TCL kondigt tv's aan met meer dimmingzones en 240Hz-modus

TCL heeft zijn Europese tv-modellen voor 2023 aangekondigd. Het gaat om lcd-televisies, voorzien van Google TV. De duurdere modellen krijgen ten opzichte van hun voorgangers meer minileddimmingzones. Daarnaast is er een nieuwe 240Hz-modus, bedoeld voor pc-gaming.

TCL kondigt deze week drie nieuwe tv-modellen in de midrange- en high-end prijsklasse aan, de C645, C745 en C845. Later dit jaar volgen nog enkele andere modellen, waaronder de C95- en X95-series uit de topklasse, maar van de modellen maakt TCL nog geen specificaties of prijzen bekend.

C645

De C645 is de directe opvolger van de C635 (review) uit 2022 en belooft ten opzichte van dat model een verdubbeling van de helderheid naar 700cd/m². De TV heeft twee HDMI 2.1-ingangen met ondersteuning voor vrr en allm. De C645 is voorzien van een 60Hz-pva-paneel, dat in full-hd-modus ook op 120Hz kan werken. De C645 biedt ondersteuning voor FreeSync en ondersteunt zowel Dolby Vision als Dolby Atmos. Net als de andere tv's van TCL maakt de C645 gebruik van Google TV als besturingssysteem. De tv komt deze maand beschikbaar in 43, 50, 55, 65 en 85 inch met adviesprijzen van 499, 499, 599, 799 en 1699 euro.

TCL C645
TCL C645-tv

C745

Boven de C645 komt de nieuwe C745. Dit model is voorzien van een fald-backlight met respectievelijk 120, 160 en 220 zones voor de 55"-, 65"- en 75"-varianten. De tv belooft een piekhelderheid van 1000cd/m². De C745-modellen maken gebruik van pva-panelen met een native refreshrate van 144Hz, met de mogelijkheid om in full-hd-modus op 240Hz te werken. De tv's zijn voorzien van een verbeterde AiPQ Engine die optimalisatie van kleur, contrast, helderheid en scherpte belooft. De C745-serie zal vanaf volgende maand te koop zijn en is verkrijgbaar in 55, 65 en 75 inch met adviesprijzen van 799, 999, en 1499 euro.

TCL C745 FALD TV
TCL C745-fald-tv

C845

Het topmodel voor de eerste helft van dit jaar is de C845. Ten opzichte van de C745 biedt deze tv een miniledbackligt met 480, 576, 720 en 896 zones voor repectievelijk de 55"-, 65"-, 75"- en 85"-modellen. De maximale helderheid van de C845 moet volgens TCL uitkomen op 2000cd/m². Wat paneeltechnologie en aansturing betreft lijkt de C845 gelijk aan de C745. Ook dit model is dus voorzien van dezelfde AiPQ Engine en van 144Hz-panelen die in full-hd-modus ook in 240Hz kunnen werken. De C845 zal vanaf mei te koop zijn in 55, 65, 75 en 85 inch met adviesprijzen van 1099, 1399, 1999 en 2299 euro.

TCL C845 Mini LED TV
TCL C845-miniled-tv

TCL 2023 TV step up chart

TCL 2023 TV step up chart

Update 18-4 15:55: In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat de C745 en C845 ook in 98 inch beschikbaar komen. TCL heeft ons inmiddels laten weten dat dit niet het geval zal zijn en dat het pas later dit jaar nieuwe 98 inch televisies zal aankondigen.

Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 18-04-2023 11:16 49

18-04-2023 • 11:16

49

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TCL C635

geen prijs bekend

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Reacties (49)

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musje83 18 april 2023 11:26
Op zich mooi om te zien dat de ontwikkelingen van LCD televisies nog lang niet stil staat. Voor heel veel mensen is een moderne LCD televisie prima geschikt voor hun behoeften en heb je een prima beeldkwaliteit in je woonkamer voor niet al te veel geld. Toch valt het topmodel in de prijsklasse van OLED (65" voor 1399 euro, een LG C1 heb je al voor dat bedrag en de CS voor 1499) en dat maakt hem toch moeilijk te rechtvaardigen.
robiindonne @musje8318 april 2023 12:02
Vorige maand een neoQled gekocht.
Oled is mooi maar het probleem van inbranden wordt zwaar onderschat. Je koopt een oled voor 2 jaar perfect beeld en de overige 8 jaar dat de tv in je bezit is ga je je storen aan de achterbleven logo's.
Om dit te verminderen is er oa Pixelshift, de meest grote onzinOplossing die er bestaat. Ipv 30 pixels breed zal het ingebrande lettertje slechts 28 pixels breed zichtbaar blijven.
Mini led is voor mij de meest veilige oplossing geweest. Zwart is nagenoeg zo zwart als oled en ook zwart wanneer er veel zonlicht in de ruimte aanwezig is.

