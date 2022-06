Chinese Marsrover rondt primaire missie af en blijft onderzoek doen op Mars

De Chinese Marsrover Zhurong heeft zijn primaire missie op de rode planeet voltooid. De Marsrover zou 90 sols, of ongeveer 92 Aardse dagen, onderzoek doen naar het Marsoppervlak. De rover blijft de rode planeet onderzoeken, ook nu zijn missie is voltooid.

De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA schrijft dat Zhurong al zijn vooropgestelde taken succesvol heeft afgerond, schrijft de organisatie. Sinds de Marsrover medio mei landde in het Marsgebied Utopia Planitia, heeft het onder andere ongeveer 900 meter gereden over het Marsoppervlak en verschillende soorten gesteentes en andere oppervlakken geanalyseerd. Zhurong verkeert volgens de CNSA 'in uitstekende staat' en is volledig opgeladen.

Zhurong landde op 15 mei op de rode planeet en deed daar sindsdien onderzoek in Utopia Planitia, een gebied op Mars waar vroeger mogelijk een oceaan was en waar mogelijk ijs onder de grond zit. Zhurong deed onder andere onderzoek naar het Marsoppervlak en ging op zoek naar tekenen van leven op de planeet. De Marsrover had hiervoor zes verschillende meetinstrumenten voor bodemonderzoek, waaronder een radarinstrument dat door het oppervlak van de planeet heen kan kijken.

Volgens de CNSA werken de meetinstrumenten van Zhurong goed en heeft de Marsrover 10GB aan ruwe wetenschappelijke gegevens naar Aarde gestuurd, met behulp van diens Tianwen 1-orbiter. Deze orbiter zou eenmaal per dag boven de positie van Zhurong gevlogen zijn om data door te sturen naar de Aarde, schrijft ook Space.com.

De hoop is dat deze gegevens wetenschappers uiteindelijk kunnen helpen om Mars en zijn geschiedenis beter te begrijpen. "Hopelijk kunnen we, door deze gegevens aan onze wetenschappers te verstrekken, een dieper begrip krijgen van de geologie van Mars, en dan zelfs kijken of we bewijs kunnen vinden voor het bestaan van een oude oceaan in Utopia Planitia", vertelde de hoofdontwerper van Tianwen 1 aan CCTV.

Tussen medio september en eind oktober staakt de Marsrover zijn activiteiten tijdelijk. Dat is vanwege een verwachte onderbreking van zijn communicatie met de Aarde, die wordt veroorzaakt door elektromagnetische zonnestraling. Hierna zal Zhurong zijn missie weer hervatten.