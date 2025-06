Amazon toont eerste teasertrailer van Fallout-televisieserie

Amazon heeft de eerste teasertrailer van de televisieserie gebaseerd op de gamefranchise Fallout getoond. Het verhaal speelt zich tweehonderd jaar af na een kernoorlog en vertelt een origineel verhaal binnen het Fallout-universum.

De serie draait om Lucy, gespeeld door Ella Purnell, die voor het eerst haar ondergrondse vault verlaat en de buitenwereld betreedt. In de trailer zijn een hoop gemuteerde wezens te zien, zoals reusachtige insecten en een mutantbeer. Ook verschijnen er Brotherhood of Steel-leden en maakt The Ghoul, gespeeld door Walton Goggings, zijn opwachting, evenals een eenogige figuur die wordt vertolkt door Chris Parnell.

Het verhaal van de serie is canon in het Fallout-universum. Bethesda-topman Todd Howard is executive producer van de show. De serie moet vanaf 12 april beschikbaar zijn op Amazon Prime Video. Fallout krijgt ook een Nederlandse nasynchronisatie, blijkt uit de versie van de trailer op de website van de streamingsdienst.