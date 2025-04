TCL introduceert Nxtpaper 3.0 en kondigt compatible tablets en smartphones aan

TCL heeft versie 3.0 van zijn Nxtpaper-schermtechnologie gepresenteerd. Deze nieuwe iteratie zou nog beter in staat zijn om papier te imiteren en zou ook minder flikkeringen vertonen. De fabrikant zal de tech in zijn aankomende tablets en smartphones inbouwen.

TCL is er naar eigen zeggen in geslaagd om Nxtpaper 3.0-schermen nog meer op papier te laten lijken. Het bedrijf zou daarvoor een nieuw type scherm hebben ontwikkeld dat ‘de emissie, de reflectie en breking van lichtstralen’ op een natuurlijkere manier kan nabootsen. Deze nieuwe schermen zouden ook hogere verversingsnelheden ondersteunen en niet meer flikkeren tijdens het gebruik in bepaalde scenario’s. Het bedrijf heeft ook drie nieuwe modi in zijn software ingebakken die het leesgemak moeten vergemakkelijken: een modus die het compatibele apparaat minder blauw licht moet laten uitstralen, een modus met een laag contrast en een zwart-witmodus die een e-readerervaring kan nabootsen.

De fabrikant heeft op de CES ook al enkele apparaten met deze Nxtpaper 3 aangekondigd: een 14”-tablet met de naam Nxtpaper 14 Pro, een 10”-tablet met de naam Tab 10 Nxtpaper 5G en ook enkele smartphones uit de TCL 50-lijn. De Nxtpaper 14 Pro beschikt over een 2,8k-scherm. Dit apparaat draait op een MediaTek Dimensity 8020, en heeft 12GB ramgeheugen en 256GB opslagruimte. De capaciteit van de accu bedraagt 12.000mAh en de accu kan snelladen met 33W. Het is niet duidelijk wanneer deze tablet op de markt verschijnt en hoeveel het toestel precies moet kosten.

De TCL Tab 10 Nxtpaper 5G krijgt een 10,4”-scherm mee. Het apparaat draait op een octacoreprocessor van een onbekend merk en beschikt over 5G-connectiviteit. TCL maakt niet duidelijk wanneer het toestel te koop zal zijn en voor hoeveel geld. De fabrikant wil ook nieuwe smartphones op de markt brengen die gebruikmaken van de displaytech. In de loop van 2024 zal het nieuwe modellen uit de TCL 50-lijn introduceren.