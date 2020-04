Nvidia-graphics in laptops

Enkele weken geleden deed AMD uitgebreid uit de doeken hoe zijn nieuwe generatie processors voor laptops en aanverwante mobiele apparaten werkt. Een van de features die het bedrijf omschreef, de dynamische allocatie van zogeheten thermal budget aan cpu en gpu, krijgt navolging van Nvidia. AMD's concurrent, in ieder geval op het vlak van grafische kaarten, heeft namelijk ook op zijn beurt uiteengezet welke vernieuwingen laptops met Nvidia-graphics aan boord met zich meebrengen. Omdat Nvidia geen processors maakt, is het voor laptops afhankelijk van fabrikanten als AMD en Intel, en vooral met die laatste werkt Nvidia van oudsher hecht samen.

Net als bij AMD kijken we ook naar de plannen die Nvidia heeft voor laptops met Turing-kaarten aan boord. Zo moeten laptops met de nieuwste Nvidia-hardware het paradepaardje van Nvidia, realtime raytracing, nog beter ondersteunen en betere prestaties leveren. Die prestaties moeten enerzijds komen van verbeterde technieken voor raytracing, en deels van krachtigere en beter geoptimaliseerde hardware.

We kijken naar beide aspecten van de nieuwe laptops. Er komen nieuwe gpu's met RTX 2070 Super en RTX 2080 Super aan boord, en daarnaast worden de bestaande kaarten vernieuwd. De nieuwste hardware is niet altijd eenvoudig te herkennen aan een nieuw typenummer van de videokaart. Laptops van 2019 en nieuwe laptops uit 2020 kunnen op het oog dezelfde GTX 1650 of RTX 2060 aan boord hebben, maar alleen de nieuwe 2020-modellen ondersteunen de nieuwste technieken.