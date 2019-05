5g brengt forse veranderingen in de ambulancezorg

Ook in de zorg zal 5g forse veranderingen met zich meebrengen. Ambulancezorg Groningen test een toepassing waarmee medisch specialisten vanuit het ziekenhuis live met het ambulancepersoneel meekijken in noodgevallen en acute zorgsituaties.

Bij de test met Ambulancezorg Groningen zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis, KPN, Health Hub Roden en 5Groningen. Zij onderzoeken hoe de zorg kan worden verbeterd door een brandwondenverpleegkundige via een beeldscherm op afstand te laten meekijken met ambulancepersoneel.

In de proef draagt de ambulanceverpleegkundige een assisted reality-bril, die live opnames maakt van de situatie ter plekke en die verstuurt naar de specialist in het ziekenhuis. Deze kan de situatie beoordelen en rechtstreeks overleggen met de ambulanceverpleegkundige over de beste behandeling.

Betere zorg voor de patiënt

De proef draait op dit moment vooral om het beter kunnen behandelen van patiënten met ernstige brandwonden. Ambulanceverpleegkundigen krijgen hier in Groningen weliswaar relatief weinig mee te maken, maar de impact is groot, vertelt beleidsadviseur en projectleider Bram Oosting. "Het komt zo'n veertig keer per jaar voor. Onderzoek toont aan dat het bepalen van de ernst van brandwonden lastig is. Meestal schat ambulancepersoneel deze ernstiger dan ze zijn, waardoor een deel van de patiënten naar een specialistisch ziekenhuis wordt verwezen terwijl zij ook goed in een streekziekenhuis dichter bij huis kunnen worden behandeld. Dit is niet alleen minder heftig voor de patiënt, het is ook kostenefficiënt. In het brandwondencentrum wordt immers een kamer gereedgemaakt en staat een team specialisten klaar terwijl dat wellicht niet nodig is."

Het is de bedoeling dat de nu ontwikkelde technologie in de toekomst voor allerlei situaties in te zetten is. "Op dit moment bellen ambulanceverpleegkundigen nog met het ziekenhuis als ze ondersteuning nodig hebben. Beelden zeggen echter meer dan woorden en bovendien hebben we liever dat zij hun handen vrijhouden. De bril heeft daardoor een duidelijke meerwaarde." Voor een nog betere toepassing onderzoeken de betrokken partijen verschillende mogelijkheden, zoals het kunnen tonen van medische protocollen in het gezichtsveld van de brildrager, op te roepen door middel van spraaksturing. Ook een koppeling met medische data over de patiënt zelf, bijvoorbeeld medicijngebruik en allergieën is mogelijk. "De uitdaging is om die informatie gemakkelijk en snel beschikbaar te maken voor de hulpverlener."

Zorg profiteert van nieuwe netwerktechnologie

In de toekomst zullen ambulancehulpverleners en patiënten veel baat hebben bij de snelheid en betrouwbaarheid van 5g. Hans Bodenstaff, programmamanager bij KPN zegt daarover: "We zien dat het op afstand ondersteunen van ambulanceverpleegkundigen door medisch specialisten waarde toevoegt." KPN draagt op twee manieren bij aan het project. Allereerst brengt KPN de verschillende partnerbedrijven bij elkaar om op basis van ieders expertise tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ten tweede levert het de netwerkconnectiviteit. "Dan hebben wij het over de onderliggende infrastructuur, maar ook het mogelijk gaan maken van snelle communicatie met een heel lage latency." De komst van 5g betekent een grote impuls voor data-intensieve en latencygevoelige toepassingen.

Nog belangrijker dan deze verbetering op het gebied van mobiele netwerken is de overkoepelende trend van de digitaliserende samenleving. "Alles wordt uiteindelijk digitaal en met elkaar verbonden. Nu al raken we meer gewend aan het internet of things met machine-to-machinecommunicatie. We gaan daar op een gegeven moment ook op rekenen en vertrouwen. Daarvoor is een robuuste connectiviteit nodig, voor het versturen, bewerken en teruggeven van data in milliseconden." Bij gebruik van een connectiviteitstoepassing in de ambulancezorg is dit al helemaal cruciaal, geeft Bodenstaff aan. "Bij een calamiteit moet het gewoon werken. En dan hebben we het niet alleen over beschikbaarheid en snelheid, maar ook over capaciteit."

Aan de vooravond van grote veranderingen

Bodenstaff geeft als voorbeeld een noodsituatie waarin ambulancehulpverleners in een vol voetbalstadion in actie moeten komen. "Dan gaat het niet alleen om een snelle dataverbinding, maar ook om gegarandeerde netwerkcapaciteit in dergelijke situaties." Door voorop te lopen met testen in de zorg, maar ook in andere sectoren, anticipeert KPN op de verdere digitalisering van de maatschappij. "Het is een uitdaging om overal de vragen naar boven te krijgen die pas over een paar jaar gaan spelen, maar misschien eerder. Ik werk samen met mensen uit verschillende disciplines. Van mensen met verstand van antennetechnologie tot salesmedewerkers en consultants. Het is mooi om te zien wat we samen allemaal mogelijk maken. Dan merk je echt dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen als het gaat om de digitaliserende wereld."

