TCL kondigt tv's aan met meer dimmingzones en 240Hz-modus

TCL heeft zijn Europese tv-modellen voor 2023 aangekondigd. Het gaat om lcd-televisies, voorzien van Google TV. De duurdere modellen krijgen ten opzichte van hun voorgangers meer minileddimmingzones. Daarnaast is er een nieuwe 240Hz-modus, bedoeld voor pc-gaming.

TCL kondigt deze week drie nieuwe tv-modellen in de midrange- en high-end prijsklasse aan, de C645, C745 en C845. Later dit jaar volgen nog enkele andere modellen, waaronder de C95- en X95-series uit de topklasse, maar van de modellen maakt TCL nog geen specificaties of prijzen bekend.

C645

De C645 is de directe opvolger van de C635 (review) uit 2022 en belooft ten opzichte van dat model een verdubbeling van de helderheid naar 700cd/m². De TV heeft twee HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor vrr en allm. De C645 is voorzien van een 60Hz-pva-paneel, dat in full-hd-modus ook op 120Hz kan werken. De C645 biedt ondersteuning voor FreeSync en ondersteunt zowel Dolby Vision als Dolby Atmos. Net als de andere tv's van TCL maakt de C645 gebruik van Google TV als besturingssysteem. De tv komt deze maand beschikbaar in 43, 50, 55, 65 en 85 inch met adviesprijzen van 499, 499, 599, 799 en 1699 euro.

TCL C645-tv

C745

Boven de C645 komt de nieuwe C745. Dit model is voorzien van een fald -backlight met respectievelijk 120, 160 en 220 zones voor de 55"-, 65"- en 75"-varianten. De tv belooft een piekhelderheid van 1000cd/m². De C745-modellen maken gebruik van pva-panelen met een native refreshrate van 144Hz, met de mogelijkheid om in full-hd-modus op 240Hz te werken. De tv's zijn voorzien van een verbeterde AiPQ Engine die optimalisatie van kleur, contrast, helderheid en scherpte belooft. De C745-serie zal vanaf volgende maand te koop zijn en is verkrijgbaar in 55, 65 en 75 inch met adviesprijzen van 799, 999, en 1499 euro.

TCL C745-fald-tv

C845

Het topmodel voor de eerste helft van dit jaar is de C845. Ten opzichte van de C745 biedt deze tv een miniledbackligt met 480, 576, 720 en 896 zones voor repectievelijk de 55"-, 65"-, 75"- en 85"-modellen. De maximale helderheid van de C845 moet volgens TCL uitkomen op 2000cd/m². Wat paneeltechnologie en aansturing betreft lijkt de C845 gelijk aan de C745. Ook dit model is dus voorzien van dezelfde AiPQ Engine en van 144Hz-panelen die in full-hd-modus ook in 240Hz kunnen werken. De C845 zal vanaf mei te koop zijn in 55, 65, 75 en 85 inch met adviesprijzen van 1099, 1399, 1999 en 2299 euro.

TCL C845-miniled-tv

Update 18-4 15:55: In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat de C745 en C845 ook in 98 inch beschikbaar komen. TCL heeft ons inmiddels laten weten dat dit niet het geval zal zijn en dat het pas later dit jaar nieuwe 98 inch televisies zal aankondigen.