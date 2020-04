Nvidia presenteert RTX Super-laptop-gpu's en belooft RTX-laptops voor 999 euro

Nvidia heeft een nieuwe lijn van laptop-gpu's aangekondigd, waaronder de RTX 2080 Super en 2070 Super. Ook bestaande gpu's zoals de RTX 2060 worden vernieuwd. Nvidia zegt dat er dit jaar laptops met RTX 2060-kaarten uitkomen vanaf 999 euro.

De nieuwe GeForce RTX 2080 Super en 2070 Super hebben meer Cuda-cores dan hun reguliere tegenhangers. Respectievelijk gaat het om chips met 3072 en 2560 cores. Dat is 2944 en 2304 cores voor de gewone RTX 2080 en 2070. De oude RTX 2070 blijft in het assortiment, naast de Super-variant. De 2080 verdwijnt, er komen alleen nieuwe laptops met RTX 2080 Super.

Nvidia's line-up van videokaarten voor laptops bestaat in 2020 verder uit de RTX 2060, GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti en GTX 1650. Alleen de GTX 1650 Ti is nieuw in dit rijtje, de overige gpu's waren al beschikbaar voor laptops. Hoewel de namen ongewijzigd zijn, gaat het niet om exact dezelfde gpu's. De 2020-versies hebben zuiniger gddr6-geheugen, een verbeterde Max-Q-implementatie en Advanced Optimus. Laatstgenoemde is een chip om te schakelen tussen de igpu en Nvidia-gpu, met behoud van G-Sync. Tweakers heeft een artikel gepubliceerd over de veranderingen in de Nvidia-gpu's.

Volgens Nvidia daalt de prijs van RTX 2060-laptops naar 999 dollar. De fabrikant zegt tegen Tweakers dat dit overeen zal komen met 999 euro. Momenteel staan er laptops in de Pricewatch met een RTX 2060-gpu vanaf 1199 euro. Voor zo'n duizend euro zijn op dit moment alleen laptops met de GTX 1660 Ti te vinden, maar volgens Nvidia zal dat binnenkort dus verschuiven en komen er goedkopere modellen met de GeForce RTX 2060-gpu.

Verder zegt Nvidia dat de instapprijs van laptops met een GTX-gpu op 699 euro zal liggen. Voor dat geld moeten laptops met GTX 1650-videokaart te vinden zijn. Momenteel staat er één laptop met die videokaart in de Pricewatch voor 770 euro, maar verreweg de meeste andere GTX 1650-laptops kosten nu rond de 900 euro. De GTX 1050 die nu nog in budgetgamelaptops zit zal verdwijnen en plaatsmaken voor de GTX 1650.