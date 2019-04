Gerucht: Samsung gaat 6,28"- en 6,75"-versies van Galaxy Note 10 uitbrengen

Volgens een Koreaanse site gaat Samsung de Galaxy Note 10 in vier varianten met twee schermformaten uitbrengen. Er zouden 6,28"- en 6,75"-modellen verschijnen, beide in varianten met lte of 5g.

De Galaxy Note 10-modellen met 6,28"- en 6,75"-schermen krijgen achtereenvolgens drie en vier camera's aan de achterkant. Dat schrijft het Koreaanse ET News, dat vaker over komende Samsung-producten publiceert. Volgens de site is het doel van Samsung om de verkoopaantallen te verhogen door verschillende modellen aan te bieden. Die strategie past het bedrijf ook toe bij de Galaxy S10. Daarvan verschenen vier varianten, al komt het 5g-model niet in de Benelux uit.

Tot nu toe ging het bij elke Galaxy Note-aankondiging om een smartphone in een enkele grootte. Met 6,28" zou de compactere Note-variant wat kleiner zijn dan de Galaxy S10+ met zijn 6,4"-scherm, terwijl de 6,75"-Note 10 dan wat groter zou worden dan de Galaxy S10 5G, die een 6,7"-scherm heeft. De 4g- en 5g-versies van de Galaxy Note 10-modellen zouden verder wat specificaties betreft niet van elkaar verschillen, volgens ET News.