Enige waar ik niet zeker van ben bij miniLed, en nog meer bij microLed, is het afzwakken van deze mini-en microled. In welke mate zal ook deze led in sterkte afnemen en alsnog een permanente afdruk achterlaten?
dubbeldekkert @robiindonne18 april 2023 12:56
Ik heb hier nu al bijna 5 jaar een LG55B8 OLED in gebruik en heb nog nul problemen met het beeld of ingebrande logo's.

De TV is in die tijd intensief gebruikt, ook voor games met statische HUD.

Je opmerking is dan ook wel erg gemakkelijk.
Thekilldevilhil @dubbeldekkert18 april 2023 13:33
Het is ook echt onzin. Ik heb ook al jaren een OLED en echt nul inbranding. Ik ken ook echt niemand met een ingebrande OLED*. Maar goed, je blijft dit soort dingen ook maar horen.

De verhalen zijn ook altijd hetzelfde. Mensen hebben zogenaamd een OLED gekocht en hebben na 1-2 jaar allemaal logo's in beeld en het scherm is geruïneerd. Vervolgens hebben ze hem maar weer ingeruild voor een LCD TV en die bevalt vEeEEeeEl beter. Terwijl alle praktijk testen uitwijzen dat het echt onzin is. Zelfs met een test die eindigde in 2019 en dus met oude schermen gedaan zijn:

https://www.rtings.com/tv/learn/real-life-oled-burn-in-test

Als je 5 jaar lang statische content afspeelt dan heb je inderdaad kans op inbranden. Maar als je gewoon normaal TV kijkt, en helemaal als streaming diensten gebruikt heb je werkelijk nergens last van. Ik heb een half jaartje geleden eens gekeken naar hoe egaal mijn scherm was (aan de hand van dit soort comments) en er is niets te zien. Het is bij lange na niet zo erg als bij LCD's, waar het dirty screen effect mij in ieder altijd stoort.

Het lijkt een soort van astroturfing tegen OLED te zijn...

*Ik ken niemand die een OLED gebruikt als PC scherm, ik kan me voorstellen dat je daar tegen problemen aan kan lopen. Ik gebruik om die reden ook gewoon 2 LCD schermen en geen OLED voor mijn PC.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 23 juli 2024 14:53]

rsling @Thekilldevilhil26 april 2023 12:27
Hoi,

Het is geen fabeltje hoor. Mijn oled scherm is behoorlijk naar de bliksem door inbranden/image retention. Als je fotos wilt zien kan ik dat wel regelen.

Ik heb inmiddels een nieuwe tv aanschaft (weer een oled) omdat volgens veel bronnen de kans op inbranden met huidige modellen (mijn oude oled is van 2017) de kans op inbranden veel kleiner is. Ik heb een G2 gekozen omdat ik dan in ieder geval 5 jaar paneel garantie heb.
8mile13 @dubbeldekkert18 april 2023 14:28
Wat prive personen melden over statische elementen problemen daar zou ik nooit niet op afgaan. TV Forums zelf worden ook vaak betaald door LG om OLED problemen weg te wuiven.

Het zal zeker waar zijn dat bij gevarieerde content je weinig kans hebt op zulke problemen. Veel mensen die veelvuldig statische elementen in beeld hebben met veel uren de TV aan zullen na 5 jaar zeer zeker problemen hebben. Na bijvoorbeeld 5,000 uur zwarte balken zul je te maken hebben met uneven wear volgens Rtings test. Ik kijk veel films en wil de TV lang kunnen gebruiken daarom alleen al is OLED ongeschikt voor mij. Er is een nieuwe statische elementen test bij Rtings waar TVs meer belast worden waar Sony OLEDs al na twee maanden zulke problemen had btw.
trisje @8mile1318 april 2023 14:47
Ik heb een LG C8 en nul problemen, dus voor mij bestaad het inbranden ook niet. Die test van de nieuwe Sony oleds zijn de q-oleds van Samsung, die er meer last van hebben bij staties beeld, zolas grote witte vlakke of lange tijd de zelfde kleur. en dat doet Rthings in het extreme. Rtings zeg zelf dat het bij gewoon gebruik niet het geval is.
8mile13 @trisje18 april 2023 18:27
Er zijn vrij objectieve tests gedaan door Rtings en alleen de laatste test van Rtings is wat extremer. In principe is het zo dat je de levensduur van een OLED verkort met 90% als je bijvoorbeeld alleen films kijkt (zwarte balken uneven wear maakt dat het niet meer prettig TV kijken is).. ook veelvulding andere statische elementen in beeld verkort de levensduur van een OLED TV gigantisch. Dus OLED tech heeft wat dat betref ernstige problemen en dus geen NUL problemen.

