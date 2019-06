5g in de Benelux

Het was een dag die je normaal alleen in films ziet: het Amerikaanse Verizon Wireless en het Zuid-Koreanse SK Telecom wilden allebei als eerste 5g aanbieden voor smartphones. SK Telecom zou winnen; het ging op 5 april zijn 5g-netwerk live zetten, in combinatie met de verkoop van de Samsung Galaxy S10 5G. Verizon dacht echter de Koreaanse concurrent te slim af te zijn. Het was vroegtijdig klaar en bracht dus alles in gereedheid om op 3 april, twee dagen eerder dan SK, zijn netwerk live te zetten en te beginnen met de verkoop van de 5G Moto Mod voor de Moto Z3-smartphone van Lenovo. Die bewuste woensdag was bijna alles klaar toen…

Toen bleek dat SK Telecom lucht had gekregen van het plan en lukte het de Zuid-Koreaanse provider om toch de eerste te zijn met 5g voor smartphones. Het begon op woensdagmiddag 3 april Nederlandse tijd met het aanbieden van 5g, een paar uur voordat Verizon zijn netwerk live zette.

Dit spektakelstuk luidde het 5g-tijdperk voor smartphones officieel in. Maar als je dacht dat iedereen binnen de kortste keren 5g boven in zijn telefoonscherm zou zien staan, had je het mis. De weg naar 5g is lang en vol valkuilen, en we zijn pas aan het begin.