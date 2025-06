Modder maakt PlayStation 5 kleiner en compacter

Sony is eind november begonnen met de verkoop van zijn vernieuwde PS5-consoles. Maar voor sommigen is deze niet klein en dun genoeg. Een modder is erin geslaagd om nog meer van de console af te schaven.

Het YouTube-kanaal Not From Concentrate, ofwel NFC, heeft een afgeslankte PS5 omgebouwd naar een klein kastje. "Ik was teleurgesteld in de grootte van de nieuwe PS5, dus besloot ik om zelf een kleiner model te bouwen", zegt de modder.

Naar eigen zeggen is de kleine PS5 meer dan zestig procent kleiner dan de afgeslankte PS5. Het heeft een door NFC ontworpen behuizing, een HDPLEX 250W GaN Passive AIO ATX-voeding, Alpenföhn Black Ridge-koeler, een Noctua Chromax-case fan van 120mm en een ingebouwd oplaadstation voor twee controllers. Toch pasten niet alle onderdelen van de PS5 erin. De diskdrive moet apart worden aangesloten.