Sony OLEDs die gebruik maken van LG OLED panelen..en dus niet QD OLED panelen hadden na twee maanden al problemen in die extreem test van Rtings.

Er is niet zoiets als gewoon gebruik. Dat is een verzinsel van de TV industrie. Je MOET bij OLED en Plasma gevarieerde content kijken wat betreft zowel content als statisch elementen in die content waarbij ook de TV aan het stroom moet blijven (OLED) en anti burn-in etc.. settings goed moet zijn ingesteld. Doe je dat niet dan moet je niet raar kijken als je op den duur met burn-in problemen te maken krijgt.
trisje @8mile1319 april 2023 11:25
Als jij dat denkt dan koop je een LCD, ik zie ze als nog niet en heb een OLED. Geweldig beeld al 4 jaar.
ga er vanuit dat dat nog zo 4 jaar door gaat en misschien wel langer.
en ja die Sony Oled zijn QD-oled van Samsung. en ja Sony heeft ook LG oled panelen.
8mile13 @trisje19 april 2023 16:32
Ik heb goedkope top Pioneer Plasma's gekocht, onder de 100 euro (die reset ik dan komen orginele zwartwaarden terug vergelijkbaar met OLED zwartwaarden in het donker), want ik ga geen films op LCDs kijken en ver beneden 10,000 uur uneven wear op een OLED (op 2017 OLEDs was uneven wear van zwarte balken al zichtbaar op test patronen tegen de 4,500 uur), dan is het beeld verpest. Dat is een beetje veel geld voor maar 5,000/10,000 uur kijkplezier.
trisje @8mile1320 april 2023 09:45
Ja dat is nu precies wat het is, op een testpatroon is het na 4500 uur te zien whoooo.... Maar op een normaal beeld is het niet nog te zien. Dan is 4500 uur best veel. Dat is iets meer dan 3 jaar 4 uur per dag elke dag films kijken. Ik doe dat niet. nog niet eens een derde denk ik. dus voor mij is het na 9 jaar - 10 jaar voor het eerst op een testbeeld te zien. Nou daar slaap ik echt niet meer van hoor. 10.000 uur kijk plezier is 7 jaar lang 4 per dag kijken. Uw aversie tegen OLED is zwaar overtrokken
8mile13 @trisje20 april 2023 16:19
Als je tevreden bent met een TV van €1,000/€2,000 allleen voor films die binnen 5,0000/10,000 uur verpest is door uneven wear dan ben je geen kritische consument. Kan het verder ook niet helpen dat je erg naief bent en makelijk je geld weggeeft. En rekenen is ook niet correct. Je moet eerder denken aan 7,000 uur dat uneven wear een probleem wordt, bij 4 uur per dag films kijken is dat 4/5 jaar waarna de TV verpest is.

Een degelijke TV zou 20 jaar mee moeten gaan. 7 jaar voor een TV prima vinden kan ik echt niet serieus nemen.

[Reactie gewijzigd door 8mile13 op 23 juli 2024 14:53]

