Bedrijf maakt 'supercomputer' van 750 Raspberry Pi's

Het Los Alamos National Laboratory, een Amerikaans onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met nationale veiligheid, heeft een systeem in gebruik genomen dat bestaat uit 750 Raspberry Pi's. Het systeem is gemaakt door BitScope.

Het onderzoekscentrum schrijft dat het hiermee mogelijk is om software voor supercomputers te schrijven zonder dat het nodig is om een dergelijk systeem daadwerkelijk in huis te halen, wat grote kosten met zich mee zou brengen. Gary Glider, directeur van de hpc-afdeling, meldt: "Het is net alsof je een petascalemachine bij de hand houdt voor r&d-werk in software voor schaalbare systemen." Het Raspberry Pi-cluster is gebouwd door BitScope, dat het systeem toonde op de Super Computing-conferentie in de VS.

Op een eigen pagina legt het bedrijf uit dat het systeem gebruikmaakt van vijf modules met elk 150 Raspberry Pi's met geïntegreerde netwerkswitches, waarvan zes back-upsystemen. Het totale aantal kernen komt daarmee uit op drieduizend, aangezien het om Raspberry Pi 3-systemen met quadcores gaat. Het verbruik komt neer op ongeveer 5W per systeem en 6kW voor duizend systemen, claimt BitScope.

De huidige pilot, waaraan het Los Alamos National Laboratory en de universiteit van New Mexico deelnemen, is een eerste stap in een langer proces. Zo bestaat de mogelijkheid om na verloop van de pilot een groter systeem te bouwen met tienduizend Raspberry Pi's en dit aantal uiteindelijk op te voeren naar vijftigduizend. Het grootste systeem dat het bedrijf hiervoor bouwde, bestond uit veertig nodes. Een team van de universiteit van Southampton bouwde eerder al eens een cluster van 64 Raspberry Pi's en Lego-blokken.