Tweakers Testfest - Meld je aan voor de testpanels

We horen jullie denken: "Was het Tweakers Testfest niet altijd in oktober?" Dat klopt, maar dat duurt ons nog veel te lang. Daarom kondigen we met veel plezier aan dat het volgende Testfest alweer voor de deur staat. Vanaf vandaag kun je je aanmelden voor de testpanels. Het grote Kick-off Event vindt plaats op zaterdag 18 mei op Tweakers HQ.

Ben je fan van netwerkapparatuur of meer van televisies? Heb je al vaak een gebruikersreview geschreven of nog nooit? Geen probleem, want het Tweakers Testfest is voor iedereen. De testpanels voor deze editie zijn mogelijk gemaakt door AOC, AVM, HyperX, iiyama, Asus, TP Vision, LG, Seasonic, MSI, Expert en Wooting. En mis je kennis of wil je graag wat bijleren? Niet getreurd, want op het Kick-off event volg je workshops op het gebied van testen, schrijven en fotograferen, zodat je daarna deze skills meteen kunt toepassen bij het testen. Ook kun je op het Kick-off Event een aantal demo's van deelnemende partners bijwonen. Dit belooft één groot (test)feest te worden!

Programma Kick-off Event

(onder voorbehoud) 10.00 uur Ontvangst 10.30 uur Opening door Wout Funnekotter 10.45 uur Gastpresentatie 11.15 uur Testsessies, workshops, demo's 12.45 uur Lunch 13.45 uur Testsessies, workshops, demo's 15.15 uur Q&A met redactie 16.00 uur Borrel 17.30 uur Einde

Hoe kan ik daar bij zijn?

Via de link onderaan deze pagina kun je aangeven welke producten je wilt testen en reviewen. Inschrijven kan tot 09.00 uur op woensdag 1 mei 2019. Uiterlijk donderdag 2 mei hoor je of je bent geselecteerd voor een testpanel. Ben je geselecteerd, dan verwachten we je op zaterdag 18 mei op Tweakers HQ voor de officiële kick-off van het Testfest. En goed nieuws, want iedereen die voor een testpanel is geselecteerd, mag een +1 meenemen naar het evenement. Zo kun je deze speciale dag delen met een goede vriend, mede-tweaker of misschien wel je vader of moeder.

Na het Kick-off Event word je product zo snel mogelijk naar je toegestuurd, zodat je snel aan de slag kunt. Je hebt vanaf dat moment veertien dagen om je review te publiceren in de Pricewatch. Sommige producten mag je na afloop houden, anderen moet je terugsturen. Iedereen die meedoet, krijgt in ieder geval een bedankje voor het testen. Wat dat is, verschilt per testpanel. Meer info over het Kick-off Event vind je op deze pagina.

Wil je hier bij zijn? Wacht dan niet langer en meld je aan via onderstaande link. Je kunt je voor zoveel mogelijk testpanels inschrijven, maar uiteindelijk kun je maar voor één testpanel worden geselecteerd.