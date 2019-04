Tweakers aan het werk: Is salaris altijd gekoppeld aan prestaties?

Hoe bepaal je wat je waard bent? In deze serie praten we met it-ers over salaris, prestaties, verschillen tussen collega’s en over de aanbiedingen die werkgevers doen. Robin vindt dat werkgevers meteen duidelijkheid over het salaris moeten bieden bij vacatures.

Profiel: Robin Naam: Robin

Leeftijd: 28

Woonplaats: Amsterdam

Opleiding: Master Computer Science

Werkervaring: 10 jaar

Werkgever/branche: internetbedrijf/vergelijkingssites

Functie: lead developer

Werklocatie: Amsterdam

Uren per week: 36

Reistijd: 10 minuten (fiets)

Wat doe je precies?

‘Ik ben lead developer en CTO bij een klein internetbedrijf van 30 man. We exploiteren vergelijkingswebsites die we zelf bouwen en beheren. Daar stuur ik zeven developers aan.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Wat ik heel knap vind aan sommige collega’s zijn de sociale aspecten. De manier waarop ze makkelijk contact maken, of een luisterend oor bieden als iemand persoonlijke problemen heeft.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘Je hebt overal mensen waar het niet goed mee klikt, bijvoorbeeld omdat je geen gedeelde interesses hebt. Soms heb je ook collega’s die minder goed werk leveren. Een klein bedrijf kan zich dat niet veroorloven, dus die contracten worden dan niet verlengd.’

Waaraan zie je of een collega beter of slechter werk levert dan jijzelf?

‘Of de code die iemand oplevert nou heel mooi is, maakt me niet veel uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl en zolang het niet teveel afwijkt, is dat prima. Toen ik zelf developer was keek ik vooral of iemand foutloze code kon maken. Nu als lead developer kijk ik daar nog steeds naar, want als de code niet eindeloos heen en weer hoeft ter controle ben je sneller en dus efficiënter bezig.’

Op welke manier ervaar je competitie tussen collega’s?

‘Soms is er wel competitie om een leuke feature te bouwen, of een leuk project te draaien. Zeker als er twee gegadigden zijn met ongeveer dezelfde skills. Bij de keuze voor bijvoorbeeld een nieuw framework kun je soms ook haantjesgedrag zien. Verschillende collega’s vinden dan dat zij het meeste recht van spreken hebben.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Je wordt hier niet beloond per regel code ofzo, dus er is geen directe koppeling. Leeftijd en ervaring spelen wel een rol, hoewel ik vind dat dit niet veel over prestaties zegt. Bonussen zijn gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf en niet van het individu. Waar je wel een koppeling ziet, is bij de jaarlijkse salarisverhoging. In een beoordelingsgesprek worden je prestaties van het afgelopen jaar tegen het licht gehouden en dan kun je matig, voldoende of goed scoren. Daar hoort dan een salarisverhoging van respectievelijk 3, 5 of 8% bij. Die beoordeling vindt grotendeels op gevoel plaats en niet zozeer op basis van cijfertjes.’

Hoe is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Hoe hoger je opleiding, hoe hoger je beginsalaris. In de loop van de tijd wordt de factor opleiding minder belangrijk en na een jaar of vijf speelt het eigenlijk geen rol meer. Dan is het heel goed mogelijk dat iemand met een lagere opleiding meer verdient dan iemand met een hogere opleiding.’

Weet je wat je verdient, inclusief bonus en alle secundaire arbeidsvoorwaarden?

‘Ja, dat weet ik. Althans wat ik bruto per maand verdien, netto moet ik even nakijken op mijn rekening. Wat ik aan bonus en vergoedingen kan krijgen weet ik ook. Pensioen? Nee dat weet ik niet uit mijn hoofd.’

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘Ik praat erover met vrienden die ook developer zijn. Tweakers heeft een topic waar it-ers praten over hun salaris; dat heb ik zelf ook een keer gedaan. En aan vacatures kun je soms zien welk salaris geboden wordt. In Nederland gebeurt dat te weinig. Ik zou een vacature eerder interessant vinden als de werkgever duidelijkheid biedt over het salaris.’

De favorieten van Robin Favoriete apps: ‘NOS, Twitter, Instagram. Ik ben niet zo’n app-persoon.’

Favoriete websites: ‘Nieuwssites, Tweakers, Twitter.’

Favoriete gear: ‘Een noise cancelling headphone van Sony. Het precieze type weet ik niet.’

Favoriete film: ‘2001: A Space Odyssey. Die heb ik wel een aantal keer gezien.’

Favoriete muziek: ‘Op het werk luister ik veel naar electronische muziek. James Blake, Burial, Nicolas Jaar.’

Tweakers Elect maakt een salarisinschatting bij elk profiel. Hoe schat de tool jou in?

‘Mijn daadwerkelijke salaris ligt precies in het midden van het ingeschatte salaris. Perfect dus! Wel denk ik dat alleen werkervaring als factor het lastig maakt om een goede inschatting te maken.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Nieuwe uitdagingen aangaan; nieuwe dingen leren vooral op technisch vlak. Mijn skills uitbreiden. Salaris is zeker niet het belangrijkste.’

