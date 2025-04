Fallout-televisieserie is genomineerd voor 17 Emmy Awards

De Fallout-televisieserie van Amazon is genomineerd voor 17 Emmy Awards, waaronder voor 'Beste hoofdacteur in een dramaserie' voor Ghoul-acteur Walton Goggins en 'Beste stuntwerk'. De uitreiking van de belangrijke televisieprijs vindt plaats op 15 september.

De lijst met genomineerden is vrijdag gepubliceerd door de Television Academy. Fallout maakt onder meer nog kans op prijzen in categorieën voor het beste setontwerp, make-up, muziek en geluidsbewerking.

Het eerste seizoen van Fallout verscheen op 10 april op Amazon Prime. Er is een tweede seizoen in de maak. Het is nog niet bekend wanneer deze verschijnt.