De eerste horloges met wat toen nog Android Wear heette, kwamen uit in de zomer van 2014. De Oranje-mannen speelden het WK voetbal in Brazilië en hadden nog niet eens in de achtste finale tegen Mexico gestaan toen LG en Samsung de eerste Android Wear-horloges uitbrachten. Sindsdien is er veel veranderd op de markt voor smartwatches. Apple kwam natuurlijk met zijn Watch en is inmiddels dominant geworden op die markt. Pebble, dat via crowdfunding zijn horloges sleet, kwam in de problemen en verkocht zichzelf aan Fitbit. Fitbit liet zich vorig jaar weer overnemen door Google. Samsung stopte met Android Wear om zich te richten op zijn eigen platform Tizen en komt nu terug bij Google.

Zeven jaar is ook lang op de mobiele markt. De eerste Android-telefoon kwam uit aan het einde van 2008 en zeven jaar later was het platform dominant op het gebied van smartphones, terwijl concurrenten als Symbian, BlackBerry en Windows Phone inmiddels verslagen in de touwen hingen. Op het gebied van smartwatches ging dat echter anders. Er is, naast Apple, geen grote speler die een stempel kan drukken op de markt. Daardoor komen ecosystemen met veel modellen horloges en apps niet op gang.