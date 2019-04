Bluetoothkastjes in Vlaamse tunnels moeten wegvallen navigatiesignaal voorkomen

In Vlaanderen is het Agentschap Wegen en Verkeer in zes tunnels begonnen met de installatie van bluetoothkastjes. Daarmee moeten navigatiesystemen ook in tunnels gewoon blijven werken. De technologie zorgt tegelijkertijd voor een snellere detectie van incidenten.

In totaal worden in de zes tunnels in de komende weken 320 bluetoothkastjes geplaatst. Dankzij deze beacons kan het navigatiesysteem ook in de tunnels signalen blijven ontvangen en uitzenden. Voor de automobilist betekent dit dat het navigatiesignaal niet langer wegvalt zodra hij de tunnel inrijdt. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer helpen de beacons echter ook om de incidentdetectie verder te verbeteren. Momenteel wordt het verkeer in de Vlaamse tunnels bewaakt aan de hand van detectielussen in het wegdek en een camerasysteem. "Met de bluetoothkastjes zullen we voortaan sneller kunnen detecteren waar de problemen zich precies voordoen", stelt het AWV.

Bij het installeren van de beacons werkt het AWV samen met Waze, maar het agentschap benadrukt dat het om open technologie gaat, die ook door andere aanbieders van navigatiesystemen kan worden gebruikt. "Het gaat daarbij zowel om smartphones met navigatieapps, zoals Google Maps, als om portable navigation devices en ingebouwde systemen", licht AWV-woordvoerster Veva Daniels desgevraagd toe. "De enige voorwaarde die wordt gesteld, is dat het apparaat over bluetoothfunctionaliteit beschikt."

In de Antwerpse Craeybeckxtunnel en Kennedytunnel zijn de beacons dinsdag live gegaan. In de week van 15 tot 19 april volgen de Tijsmanstunnel en Beverentunnel nabij Antwerpen, en eind april is het de beurt aan de Vierarmentunnel en Leonardtunnel rond Brussel. Met het project is een investering van ongeveer dertigduizend euro gemoeid. Per tunnel zou dat goedkoper zijn dan de plaatsing van één camera.