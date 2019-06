Gerucht: Samsung presenteert Galaxy Note 10 op 7 augustus

Samsung zou zijn komende high-end smartphone Galaxy Note 10 op woensdag 7 augustus willen presenteren. Dat claimt Cnet op basis van eigen bronnen. Samsung presenteert de Note al enige jaren in augustus.

De aankondiging zal plaatsvinden in New York, meldt Cnet. De timing van de aankondiging ligt in lijn met vorige jaren, toen Samsung zijn Galaxy Note-smartphone ook in augustus presenteerde. De aankondiging vond bovendien ook al vaker plaats in New York. Het zou gaan om een aankondiging op een eigen Unpacked-evenement van Samsung. De fabrikant wilde niet reageren op het gerucht.

Er gaan al maanden geruchten over de Galaxy Note 10. De smartphone zou geen Bixby-knop en 3,5mm-jack meer hebben. Er zouden meerdere versies van de smartphone komen, waarbij er naast een reguliere variant een Pro-versie zou zijn.

Met 6,28" zou de compactere Note-variant wat kleiner zijn dan de Galaxy S10+ met zijn 6,4"-scherm, terwijl de 6,75"-Note 10 Pro dan wat groter zou worden dan de Galaxy S10 5G, die een 6,7"-scherm heeft. De Note-telefoons onderscheiden zich van de Galaxy S-telefoons door de stylus waaraan de serie de naam Note heeft ontleend. Andere geruchten zijn onder meer dat het gat voor de frontcamera in het midden zou zitten en dat het scherm ook dienst doet als speaker.