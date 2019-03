Samsung integreert functies van meditatie-app Calm in eigen Health-app

Samsung heeft zijn gezondheids-app Health uitgebreid met een aantal functies uit de mindfulness-app Calm. Voorlopig zijn de nieuwe functies alleen in het Engelstalig beschikbaar in een tiental markten.

Samsung Health-gebruikers krijgen na de update onder meer toegang tot ruim honderd begeleide meditaties, een bibliotheek met Sleep Stories, een aantal exclusieve audiotracks en elke dag een nieuwe Daily Calm: dat is een training van tien minuten om relaxed aan de dag te beginnen. De begeleide meditaties helpen de gebruiker onder meer om zich beter te ontspannen of te focussen, of om angst en stress te verlichten.

AndroidPolice ontdekte dat sommige functies van Calm gratis zijn, maar dat voor andere een betaald abonnement moet worden afgesloten op de dienst Calm Premium. Prijzen gaan van zo’n 12 euro per maand of 53 euro per jaar tot 265 euro voor een levenslang abonnement. Van Calm Premium bestaat overigens ook een gratis probeerversie.

Volgens Samsung is de nieuwe functie onmiddellijk beschikbaar in de tien markten: Australië, Hongkong, India, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland. Of en wanneer de service in andere landen wordt uitgerold, is niet bekend. Voor de nieuwe functies is minstens Android 9 Pie vereist. Later zou de Calm-functionaliteit ook beschikbaar komen op de Galaxy Watch Active.

Het Samsung Health-platform telt volgens de Zuid-Koreaanse techreus maandelijks zestig miljoen actieve gebruikers. De app Calm zou intussen ruim veertig miljoen keer zijn gedownload.