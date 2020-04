Acer voorziet Predator Triton 500 en Nitro 5-gamelaptops van nieuwe Intel-cpu's

Acer brengt eind mei een nieuwe versie van zijn Predator Triton 500 uit. De gamelaptop krijgt een Comet Lake-H-processor en maximaal een RTX 2080 Super Max-Q-gpu. Eind juni volgt een nieuwe versie van de Nitro 5, met maximaal een GeForce RTX 2060.

Welke processor er precies in de Predator Triton 500 komt, meldt Acer niet. Het gaat in ieder geval om 45W-cpu's uit de Comet Lake-H-serie, die Intel donderdag heeft aangekondigd. Het topmodel in die serie is de Core i9-10980HK met acht cores en een turbosnelheid van maximaal 5,3GHz.

Acer rust de Triton 500 uit met de Nvidia GeForce RTX 2080 Super of 2070 Super. In beide gevallen gaat het om de zuinige Max-Q-versies. Nvidia kondigde de nieuwe laptop-gpu's donderdag aan. Ze hebben iets meer Cuda-cores dan de eerdere versies zonder Super-aanduiding en zuiniger gddr6-geheugen.

Het 15,6"-scherm van de laptop heeft een ips-paneel met maximaal een verversingssnelheid van 300Hz en responstijd van 3ms. Het scherm kan de volledige srgb-kleurruimte weergeven en heeft G-Sync. De behuizing is 17,9mm dik en weegt 2,1kg.

Volgens Acer is de koeling van de Triton 500 verbeterd, onder andere door het gebruik van vijf heatpipes en drie fans. De fabrikant claimt een batterijduur tot 7,5 uur. Eind mei komt de 2020-versie van de Predator Triton 500 uit voor een prijs vanaf 2299 euro. Welke configuratie kopers krijgen voor dat bedrag, is nog niet bekend.

De nieuwe versie van de Acer Nitro 5 krijgt maximaal een Core i7-processor van de Comet Lake-H-generatie. De gpu is een GeForce RTX 2060, GTX 1650 Ti of GTX 1650. Er komen modellen met 144Hz- en 120Hz-panelen. In beide gevallen gaat het om 15,6"-ips-panelen. Ook de koeling van de Nitro 5 is volgens Acer verbeterd. De gamelaptop heeft twee fans en vier openingen voor warmteafvoer. Vanaf eind mei is de nieuwe Nitro 5 te koop voor een prijs vanaf 1149 euro.