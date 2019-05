Heb jij suggesties voor toffe vakantiegadgets voor je medetweakers?

De vakantie is weer op komst en daarmee voor velen ook het vakantiegeld. Je kunt dat gebruiken voor vakantie en andere uitgaven, maar voor veel tweakers is het ook het moment voor nieuwe gadgets. Om een overzicht van toffe vakantiegadgets samen te stellen, willen we graag jullie input.

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar een Zomervakantie Gift Guide publiceren. Daarin willen we tech- en andere producten bundelen op basis van jullie suggesties en ideeën van de redactie. We hebben daarom een forumtopic geopend waarin jullie niet alleen jullie eigen voorstellen voor toffe gadgets kunnen doen, maar ook de suggesties van je medetweakers kunt beoordelen met behulp van het duimpje rechts boven de forumberichten.

Op basis van jullie input maken we een selectie van de populairste gadgets, die we bundelen in een artikel dat we gaan publiceren. Bij elk product vermelden we de nickname van de Tweaker die het heeft aangedragen. Wie zijn keuze beargumenteert, maakt meer kans om positief beoordeeld en dus genoemd te worden.

Op basis van feedback van vorig jaar stellen we het maximale bedrag dat het product mag kosten op honderdvijftig euro, exclusief verzenden. Daarbij willen we benadrukken dat veel lezers het waarschijnlijk waarderen als er veel gadgets in de Guide komen die een stuk goedkoper zijn. Een andere eis is dat het product op het moment van publicatie online verkrijgbaar is. Of dat bij een Nederlandse, Duitse of Chinese webshop is, maakt niet uit.

Om wat voor soort gadget het gaat, mag je zelf weten. Zo kan het gaan om handige apparaatjes voor tijdens de vakantie of leuke spullen voor thuis. Ook boeken die interessant zijn voor de tweaker, mogen aangedragen worden. Suggesties mag je achterlaten in dit topic.