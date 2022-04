Surface Pro 8 krijgt wellicht 120Hz-scherm en Thunderbolt-ondersteuning

Er is een afbeelding van de Surface Pro 8 opgedoken waaruit zou zijn af te leiden dat het apparaat een 120Hz-scherm krijgt en over twee Thunderbolt-aansluitingen beschikt. Microsoft houdt op woensdag een evenement waar het onder meer nieuwe Surface-apparaten zal introduceren.

De afbeelding is afkomstig van het Twitter-account van Shadow_Leak. Het lijkt om een foto van een winkeladvertentie te gaan. Volgens de persoon achter het Twitter-account zou de basisvariant van het apparaat omgerekend zo'n 680 euro kosten.

Op basis van de informatie van de retailer krijgt de tablet een Intel Core-processor van de elfde generatie, een 120Hz-scherm met een diagonaal van 13" en twee Thunderbolt-aansluitingen. Verder zou het apparaat vervangbare ssd's krijgen en op Windows 11 draaien.

Op woensdag houdt Microsoft een Surface-evenement in de vorm van een onlinepresentatie, waar het bedrijf het zal hebben over 'Windows 11 en Surface-apparaten'. Waarschijnlijk zal de Surface Pro 8 dan aangekondigd worden, net als de nog onaangekondigde Surface Go 3.

Van laatstgenoemde tablet is ook al informatie naar buiten gekomen, eveneens afkomstig van een retailer. Deze 'tabtop' zou 4GB of 8GB geheugen krijgen en over een een Intel Amber Lake-Y-chip beschikken. Er zijn al langer geruchten over de komst van de Microsoft Surface Go 3.