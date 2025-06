Bungie kondigt eerste game in Marathon-shooterreeks sinds 1996 aan

Bungie heeft Marathon aangekondigd, een multiplayershooter met een sciencefictionthema. De ontwikkelaar bracht in de jaren negentig drie games uit in deze serie, alvorens aan Halo en Destiny te werken. Het spel komt uit op de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

In de game, door Bungie een 'extraction shooter' genoemd, zijn spelers Runners, cybernetische huurlingen die op de onherbergzame planeet Tau Ceti kunnen overleven. Alleen of in groepen van maximaal drie moeten spelers op zoek naar artefacten en waardevolle loot zoals wapens. Tau Ceti was voorheen een kolonie met dertigduizend inwoners, die allemaal zijn verdwenen na een 'mysterieus incident'.

Bungie zegt dat het spel voor current-gen consoles en de pc verschijnt, maar meldt nog geen releasedatum. Het spel zal crossplay en crosssave ondersteunen. Sony heeft Bungie in 2022 overgenomen, maar Marathon wordt geen PlayStation-exclusive. De ontwikkelaar bracht tussen 1994 en 1996 drie Marathon-games uit voor Mac OS, al verschenen later ook ports voor andere platforms.