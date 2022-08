Authenticatie is een groot probleem op internet. Het internetprotocol heeft geen authenticiteitslaag die onafhankelijk is van het platform waarop het wordt gebruikt, zoals telefoonnummers van provider kunnen wisselen. Het gemis van een authenticiteitslaag is al sinds het begin een probleem. Hoe bewijs je dat een gebruiker of bedrijf is wie hij of het zegt te zijn? Authenticatie is ook de basis voor de tegenwoordig in beleidsstukken populaire term self sovereign identity of ssi. Hoe kun je over je eigen online identiteit beschikken? En minstens zo belangrijk: hoe kun je ervoor zorgen dat anderen daar geen misbruik van maken?

Sinds een andere term, ‘blockchain’, populair werd, keken velen naar de mogelijkheden die deze min of meer decentrale systemen kunnen bieden. Het leek een ideaal onderdeel voor het decentraal orkestreren van een online identiteit. Toch kleven er nadelen aan, waarvan platformafhankelijkheid misschien wel het grootste is; de identifier is niet overdraagbaar en niet onafhankelijk of soeverein.