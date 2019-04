ACM: provider mag maximaal 40 procent van totaal beschikbare frequenties hebben

De ACM adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat een provider maximaal veertig procent van de beschikbare frequenties in licentie mag krijgen. Dat zou nodig zijn om de Nederlandse mobiele markt concurrerend te houden.

De ACM stelt in het advies dat ruimte maken voor een nieuwkomer bij de veiling 'geen noodzakelijk en effectief instrument is'. Om toch te komen tot een 'evenwichtige verdeling van het spectrum', adviseert de toezichthouder om bij de komende veilingen een maximum op te leggen aan de hoeveelheid frequentieruimte die een provider in handen mag krijgen. Het gaat dan om de veiling van de 700-, 1400- en 2100MHz-band die eind dit jaar of begin volgend jaar plaatsvindt en de veiling van de voor 5g belangrijke 3,5GHz-band eind 2021 of begin 2022.

De toezichthouder stelt voor om drie maxima in te stellen: een van veertig procent op het totale frequentiebezit, een maximum van veertig procent op het bezit van frequenties lager dan 1GHz en een maximum van veertig procent op de te veilen frequenties in de 3,5GHz-band. De ACM stelt dat frequenties lager dan 1GHz noodzakelijk zijn 'om tegen redelijke kosten een landelijk dekkend netwerk te realiseren'. Het maximum voor de 3,5GHz-frequentie is in de ogen van de toezichthouder nodig, omdat deze band noodzakelijk is om 'volwaardig 5g te kunnen aanbieden'.

Andere maatregelen acht de ACM niet noodzakelijk. Voorheen is bijvoorbeeld binnen de te veilen frequenties ruimte gereserveerd voor een mogelijke vierde partij, maar dat acht de toezichthouder nu niet nodig. In het verleden is daarvan gebruikgemaakt door Tele2, dat op deze manier een vierde speler werd en relatief goedkoop frequentieruimte kon inkopen. Tele2 is inmiddels echter gefuseerd met T-Mobile. Ook al zegt de ACM een voorkeur te hebben voor een zo groot mogelijk aantal spelers op de markt, ze stelt tegelijkertijd dat het 'niet aannemelijk is dat de mate van concurrentie in de komende vijf jaar in aanzienlijke mate zal verslechteren' als gevolg van deze fusie. De ACM vindt de ingestelde maxima wel noodzakelijk om 'effectieve concurrentie na de veiling te borgen'.