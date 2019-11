Audi onthult e-tron Sportback met bereik van 446km op 95kWh-accu

Audi heeft een aangepaste versie van zijn eerdere uitgebrachte e-tron geïntroduceerd. De Sportback-variant is in een sedan- of coupéversie van de eerdere e-tron-suv en het topmodel krijgt nog altijd een 95kWh-accu, maar heeft een iets hogere actieradius van op papier 446km.

Audi presenteerde de e-tron Sportback tijdens de LA Auto Show en zegt dat de auto conform de Europese wltp-norm een bereik van 446km heeft. Dat is iets meer dan het opgegeven bereik van de e-tron-suv, dat op ruim 400km ligt. Dit wordt onder meer bereikt door verbeterde aerodynamica. Volgens de fabrikant heeft de Sportback namelijk een cw-waarde van 0,25, wat mede bereikt zou zijn door variabele luchtinlaten, aangepaste wielen en een vlakke wagenbodem. De cw-waarde van de eerste e-tron is 0,28.

Verschillende media, waaronder Engadget, melden dat Audi ook de beschikbare hoeveelheid van de capaciteit van de accu van de Sportback heeft opgevoerd naar 91 procent, terwijl dat bij de eerdere e-tron tot 88 procent werd beperkt.

Er komen twee versies van de e-tron Sportback, waarbij het topmodel, de 55 quattro, een bereik van 446km heeft en over een 95kWh-accu beschikt. Deze accu is op gelijkstroom met maximaal 150kW op te laden, waarbij in een half uur tot tachtig procent kan worden bijgeladen. De lager gepositioneerde 50 quattro-uitvoering heeft een opgegeven actieradius van 347 kilometer op basis van een 71kWh-accu. Het laden van deze accu kan met maximaal 120kW; door de lagere capaciteit is ook deze accu in een half uur tot 80 procent op te laden.

Het vermogen van de 55 quattro bedraagt ongeveer 350pk en het koppel is 561Nm, waarmee een sprint van 0 tot 100 kilometer per uur 6,6 seconden in beslag neemt. Er is een boostmodus aanwezig om dit tijdelijk op te voeren. De lager geclassificeerde 50 quattro-versie heeft iets minder hoge prestaties ten opzichte van de 55 quattro.

In tegenstelling tot de originele e-tron heeft de Sportback de beschikking over de digitale matrix-ledkoplampen. Volgens Audi betreft dit een ontwerp op basis van een chip met een miljoen microspiegels, die vijfduizend keer per seconde kunnen bewegen. Dat moet, mede aan de hand van het rij-assistentiesysteem, leiden tot een betere verlichting die zich dynamisch aanpast aan de omstandigheden en het overige wegverkeer.

Een redacteur van Engadget heeft de werking van de lampen ervaren en stelt dat Audi's omschrijving van een 'tapijt van licht' alleen op de snelweg functioneert. Hierbij is sprake van een nauwe, lange strook die voor de auto wordt verlicht, in feite alleen de eigen rijbaan. Bij het wisselen van rijbaan wordt de strook licht uitgebreid tot de naastgelegen rijbaan en dat is niet afhankelijk van de richtingaanwijzer. Verder kunnen de koplampen een voetganger verlichten die aan de rand van een weg staat, om de rijder op zijn aanwezigheid te attenderen.

Het interieur van de e-tron Sportback wordt onder meer gevormd door een digitaal instrumentenpaneel met een 12,3"-scherm en twee naar de chauffeur gerichte touchscreens die akoestische en haptische feedback geven. Verder is een module voor mobiel internet aanwezig, net als een wifihotspot.

De Audi e-tron Sportback moet in het voorjaar van volgend jaar in productie gaan. In Duitsland gaat de goedkopere 50 quattro-versie van de auto minstens 71.350 euro kosten. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.