Koop je kaarten voor de Meet-up Quantum- en nanotechnologie

Op donderdag 4 april houden we onze eerste Meet-up van 2019, met als thema quantum- en nanotechnologie. Deze editie zal plaatsvinden op een voor ons bekende Meet-up-locatie: de High Tech Campus in Eindhoven.

Bij deze Meet-up duiken we in de wereld van extreem kleine deeltjes, een onderwerp dat hoog eindigde toen we jullie eind vorig jaar vroegen waarover jullie graag Meet-ups in 2019 zouden willen zien. De eerste spreker die we voor deze Meet-up bekend kunnen maken, is prof.dr.ing. Dave Blank, chief scientific ambassador en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente, en voorheen wetenschappelijk directeur van MESA+ Institute of Nanotechnology.

Tijdens deze Meet-up zal hij een toekomstbeeld schetsen van wat er allemaal mogelijk is met nanotechnologie. Daarbij komen natuurlijk zaken als snellere computers aan bod, maar ook bijvoorbeeld nano medicine, waarbij nanodeeltjes worden ingezet om in het lichaam van mensen op zoek te gaan naar tumoren. Aan al die mogelijkheden zit een keerzijde, want zijn er ook minder gunstige effecten van deze deeltjes. De vraag is bovendien wat voor impact deze ontwikkelingen op ons leven gaan hebben. Tijdens de Meet-up hoor je meer over die onderwerpen en krijg je een blik op Nederlandse initiatieven op dit gebied.

Programma

18.00 - 19.05 Ontvangst met een drankje

19.05 - 19.40 Dave Blank

19.40 - 20.05 Presentatie 2

20.05 - 20.25 Presentatie 3

20.25 - 22.00 Social

De Meet-up begint om 18.00 uur en duurt inclusief borrel tot 22.00 uur. Kaartjes kosten 15 euro en daarvoor krijg je naast toegang tot de Meet-up ook nog twee consumpties. Meer weten of direct kaartjes bestellen? Bezoek dan deze pagina. De andere sprekers maken we op een later moment bekend.