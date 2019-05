Samsung brengt 5g-versie Galaxy S10 volgende maand uit in Europa

Samsung brengt zijn eerste 5g-smartphone Galaxy S10 5G in de komende maand uit in Europa. Dat gebeurt onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Spanje. In de Benelux komt de telefoon vooralsnog niet uit.

Samsung brengt de Galaxy S10 5G uit bij diverse providers die ook in de Benelux actief zijn, zoals Vodafone, T-Mobile en Orange. Desondanks komt de telefoon alleen uit in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Zwitserland. In de Benelux zijn nog geen 5g-netwerken actief.

De Galaxy S10 5G is een variant van de S10 met een groter scherm, een accu met meer capaciteit en meer camera's dan de andere S10-varianten. Zo heeft hij vier camera's achterop en twee voorop: camera's met ultragroothoek-, groothoek- en telelenzen achterop, naast een time-of-flightsensor. De frontcamera heeft ook assistentie van een tof-sensor, die diepte kan schatten op beelden. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en het scherm heeft een oppervlakte van 112 vierkante centimeter, tegenover 104 vierkante centimeter van de S10+. In diagonaal is dat 6,7" en 6,4".

Samsung heeft geen prijs bekendgemaakt voor de S10 5G, maar de andere Galaxy S10-telefoons hebben adviesprijzen van 750, 900 en 1000 euro, waardoor het voor de hand ligt dat hij meer kost dan 1000 euro.

Vodafone verklapte dinsdag al dat de S10 5G volgende maand in het Verenigd Koninkrijk in de verkoop zou gaan. De provider brengt als eerste de Xiaomi Mi Mix 3 5G uit. Dat gebeurt volgende week. In juni volgt de Huawei Mate 20 X 5G, gevolgd door de vouwbare Huawei Mate X 5G later in de zomer. Tweakers publiceerde onlangs al een eerste blik op de Mate X.

S10 5G S10+ S10 S10e Schermdiagonaal 6,7", 112cm2

15,4x7,3cm 6,4", 104cm2

14,8x7,0cm 6,1", 93,2cm2

14,0x6,6cm 5,8", 82,8cm2

13,2x6,3cm Resolutie 3040x1440px 3040x1440px 3040x1440px 2280x1080px Soc Exynos 9820 Exynos 9820 Exynos 9820 Exynos 9820 Ram 8GB 8GB / 12GB 8GB 6GB Opslag 256/512GB 128GB / 512GB / 1TB 128GB / 512GB 128GB Camera 12MP, f/1.5, normaal, ois

12MP, f/2.4, tele, ois

16MP, f/2.2, groothoek

Tof-sensor 12MP, f/1.5, normaal, ois

12MP, f/2.4, tele, ois

16MP, f/2.2, groothoek 12MP, f/1.5, normaal, ois

12MP, f/2.4, tele, ois

16MP, f/2.2, groothoek 12MP, f/1.5, normaal, ois

16MP, f/2.2, groothoek, ois Frontcamera 10MP, f/1.9, normaal

3d-dieptesensor 10MP, f/1.9, normaal

2d-dieptesensor 10MP, f/1.9 10MP, f/1.9 Vingerafdrukscanner Ultrasoon, achter scherm Ultrasoon, achter scherm Ultrasoon, achter scherm Zijkant Besturingssysteem Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 Afmetingen 162,6x77,1x7,9mm 157,6x74,1x7,8mm 149,9x70,4x7,8mm 142,2x69,9x7,9mm Gewicht 198 gram 175 gram 157 gram 150 gram Accu 4500mAh 4100mAh 3400mAh 3100mAh Adviesprijs Onbekend €999 / €1249 / €1599 €899 / €1149 €749

Videoreview van de Galaxy S10-serie. Daar zit de S10 5G niet bij.