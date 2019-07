Vodafone maakt grensoverschrijdend bellen mogelijk tussen Nederland en Duitsland

Binnenkort moeten klanten van Vodafone bellend de grens met Duitsland kunnen oversteken, zonder dat daarbij hun verbinding met de provider wordt verbroken. Dat noemt Vodafone een internationale 'hand-over', en die werkt inmiddels al in een aantal grensregio's.

Vodafone heeft laten weten dat het in de regio Limburg bij Aken, Roermond en Kerkrade al mogelijk is om de grens over te gaan zonder de verbinding te verliezen. Over een aantal weken moet het echter mogelijk zijn om in de gehele grensstreek met Duitsland een telefoongesprek gaande te houden nadat de grens is overgestoken.

De bedoeling is dat op termijn ook de grens met België van deze zogenaamde internationale hand-over wordt voorzien. Vodafone stelt dat plannen hiervoor zijn gemaakt, maar de termijn waarop dit wordt ingevoerd is echter nog niet bekendgemaakt.

Bellend de grens over werkt via 2g en 3g. Wie via 4g belt moet na het overgaan op het Duitse Vodafone-netwerk nog opnieuw de verbinding opzetten. Wel stelt Vodafone dat op veel plaatsen aan de grens het 4g-signaal wordt omgezet in 2g of 3g alvorens de grens wordt overgegaan, zodat de verbinding alsnog wordt behouden.

Aan de grens-hand-over zijn verder geen kosten verbonden. Wie vanuit Nederland bellend de grens overgaat ziet het gesprek gewoon als binnenlands telefoongesprek terug op de rekening. Datzelfde geldt ook omgekeerd: wie een gesprek opzet vanuit Duitsland en dan de grens met Nederland oversteekt, blijft het gesprek als roaming op de rekening terugzien.