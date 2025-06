Amazon deelt eerste afbeeldingen van Fallout-serie

Amazon heeft de eerste afbeeldingen gedeeld van de Fallout-tv-serie. In de afbeeldingen zijn mensen in vault-kleding, ghouls en Brotherhood of Steel-leden in power armor te zien. De serie moet in april verschijnen op Amazon Prime Video.

De afbeeldingen zijn gepubliceerd door Vanity Fair en laten onder meer zien hoe een van de hoofdrolspelers Lucy, gespeeld door Ella Purnell, voor het eerst uit een vault stapt, de ondergrondse schuilplaatsen binnen het Fallout-universum. Een van de andere hoofdrolspelers, een ghoul gespeeld door Walton Groggins, is ook te zien op de afbeeldingen, evenals Brotherhood of Steel-leden met en zonder power armor, vertiberds en een luchtschip.

De Fallout-serie wordt gemaakt door Westworld-makers Jonathan Nolan en Lisa Joy. Bethesda-topman Todd Howard is ook bij het project betrokken. Howard zegt dat de serie een eigen verhaal krijgt dat dus niet gebaseerd is op het verhaal van de andere Fallout-games. De serie wordt ook beschouwd als canon binnen het Fallout-universum.