trisje @8mile1321 april 2023 14:57
ik houd er niet van dat mensen me weg zetten als naief alleen omdat mijn mening afwijkt van die van jou. Ik stel het erg op prijs dat je dat niet meer doet. Het is nergens voor nodig mij persoonlijk hierop aan te spreken.
Ik zie niet in wat er nu fout is aan mijn berekeneing. goed gaan we rekenen 7000 uur gedeeld door 4 uur= 1750 dagen :365=4 jaren 9 maanden elke dag films kijken wat ik niet doe. het is eerder 1/3 dus 3 keer 4 jaren keer 9 maanden 14 jaar en 4 maanden. voor 4500 uur is het 9-10 jaar
en dan neem ik jou cijvers. een Oled tv van LG in 2018 was goed voor 30.000 uur. tegenwoordig is het door verbeteringen 100.000 uur. nou vind ik dat zelf ook erg hoof maar laten we 1/4 nemen. 7500 en 25000 uur dus 5-16 jaar films kijken 4 uur per dag.
Na 8-10 jaar zou elke tv LCD of Oled al kapot kunnen gaan door verouding, is het niet het scherm dan is het wel een printplaat of zo iets, 20 jaar vind ik sterk overdreven, ook is de techniek dan vernieuw 4k in plaats van HD bijvoorbeeld of andere technieshe mogelijkheden. al zijn er best tv 's die het dan nog kunnen doen. Dus ja door jouw gestelde zorgen over een OLED tv is sterk overdreven in mijn mening en hier laat ik het bij.
laserfreak @robiindonne18 april 2023 12:16
Helemaal mee eens,

Ik had een LG OLED en ben nu terug naar LCD met FALD gegaan. Ok, het zwart is iets minder zwart maar ik krijg wel hogere helderheidswaarden en amper gevaar voor inbranden terug. Voor mij wellicht nooit meer OLED maar ik kijk uit naar microLED.
musje83 @robiindonne18 april 2023 12:28
Ik heb vorig jaar een gebruikte LG C8 OLED (65") gekocht en ik heb nergens last van eigenlijk. Komt misschien doordat ik zeer gevarieerd kijk, dus TV en de 4 grote streaming diensten en als ik TV kijk, is het zelden langer dan een uur dezelfde zender. Ook staat de ingebouwde logo-bescherming aan, die de helderheid van logo's verlaagt. De TV is inmiddels zo'n 4 jaar oud en nergens een spoor van (beginnend) burn-in.
YangWenli @robiindonne18 april 2023 13:18
Ik gebruik mijn TV als PC monitor dus dan ga ik geen risico nemen met inbranden.

Samsung is bezig met mini LED die bijna net zo goed is als OLED geloof ik maar dat duurt nog wel een tijdje.
OMD @robiindonne18 april 2023 13:20
Tegengeluid: OLED probleem met inbranden wordt zwaar overschat. Bij normaal gebruik is het tegenwoordig niet echt meer een issue. Dit is ook de reden dat je steeds minder topics vindt over inbranden hier op tweakers of AVForums bijvoorbeeld.
Jeroenneman @robiindonne18 april 2023 13:26
Dus of 8 jaar suboptimaal beeld met blooming, halo's en dimming algoritmes, of 8 jaar perfect beeld met minimale kans op burnin?
8mile13 @Jeroenneman18 april 2023 14:36
OLED komt vooral tot z'n recht in het donker waar problemen extra zichtbaar zijn. Er zijn vaak uniformity problemen en daar houdt het echt niet op. En dan heb ik het geeneens over content met kunstmatige bewegings en beeld verbeteringen (wat je ook bij LCD hebt).
8mile13 @robiindonne18 april 2023 14:16
Pixelshift werd al gebruikt bij Plasma's. Het is vooral bedoeld voor de de buitenrand van bijvoorbeeld een logo.

Zoiets als burn-in en uneven wear bij OLEDs is alleen een probleem bij veel statische elementen waneer de TV vele uren wordt gebruikt. Als je na twee jaar al zulke problemen hebt dan ben je een extreem geval wat dat betreft en kun je beter geen OLED kopen.
robiindonne @8mile1318 april 2023 16:12
Dat is ook zo. Het zal geen probleem zijn bij nonStop bewegend beeld. Ik twijfelde ook echt tussen een G2 en qn95b. G2 won het vrijwel op alle punten maar die zwartwaarde in verlichte ruimtes en dat burn-in spook lieten die oled afvallen. Alleen het idee al dat je elke dag onbewust je tv inspecteert vanwege dit risico:(
sbmuc @robiindonne18 april 2023 14:15
Gemiddelde tweaker kijkt weinig “televisie” met standaard logo’s. Als jij voornamelijk gamed, serie’s/films met streaming diensten zal je geen last hebben van inbranden. Ik heb 10 jaar een plasma TV gehad, geen inbrand issues. En nu 4 jaar een LG OLED zonder inbrand issues. Ik ken ook niemand die hier last van heeft..
Jonasken @robiindonne18 april 2023 17:29
Ik heb al 2j een LG oled en heb helemaal niks van burn in... dit zijn verhalen uit het verleden ;)
Ik geniet nog steeds iedere dag van de mooie beeldkwaliteit :D
Odder thing @robiindonne19 april 2023 09:42
"Je koopt een oled voor 2 jaar perfect beeld en de overige 8 jaar dat de tv in je bezit is ga je je storen aan de achterbleven logo's."

