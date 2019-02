Verbetering vergelijken op mobiel - Development-iteratie #150

Development heeft de derde iteratie van dit jaar opgeleverd. In deze sprint zien jullie verbeteringen op de productvergelijkpagina en in Tweakers Carrière.

Vergelijken op mobiel

Tijdens usabilitytests kwam aan het licht dat het vergelijken van producten op mobiel verre van ideaal was. Het probleem was dat de specificatielabels en hun waarden niet op één scherm pasten. Op de nieuwe vergelijkingspagina is dit wel het geval, als je twee producten vergelijkt, zie je deze direct op het scherm, samen met de specificatie groepen. Als je meer dan twee producten vergelijkt, moet je wel nog horizontaal scrollen.

Externe vacatures

Direct na de release van Tweakers Carrière bleek dat de werking van het filter 'Toon vacatures' onduidelijk is. In deze iteratie heeft development een verduidelijking van dit filter ontwikkeld. Het filter maakt het mogelijk om niet alleen vacatures te zien die specifiek op Tweakers zijn geplaatst, maar ook vacatures van de Nationale Vacaturebank, Intermediair en andere vacatureaanbieders. Deze opties zijn nu los te selecteren. Daarnaast is het filter hernoemd naar 'Externe bronnen'.

Bugfixes en andere kleine verbeteringen