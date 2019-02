Test afrekenen met een wearable en win een Fitbit of Garmin

Betalen met je wearable: steeds meer Nederlanders doen het. Banken vergroten voortdurend de mogelijkheden voor hun klanten op dit gebied. Zo konden klanten van de Rabobank al een tijdje betalen met hun Garmin-smartwatch en sinds kort heeft de bank ook Fitbit Pay aangesloten.

Betaal jij nog met de bankpas die in je portemonnee zit? Prima natuurlijk, maar het kan allemaal een stuk handiger. Rabobank-klanten die een geschikte Garmin-smartwatch of Fitbit hebben, betalen hiermee letterlijk in een handomdraai.

Proef op de som

In het najaar van 2018 introduceerde de Rabobank de betaalmogelijkheid met Garmin Pay. Kortgeleden is hieraan de mogelijkheid toegevoegd om te betalen met de Fitbit als wearable. Wat wij willen weten is: hoe bevalt dit in de praktijk? Om dit te weten te komen, zoeken we zes tweakers die met ons Garmin Pay en de Fitbit Pay willen testen. Na het publiceren van je review kiezen wij één deelnemer uit voor het maken van een videoreview. We gaan dan met jou op pad om uit te zoeken hoe het werkt.

Een leuke reden om mee te doen: na afloop mag je de Garmin of Fitbit houden. Wil je deelnemen aan het testpanel, dan moet je natuurlijk wel over een Rabo-betaalrekening beschikken. Het maakt ons verder niet uit op welke manier je nu je boodschappen al betaalt: contant, met pin, contactloos of anders. Zolang je het maar leuk vindt om nieuwe dingen te proberen en over een gezonde kritische houding beschikt.

Kies uit Fitbit of Garmin

In de poll hieronder kun je aangeven of je liever Garmin Pay of juist Fitbit Pay wil testen. Uit de deelnemers zullen wij at random zes testers selecteren. De reviews zullen overigens, anders dan veel andere reviews op Tweakers, niet in de Pricewatch, maar in een apart forumtopic verschijnen. Dit is omdat het hier gaat om het betalen met de Garmin en Fitbit, en niet om de technische aspecten van de wearables zelf. Na het publiceren van je review kiezen we één deelnemer uit voor het maken van een videoreview. We gaan dan met die deelnemer op pad om uit te zoeken hoe het werkt. De winnaars zullen hun ervaringen dus delen in dit forumtopic. Heb jij al vragen voor de testers? Schroom niet om ze in het topic te stellen en wie weet gaan ze met jouw vraag aan de slag.



We zijn in ieder geval zeer benieuwd naar wat tweakers vinden van de combinatie Rabobank en wearables. Blijkt het installeren, configureren en betalen straks voor jou te veel gedoe of wil je na afloop van de test nooit meer terug en laat je jouw portemonnee voortaan thuis?

