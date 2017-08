HPE voorziet ISS van 'supercomputer' voor stralingsexperimenten

Maandag lanceert SpaceX opnieuw een Falcon 9-raket. Dit keer is de lading een HPE-computer die bedoeld is voor het ISS. NASA wil onderzoeken of de computer in staat is om zonder bescherming in de ruimte te functioneren en wat het effect van straling is.

HPE meldt dat het bij de 'supercomputer' gaat om een high performance cots-systeem. Deze 'off the shelf'-computer moet een jaar lang in het ruimtestation draaien zonder dat deze voorzien is van aanvullende bescherming op hardwaregebied. Het systeem is voorzien van een watergekoelde behuizing en draait op Linux, maar heeft geen verdere bescherming omdat dit gewicht toevoegt en daarnaast geld en tijd kost, aldus HPE.

Het bedrijf wil throttling toepassen op basis van de hoeveelheid straling en daarmee het energieverbruik verlagen. Zo moeten voorkomen worden dat er fouten optreden door externe effecten. NASA meldt dat het op die manier wil vaststellen of een dergelijk systeem foutloos kan blijven functioneren. De ruimtevaartorganisatie zegt de 'spaceborne computer' te willen gebruiken om taken die veel prestaties en data vergen te draaien in een omgeving met veel zonnestraling, en de effecten daarvan te meten.

Volgens HPE draagt het experiment bij aan een missie naar Mars. Doordat nu de meeste berekeningen nog op aarde plaatsvinden, duurt het naarmate te afstand tot het ruimtevaartuig toeneemt steeds langer om de resultaten op te sturen. Dit zou verholpen kunnen worden door de nodige berekeningen in de ruimte uit te voeren. De lancering vindt maandagavond plaats vanaf Cape Canaveral.