijft Microsoft.

Microsoft zegt tegen Motherboard dat de recente ophef rond het luisteren naar opnames van spraakassistenten de reden was om dit expliciet in de voorwaarden te zetten. "We realiseerden op basis van recente vragen dat we beter duidelijk konden maken dat mensen soms deze content beoordelen."

Vorige week bleek dat Microsoft mensen in dienst heeft die naar opnames luisteren. Dat gebeurt ook bij Siri van Apple, Alexa van Amazon en Assistant van Google. Alle bedrijven zijn vanwege de ophef gestopt met het mensen laten luisteren naar opnames, in elk geval tijdelijk. Bij het luisteren naar opnames beoordelen medewerkers of de spraakassistent de persoon juist heeft gehoord en juist heeft geantwoord. Met die informatie willen de bedrijven de spraakassistent verbeteren. Geen van de bedrijven maakte dat duidelijk in de voorwaarden.