Sorry maar je brengt dit alsof het een feit is.En dat is niet zo.
Als je common sense gebruikt en je even in leest hoe je met een oled om moet gaan hoeft er absolute geen inbranden plaats te vinden.En dat is wel een feit.
TheVivaldi @musje8318 april 2023 12:22
De ontwikkeling van LCD staat zeker niet stil, want er worden echt nog innovaties gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=AXHzY1IgJWw&t=85s
dmantione
@TheVivaldi18 april 2023 12:44
De ontwikkeling staat niet stil, maar het gaat er bij LCD-fabrikanten enkel nog om, om de reeds bestaande fabrieken open te houden. Nieuwe fabrieken worden niet meer gebouwd en de bestaande fabrieken draaien vaker dan niet met verlies. De LCD-industrie is op zoek naar kleine innvovaties, die zorgt dat panelen die op de bestaande machines gemaakt worden, voor een iets hogere prijs verkocht kunnen worden.

Er gaan momenteel geruchten rond dat LG zijn laatste LCD-fabriek in China heeft proberen te verkopen aan een Chinese partij (aangenomen BOE en TCL) en dat de Chinezen de fabriek niet wilden hebben, omdat ze zelf met overcapaciteit kampen.
TheVivaldi @dmantione18 april 2023 13:12
De ontwikkeling staat niet stil, maar het gaat er bij LCD-fabrikanten enkel nog om, om de reeds bestaande fabrieken open te houden. Nieuwe fabrieken worden niet meer gebouwd en de bestaande fabrieken draaien vaker dan niet met verlies. De LCD-industrie is op zoek naar kleine innvovaties, die zorgt dat panelen die op de bestaande machines gemaakt worden, voor een iets hogere prijs verkocht kunnen worden.
Heb je de door mij gelinkte video wel bekeken? Dat zou ik toch geen “kleine” innovatie noemen.
Verwijderd @musje8318 april 2023 13:36
En hoeveel kost een 85" of 98" OLED? ;)

Minileds zijn dé tv's als je wat groter wil.
musje83 @Verwijderd18 april 2023 14:11
Nouja, 'wat' groter... 65" is voor heel veel mensen al de max, enthousiasts hebben misschien nog 75" maar dat is al een klein deel van de markt... Laat staan 85 of 98", wat voor 99% of meer van de mensen gewoon niet relevant is en ook nooit zal worden.
Buiten dat, voor een fatsoenlijke 85" miniLED betaal je al gauw richting de 3000 euro (QN90B). De stap naar OLED (LG C2) is dan 'maar' 800 euro en dan krijg je een bijna foutloos toestel, terwijl de volgens Samsung technisch gelijkwaardige (of zelfs betere) QN95B niet bepaald vlekkeloos uit de test kwam én is nog maar 400 euro goedkoper dan de OLED.
Welke techniek je ook kiest, er is altijd een bepaalde trade-off. Maar ik zou echt niet te snel beweren dat miniLED 'dé' techniek is voor grote TV's.
Verwijderd @musje8318 april 2023 14:21
Maar ik zou echt niet te snel beweren dat miniLED 'dé' techniek is voor grote TV's.
Op dit moment wel.
In ieder geval als het om betaalbaarheid gaat.
Ottie93 18 april 2023 11:52
Ik heb de vorige generatie thuis staan en ik ben echt onder de indruk! Jammer dat ze nog geen grote speler zijn hier, ofja, misschien ook wel, want ik heb die tv echt voor een schappelijke prijs kunnen kopen, maar geen spijt!
Olympus user @Ottie9318 april 2023 12:11
Op zich zijn ze een redelijk grote speler in telecommunicatie want ze maken ook Alcatel.
Ottie93 @Olympus user18 april 2023 12:45
Zeker, maar een grote speler op de TV markt zijn ze in Nederland nog niet, terwijl ze prima kwaliteit TV's leveren naar mijn mening.
musje83 @Ottie9318 april 2023 13:02
Dat had ik met Hisense. Die kocht je via grijze import echt voor een habbekrats (ik had een 50" 4K voor 350 euro en later een 55" met local dimming, Dolby Vision etc voor 599) en hoewel ik die TV inmiddels heb ingeruild voor een LG OLED 65" zijn zowel mijn wasmachine, warmtepompdroger als vaatwasser ook van Hisense. Uitstekend spul tegen een lage prijs, net als TCL. Natuurlijk zijn veel modellen van A-merken beter, maar die zijn ook aanzienlijk duurder.
Luchtbakker 18 april 2023 11:26
Ik vind dat de eerste 2 modellen toch een stuk schappelijkere prijzen heeft dan een gemiddelde Samsung, LG of Philips tegenwoordig. De specificaties zijn ook erg netjes.
Nox @Luchtbakker18 april 2023 11:56
Tja, de vraag is hoe die prijzen tot stand komen. De reputatie van Chinese fabrikanten is nou niet echt denderend. Als je al leest dat je verplicht een TCL account moet hebben om de tv te kunnen gebruiken... Patentschendingen, staatssteun in ruil voor louche handelen, uitbuiting e.d. zijn ook vrij normaal in het land. Betekent niet dat andere fabrikanten uit Japan, de VS, EU of Korea helemaal perfect zijn overigens. Daar is ook nog redelijk wat mis soms.

