Autofabrikant Rimac neemt Bugatti over en gaat elektrische Bugatti maken

Rimac neemt samen met Porsche Bugatti over van de Volkswagen Groep. Bugatti is vooral bekend van extreem snelle hypercars met verbrandingsmotoren, maar onder Rimac wil het bedrijf dit decennium een volledig elektrisch model maken.

De Kroatische autofabrikant schrijft met de overname de technologische expertise en lean operations van Rimac te willen combineren met Bugatti's 110-jarige erfgoed op het gebied van ontwerp en technische bekwaamheid. De twee automerken gaan bedrijfsonderdelen en -middelen delen, zoals op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie. De merken blijven onafhankelijk van elkaar werken, belooft Rimac, en behouden hun huidige fabrieken in het Kroatische Zagreb en het Franse Molsheim.

Tegen de Financial Times zegt Rimacs ceo Mate Rimac dat Bugatti dit decennium nog een volledig elektrische auto gaat maken. Bugatti gaat daarnaast hybride auto's maken. Porsche-ceo Oliver Blume zegt dat met de overname van Bugatti geen geld is gemoeid, maar dat de verkoop met aandelen is gegaan.

Voor de overname van Bugatti heeft Rimac een nieuwe joint venture opgericht, waarin de twee merken Bugatti en Rimac zitten. Rimac Group wordt voor 55 procent eigenaar van de Bugatti-Rimac-joint venture, Porsche krijgt de overige 45 procent. Naast aandelen in de joint venture bezit Porsche 24 procent van overkoepelende Rimac Group. Porsche is weer onderdeel van de Volkswagen Groep.

Rimac is een autofabrikant die in 2009 is opgericht, en gefocust is op het maken van elektrische hypercars en het ontwikkelen van techniek voor snelle elektrische auto's. Begin juni onthulde het bedrijf de Nevera. De vier motoren van deze elektrische hypercar leveren gezamenlijk een vermogen van 1,4MW, of 1914pk, en een koppel van 2360Nm. De auto heeft een topsnelheid van 412km/u en kan in 1,97 seconden versnellen van nul naar 100km/u. De Rimac Technology-tak van Rimac Group leverde eerder EV-techniek aan onder meer Aston Martin, Jaguar en verschillende Volkswagen-merken.

Linkerfoto: van boven naar onder: een Porsche Taycan Cross Turismo, Bugatti Chiron Pur Sport en Rimac Nevera. Rechts: de nieuwe bedrijfsstructuur van Rimac en Bugatti