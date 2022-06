China brengt Mars-sonde Tianwen-1 in baan om Mars

China heeft een Mars-sonde in een baan om de rode planeet gebracht. Tianwen-1 kwam woensdagmiddag in een orbit terecht, waarmee het het zesde land ter wereld is dat de planeet bereikt.

Tianwen-1, wat staat voor 'Hemelse vragen', begon rond 12.45 uur Nederlandse tijd aan een kwartier durende ontsteking van de motor om af te remmen. Inmiddels bevestigen Chinese media dat Tianwen-1 in een elliptische orbit is gekomen van tussen de 400 en 18.000 kilometer. Daarbij duurt een ronde om de planeet ongeveer tien dagen. Gedurende de missie wordt die baan een klein beetje verlaagd tot maximaal 265 kilometer boven het oppervlak. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de sonde een rover laat landen op de planeet. Dat gebeurt op z'n vroegst in mei.

Het ruimtevaartuig heeft dertien wetenschappelijke instrumenten aan boord. Daarmee wordt onderzoek gedaan naar de compositie van de bodem van Mars, de topografische samenstelling en het magnetisch veld. Er wordt onder andere ook gezocht naar de aanwezigheid van waterijs op en net onder het oppervlak.

China lanceerde het voertuig in juli van vorig jaar aan boord van een Lange Mars 5-raket. Tijdens de reis van 202 dagen voerde Tianwen-1 vier koerscorrecties uit. Het is een drukke week voor de rode planeet; op dinsdagavond Nederlandse tijd arriveerde ook een satelliet van de Verenigde Arabische Emiraten bij Mars. Die satelliet vliegt echter wel veel hoger, in een baan van minimaal 22.000 kilometer van de planeet af.

Volgende week komt ook de Amerikaanse missie Perseverance aan bij Mars. De NASA wil op 18 februari een rover neerzetten. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de verbeterde camera's en apparatuur van de Amerikaanse rover.