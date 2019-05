Contactloos betalen met Rabobank– Community-lid Inferno IV doet verslag

Je ziet het steeds vaker in winkels, restaurants en cafés: mensen die met hun horloge of telefoon betalen. Ze houden hun gadget tegen de pinautomaat en klaar; afgerekend. Rabobank startte al in 2018 met contactloos betalen met Garmin-horloges en heeft nu ook de Fitbit als wearable toegevoegd.

Een tijd terug hebben we een oproep gedaan voor testers en de afgelopen weken zijn verschillende communityleden aan de slag gegaan met een wearable om het systeem van de Rabobank aan de tand te voelen. De reviews staan inmiddels in het forumtopic en we zijn met testpaneldeelnemer Inferno IV ook op pad geweest om te kijken hoe dit nou in de praktijk werkt. Hoe ervaart hij de installatieprocedure? En hoe gemakkelijk is het betalen in een winkel of het opladen van je ov-chipkaart? Bekijk hier de video!

Benieuwd naar de andere reviews? Klik dan hier.