[Reactie gewijzigd door Nox op 23 juli 2024 14:53]

akkiller12 @Nox18 april 2023 12:03
Ik heb de c931 (935) model en het registreren met een tcl account is niet nodig.
Nox @akkiller1218 april 2023 12:12
Die informatie heb ik uit een review gehaald als minpunt, die user kan ernaast zitten uiteraard.
akkiller12 @Nox18 april 2023 12:24
Zo ver ik toen en nu had opgemerkt was het registeren in de begin wel verplicht alleen hebben ze het weggehaald in ieder geval in het model die ik gebruik.
Chanfan @akkiller1218 april 2023 13:11
Hoe bevalt de TV? Was geïnteresseerd in de 65 inch maar toch besloten om te wachten op het 2023 model.
akkiller12 @Chanfan18 april 2023 13:34
Moet hem nog wel wat beter instellen, alleen af en toe wel wisselvallig met beelden, waarbij je soms wat haperingen tegenkomt.

Met 4k content ziet het er goed uit, maar ja afwegingen die je moet maken met tv's, de ene heeft iets meer kuren met het een dan het ander.

[Reactie gewijzigd door akkiller12 op 23 juli 2024 14:53]

DirtyBird 18 april 2023 11:22
Jammer dat alleen het instapmodel op 43" komt en dan maar 60hz weergeeft. Tv's zijn net telefoons :(
THE_BASE @DirtyBird18 april 2023 11:54
Heb jij een telefoon van 43"? :)
Chanfan 18 april 2023 11:52
Ik wacht op de 65" C95. Die worden pas later in het jaar gereleased. Lange tijd oogje gehad op de C94 van vorig jaar. Nieuwsgierig welke upgrades het 2023 model gaat krijgen.
Slckaer 18 april 2023 13:52
Dus nog geen 4k240 panelen?

Ik gebruik een LG C1 en nu ruim anderhalf jaar verder nog 0 tekenen van burn-in.

Helderheid gebruik ik op 60% en op 100% is het waanzinnig fel en krijg ik snel last van mijn ogen.

Ik heb zeker geen behoefte aan nog hogere piek helderheid, vooral niet in de avond.

Overdag wanneer de zon schijnt dan wil je meer helderheid maar dan ga liever wat anders doen. Boek lezen in de tuin ofzo 8-)
TweakerCarlo 18 april 2023 11:54
Allemaal cijfers. Nice. Doe er maar 3.
KKose 18 april 2023 13:47
Is dat Vestel niet, Tcl?
AythamiEsp 18 april 2023 18:04
Worden de lage prijzen gesubsidieerd door advertenties in het besturingssysteem?
Zullen de TVs veilig zijn? (spyware, ongewenste apps, ...)
Wat zit er eigenlijk achter die erg goedkope prijs?
Chanfan 18 april 2023 19:40
TCL heeft gewoon Google TV als besturingssysteem. Itt tot de grote merken maakt TCL alles zelf zodat ze de prijs laag kunnen houden. Hoewel TCL nog altijd als een klein merk wordt gezien zijn ze LG al voorbijgestreefd als 2de best verkochte tv leuk ter wereld. TCL heeft ook ander inkomsten dan consumentenelektronica en zijn ze sponsors van grote internationale sportevenementen.

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